Apex Arrows MQL5

PEX ARROWS - PROFESSIONELLER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Apex Arrows ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde und klare und zuverlässige Handelssignale durch visuelle Pfeilmarkierungen auf Ihrem Chart liefert. Der Indikator kombiniert mehrere Komponenten der technischen Analyse, einschließlich Trendanalyse, Momentum-Bewertung und Volatilitätsmessung, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren.

KERNFUNKTIONEN

Signalerzeugung
- Kaufsignale werden mit nach oben zeigenden Pfeilen unter den Kursbalken angezeigt
- Verkaufssignale werden mit nach unten zeigenden Pfeilen über den Kursbalken angezeigt
- Farbcodierte Pfeile zur einfachen visuellen Identifizierung
- Signale, die sich nicht wiederholen und auch nach dem Schließen des Balkens stabil bleiben
- Anpassbare Pfeilgröße und -positionierung

Komponenten der technischen Analyse
- Trendfilter für gleitende Durchschnitte für direktionale Tendenzen
- RSI-Momentum-Analyse für überkaufte/überverkaufte Bedingungen
- ATR-basierte Volatilitätsmessung zur Signalvalidierung
- Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen für verschiedene Handelsstile
- Unterstützung für alle wichtigen Währungspaare und Instrumente

Visuelle Anpassung
- Einstellbare Pfeilfarben für Kauf- und Verkaufssignale
- Konfigurierbare Pfeilgröße (klein, mittel, groß)
- Optionale On-Chart-Labels mit Signalinformationen
- Anpassbare Alarmtöne für neue Signale
- Flexible Panel-Anzeigeoptionen

SIGNALLOGIK

Trend-Identifikation
Der Indikator verwendet eine Kombination aus schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten, um den primären Markttrend zu bestimmen. Kaufsignale werden bevorzugt, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und Verkaufssignale werden bevorzugt, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Momentum-Bestätigung
Die RSI-Analyse wird zur Bestätigung der Signalstärke herangezogen. Die Signale werden auf der Grundlage der Momentum-Ausrichtung mit der Trendrichtung validiert, wodurch falsche Signale während schwankender Marktbedingungen reduziert werden.

Volatilitätsfilter
ATR-Messungen helfen dabei, Signale von geringer Qualität während Zeiten geringer Volatilität herauszufiltern. So wird sichergestellt, dass Signale nur dann generiert werden, wenn die Marktbedingungen ein ausreichendes Gewinnpotenzial bieten.

Signal-Timing
Signale werden bei Bar-Close generiert, um ein erneutes Malen zu verhindern. Der Indikator wartet auf die vollständige Kerzenbildung, bevor er Pfeile anzeigt, was Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet.

EINGABEPARAMETER

Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt
- MA-Periode: Zeitraum für die Trendberechnung (Standardwert 50)
- MA-Methode: SMA, EMA, SMMA oder LWMA
- MA Angewandter Preis: Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted

RSI-Einstellungen
- RSI Zeitraum: Berechnungszeitraum (Standardwert 14)
- RSI Überkaufte Stufe: Oberer Schwellenwert (Standardwert 70)
- RSI Überverkauft-Niveau: Unterer Schwellenwert (Standardwert 30)

ATR-Einstellungen
- ATR-Zeitraum: Volatilitätsmesszeitraum (Standardwert 14)
- ATR-Multiplikator: Empfindlichkeitseinstellung (Standardwert 1,5)

Signalanzeige
- Kaufsignale anzeigen: Aktivieren/Deaktivieren der Kaufpfeile (Standardwert: true)
- Verkaufssignale anzeigen: Aktivieren/Deaktivieren von Verkaufspfeilen (Standardwert: true)
- Pfeilgröße: Klein, Mittel oder Groß (Standard: Mittel)
- Farbe der Kaufpfeile: anpassbar (Standard: Limone)
- Farbe der Verkaufspfeile: Anpassbar (Standard: Rot)

