PrecisionFlow EurUsd

PrecisionFlow EURUSD M1 - Sicheres institutionelles Scalping

Hochpräziser M1-Scalping-Bot für EURUSD. Die Logik basiert auf Quadruple Stochastics + Dynamic ATR. Kein Martingale, kein Grid.


PrecisionFlow EUR/USD ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den Handel mit EURUSD-Volatilität auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den meisten Scalpers, die mit gefährlichen Erholungsstrategien wie Martingale oder Grid ganze Konten riskieren, verwendet PrecisionFlow eine chirurgische Einstiegslogik, die auf dem Zusammenfluss von vier Stochastik-Oszillatoren basiert, gefiltert nach Trend (EMAs) und Volumen.

Dieser EA wurde optimiert, um Ihr Kapital zu schützen. Jeder Handel verwendet klar definierte Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die dynamisch entsprechend der Marktvolatilität (ATR) verwaltet werden, um sich an die veränderten Bedingungen anzupassen.

Warum PrecisionFlow wählen?

Sicherheit geht vor: Single-Shot-Strategie (maximal 3 gleichzeitige Trades).
KEIN Martingal
KEIN Raster
KEINE Arbitrage

Dynamisches Management: Stop-Loss und Take-Profit sind nicht statisch, sondern werden automatisch auf der Grundlage der ATR (Average True Range) des Marktes angepasst.

Intelligente Filter:
- Spread-Filter: Vermeidet den Handel, wenn die Kosten zu hoch sind.
- Zeit- und Freitagsfilter: Schließt automatisch alle Positionen am Freitag, um Gaps am Wochenende zu vermeiden.
- Anti-Churning-Logik: Verhindert die vorzeitige Schließung gegnerischer Positionen, wenn diese nicht im Gewinn sind.

Stabile Leistung: Entwickelt für beständiges Wachstum mit kontrolliertem Drawdown (geringes Risiko).

Handelslogik

Das System identifiziert extreme überkaufte/überverkaufte Bedingungen, die durch die Ausrichtung von vier verschiedenen Stochastik-Indikatoren bestätigt werden. Es steigt nur dann in den Markt ein, wenn der mittelfristige Trend (EMA) die Richtung unterstützt und das Volumen die Stärke des Momentums bestätigt.

Anforderungen und Empfehlungen

- Symbol: EURUSD (ausschließlich für dieses Paar optimiert)
- Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
- Konto-Typ: ECN-, Raw- oder Low-Spread-Konten (niedrige Spreads sind entscheidend für Scalping)
- Broker: Empfohlene Broker sind Tickmill, IC Markets, Pepperstone oder jeder Broker, der eine schnelle Ausführung bietet
- Latenz (Ping): Verwenden Sie einen VPS mit einer Latenz von unter 50ms zum Server Ihres Brokers (idealerweise unter 20ms)
- Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lots). Empfohlen: $200+

Wichtige Parameter

- Risiko_Prozent: Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: 2,0%)
- Use_ATR_Based_SLTP: Aktiviert dynamisches Exit-