Konfiguration der Warnmeldungen
- Popup-Warnungen aktivieren: Visuelle Benachrichtigung (standardmäßig wahr)
- Ton-Warnungen aktivieren: Audio-Benachrichtigung (standardmäßig wahr)
- E-Mail-Warnungen aktivieren: E-Mail-Benachrichtigung (standardmäßig falsch)
- Push-Benachrichtigungen aktivieren: Mobile Benachrichtigung (Standard: false)
- Alarm-Sounddatei: Benutzerdefinierte Sounddatei (standardmäßig alert.wav)

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Handelsstile
- Tageshandel auf den Zeitrahmen M15, M30 und H1
- Swing-Trading auf den Zeitrahmen H4 und D1
- Scalping auf dem M5-Zeitrahmen (mit zusätzlichen Filtern)
- Positionshandel auf dem W1-Zeitrahmen

Markt Anwendung
- Forex-Hauptpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
- Forex minor und exotische Paare
- Aktienindizes (US30, NAS100, SPX500)
- Rohstoffe (Gold, Silber, Öl)
- Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD)

Einstiegs-Strategien
- Einstieg bei Bestätigung des Pfeilsignals bei Kerzenschluss
- Pending Orders beim Hoch/Tief der Signalkerze verwenden
- Kombinieren Sie mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für den Zusammenfluss
- Risikomanagement mit angemessener Stop-Loss-Platzierung anwenden

Risikomanagement
- Platzieren Sie den Stop-Loss nach dem Hoch/Tief der Signalkerze
- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung verwenden
- Aufrechterhaltung eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses von mindestens 1:2
- Berücksichtigung der Marktvolatilität bei der Dimensionierung von Positionen

LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Filter-Einstellungen
Passen Sie die RSI-Werte an, um Signale in schwankenden Märkten zu reduzieren. Engere RSI-Schwellenwerte (65/35) liefern weniger, aber hochwertigere Signale, während breitere Schwellenwerte (75/25) mehr Signale mit etwas geringerer Genauigkeit erzeugen.

Auswahl des Zeitrahmens
Höhere Timeframes liefern im Allgemeinen zuverlässigere Signale mit größeren Gewinnzielen. Niedrigere Zeitrahmen bieten mehr Handelsmöglichkeiten, erfordern aber ein strengeres Geldmanagement.

Symbol-Kompatibilität
Der Indikator funktioniert bei allen Symbolen, funktioniert aber optimal bei liquiden Instrumenten mit klaren Trendmerkmalen. Vermeiden Sie die Verwendung bei Instrumenten mit extrem niedrigem Volumen oder starken Schwankungen.

TECHNISCHE DATEN

Plattform-Kompatibilität
- MetaTrader 5 Build 2600 oder höher
- Windows-, Mac- und Linux-Betriebssysteme
- Kompatibel mit allen Brokern, die eine MT5-Plattform anbieten
- Funktioniert sowohl im Strategie-Tester als auch im Live-Handel

System-Anforderungen
- Minimale CPU-Auslastung (optimierter Code)
- Geringer Speicherbedarf
- Chart-Aktualisierungen in Echtzeit
- Multi-Symbol-Fähigkeit

Installation
1. Laden Sie die Indikator-Datei in den MT5-Indikatoren-Ordner herunter
2. Starten Sie die MetaTrader 5 Plattform neu
3. Suchen Sie den Indikator im Navigator-Fenster
4. Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf den gewünschten Chart
5. Konfigurieren Sie die Parameter nach Bedarf
6. Klicken Sie zum Übernehmen auf OK

WICHTIGE HINWEISE

Signal-Zuverlässigkeit
Die Pfeile werden bei Kerzenschluss generiert und werden nicht neu gezeichnet. Sobald ein Signal erscheint, bleibt es dauerhaft auf dem Chart. Historische Signale spiegeln die tatsächlichen Handelsbedingungen zum Zeitpunkt der Generierung wider.

Alarmsystem
Alarme werden nur einmal pro Signal ausgelöst, um Benachrichtigungsspam zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die MT5-Plattform geöffnet bleibt, um Benachrichtigungen zu erhalten. E-Mail- und Push-Benachrichtigungen erfordern eine ordnungsgemäße Konfiguration in den MT5-Einstellungen.

Backtesting
Der Indikator ist vollständig kompatibel mit dem MT5-Strategie-Tester. Der visuelle Modus ermöglicht die Überprüfung historischer Signale und die Bewertung der Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen und Zeitrahmen.

ANWENDUNGS-TIPPS

Beste Praktiken
- Kombinieren Sie Signale mit Preisaktionsanalysen
- Überprüfen Sie Signale anhand von wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung für höhere Genauigkeit
- Angemessenes Risikomanagement bei jedem Handel
- Führen Sie ein Handelsjournal, um die Signalleistung zu verfolgen.

Häufig zu vermeidende Fehler
- Handel gegen starke Trends auf der Grundlage von Gegentrendsignalen
- Ignorieren von Geldmanagement-Prinzipien
- Jedes Signal ohne zusätzliche Bestätigung annehmen
- Verwendung eines für den Handelsstil ungeeigneten Zeitrahmens
- Signale durch emotionale Entscheidungen außer Kraft setzen

UNTERSTÜTZUNG

Bei Fragen, Vorschlägen oder technischem Support wenden Sie sich bitte an das MQL5 Nachrichtensystem oder an den Produktkommentarbereich.

Vielen Dank, dass Sie sich für Apex Arrows entschieden haben, ein professionelles und vielseitiges Tool für den sicheren Handel auf den Finanzmärkten. Fangen Sie noch heute an, bessere Entscheidungen zu treffen.

Empfohlene Produkte
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Go Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Die Hauptidee dieses Produkts ist es, Statistiken auf der Grundlage von Signalen aus 5 verschiedenen Strategien für die Händler von binären Optionen zu generieren, die zeigen, wie die Ergebnisse und die endgültige Bilanz auf der Grundlage der Auszahlung des Brokers sein würde. Strategie 1: Die Berechnung ist geheim. Strategie 2: Das Signal basiert auf einer Sequenz von gleichseitigen Kerzen (gleiche Farbe). Strategie 3: Das Signal basiert auf einer Sequenz von durchsetzten Kerzen (entgegengese
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indikatoren
Der Xtrade Trend Detector ist ein Indikator, der in der Lage ist, die besten Gelegenheiten zum Eingehen einer Position an jedem Aktienmarkt zu finden. In der Tat ist er ein großartiges Werkzeug für Scalper, aber auch für Daytrader. Sie können ihn also verwenden, um Bereiche zu identifizieren, in denen gehandelt werden soll, denn er lässt sich leicht in ein Diagramm einfügen. Ich verwende es, um Trends auf großen Zeitskalen zu erkennen und Positionen auf kleinen Zeitskalen einzugehen. Zögern Sie
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indikatoren
Der Consolidation Zone Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Händler Konsolidierungsmuster auf dem Markt erkennen und nutzen können. Dieser innovative Indikator erkennt Konsolidierungsbereiche und gibt rechtzeitig Warnmeldungen aus, wenn der Kurs diese Zonen über- oder unterschreitet, so dass Händler fundierte Handelsentscheidungen treffen können. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Beitreten und Markttiefe lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suv
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator liefert Signale, die auf der Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: MACD & Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Handels-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signalindikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strate
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strategiekombina
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
BOA Chill Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) CHILL Signals Indicator liefert Signale, die auf Katie Tutorials Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 3 gleitende Durchschnitte & RSI Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indikatoren
DailyHiLo Indicator Beherrschen Sie die tägliche Handelsspanne wie ein Profi. Dieser Indikator zeigt automatisch die Höchst- und Tiefststände des Vortags - ein Kernelement des (Beat The Market Maker) Handelsansatzes - direkt auf Ihrem Chart an. Diese Niveaus dienen als natürliche Grenzen für die Intraday-Kursentwicklung und helfen Händlern, potenzielle Umkehrzonen, Ausbruchspunkte und Liquiditätsziele zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Präzise Darstellung des gestrigen Hochs und Tiefs für j
FREE
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Extreme POI
Gloria Sarpong
5 (1)
Indikatoren
EXTREME POI-Anzeige Join the telegram community for an exciting trading journey.   https://t.me/automated_TLabs Professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5/Metatrader 4 EXTREME POI ist ein fortschrittlicher Handelsindikator für institutionelle Anleger, der auf der Grundlage des Smart Money-Konzepts hochwahrscheinliche Points of Interest (POI) identifiziert. Der Indikator kombiniert mehrere hochentwickelte Techniken, um Bereiche zu erkennen, in denen institutionelle Händler wahrscheinlich
FREE
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
Indikatoren
CS Bollinger – ist ein Signalindikator auf Grundlage der Bollinger-Bänder, entwickelt für die schnelle Identifikation wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch visuelle Handelssignale. Dank der verbesserten Logik für das Umschalten der Ebenen passt der Indikator automatisch die Niveaus auf dem Chart an und zeigt Signalpfeile an, sobald eine Preisumkehr bestätigt wird. Dies hilft Tradern, optimale Ein- und Ausstiegspunkte schnell zu erkennen. Der Indikator bietet flexible Einstellungs
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
SSFX supply and demand
Emr Aljnaby
4.4 (10)
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert automatisch Nachfrage- und Angebotszonen auf einer Anzahl von 1000 Kerzen oder mehr, und Sie können diese Anzahl von Einstellungen ändern. Es trägt auch ein hohes Maß an Genauigkeit bei der Beschreibung der Art der einzelnen Zonen, wie es enthält: Schwache Bereiche . Ungetestete Bereiche . Starke Bereiche . Rollentragende Bereiche . Getestete Bereiche + Anzahl der Besuche . Bereiche, in denen eine Rückkehr erwartet wird, je nach Richtung . Der Indikator enthält Al
FREE
Adaptive Trend Lines
Henri Salvatore Bigatti
4.76 (25)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die TLH und TLL und einige Trendlinien, die uns erlauben, den Trend des Marktes zu schätzen. Er zeigt auch die Werte der Winkel der Linien in Prozent in Punkten (Pip) , die Standardabweichung und den Trend jeder Linie an, und wann er die Unterstützungs- und Widerstandslinien (TLH und TLL) durchbricht. Und schließlich werden auch die Punkte, die durch den Fraktal-Algorithmus als Unterstützungen und Widerstände identifiziert wurden, in der Grafik angezeigt. Die hohen und nie
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indikatoren
OmniSignal Navigator - Intelligente Einstiege auf Schlüssellevels Handeln Sie wie ein Profi mit diesem täglichen/wöchentlichen High-Low-Close-Indikator, der für das Scalping oder den kurzfristigen Intraday-Handel und den präzisen Breakout-Handel entwickelt wurde. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel mit: M5 | VERWENDEN SIE DEN INDIKATOR NICHT AUF DEM M1-ZEITRAHMEN!!! Warum es funktioniert Perfekt für Scalping/Intraday: Zielt auf Schlüsselzonen (PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) auf M2, M3, M5
FREE
Trend Turn
Ivan Simonika
Indikatoren
Die Implementierung des Trend Turn Trendindikators ist einfach - in Form von Linien mit zwei Farben. Der Algorithmus des Indikators basiert auf Standardindikatoren sowie auf eigenen mathematischen Berechnungen. Der Indikator hilft den Nutzern, die Richtung des Trends zu bestimmen. Er wird auch zu einem unverzichtbaren Ratgeber für den Einstieg in den Markt oder die Schließung einer Position. Dieser Indikator ist für jeden empfehlenswert, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Wie sind die I
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
Entry Signal Analyzer
Tevon R Gardiner
Indikatoren
Der Entry Signal Analyzer ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um die optimalen Handelszeiten auf der Grundlage von Kursbewegungsmustern zu analysieren und zu identifizieren. Der Indikator analysiert nur Gold Währung eine aktualisierte Version wird derzeit für andere Symbol der Indikator in der Strategie-Tester ist nicht-funktionale Arbeiten auf dem realen Chart entwickelt Statistische Analyse: Analysiert historische Preisbewegungen für jede Stunde des Handelsta
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel ÜBERBLICK Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern. ANALYSE-KOMPONENTEN Trend-Analyse - EMA-basierte Trenderkennung - Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen - Messung der Trendstärke - Erkennung von Trendumkehrungen Momentum-A
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Experten
GoldMiner EA Pro MT5 - Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK GoldMiner EA Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA nutzt mehrere technische Analysemethoden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und verwaltet Positionen mit integriertem Risikomanagement. HANDELSSTRATEGIE Einstiegs-Logik - Multi-Indikator-Zusammenflussanalyse - Trendfolge-Ansatz - Momentum-Bestätigung - Validierung des Volume
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indikatoren
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professionelles Handelssystem Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlich
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex Swing VWAP MT5 Beschreibung Apex Swing VWAP ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der die VWAP-Analyse (volumengewichteter Durchschnittspreis) mit der automatischen Erkennung signifikanter Swing-Punkte kombiniert. Diese Kombination bietet einen genauen Einblick in die Marktstimmung und potenzielle Umkehrpunkte. Wichtigste Merkmale Integrierte technische Analyse - Dynamischer VWAP von relevanten Umkehrpunkten - Historischer VWAP für langfristige Trendanalysen - Mehrere ko
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indikatoren
Scanner Intelligence Hub MT5 **ÜBERSICHT** Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle. **SCHLÜSSELMERKMALE** **ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE** - Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währung
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtige Marktniveaus, wie Unterstützungen und Widerstände, über mehrere Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5 (MT5) Plattform zu identifizieren. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Handel an verschiedenen Finanzmärkten, wie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstan
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5 Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem. Hauptmerkmale Erweiterte Divergenzerkennung Vier Arten v
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen ÜBERBLICK Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können. MOMENTUM-ANALYSE Erkennungsmethoden - RSI-Level-Veränderungen - RSI-Neigungsanalyse - Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung - Erkennung von Diverge
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Experten
Swing Sentinel EA MT5 Beschreibung Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren. Hauptmerkmale Professionelle Strategie - Trendfolge mit intelligenten Pullbacks - D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung - Integrierte Multi-Timeframe-Analyse Mehrschichtige
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Expert Trend Analyzer MT5 Allgemeine Beschreibung Der Expert Trend Analyzer MT5 ist ein umfassender technischer Indikator, der zur Identifizierung und Analyse von Markttrends entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert mehrere technische Tools, um zuverlässige und genaue Handelssignale zu liefern. Wichtigste Merkmale Technische Komponenten Adaptiver SuperTrend Adaptiver Algorithmus, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst Mehrere Berechnungsperioden für höhere Genauigkeit Klare
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Volumenstruktur Nexus MT5 Volume Structure Nexus ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Analyse des institutionellen Volumens mit der Analyse der Marktstruktur für MetaTrader 5 kombiniert. Dieses Tool bietet einen vollständigen Überblick über das Volumenverhalten und die Preisstruktur. Wesentliche Merkmale Erweiterte Volumenanalyse - Erkennung signifikanter Kumulationen und Verteilungen - Analyse der Volumenströme in Echtzeit - Institutionelle Volumenindikatoren Marktstruktur-Analyse -
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator ÜBERBLICK Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen. KERNKONZEPTE Volatilitäts-Squeeze-Erkennung Der Indikator erkennt Squ
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert. Wichtigste Merkmale Intelligentes Signalsystem - Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen - Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen - Klare visuelle Indikatoren im Chart Erweiterte Divergenzanalyse - Automatische Divergenzerfassung - Integrierte Preis-Oszillator-Anal
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indikatoren
EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal. Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-ber
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER SMART MONEY INDIKATOR PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrschei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension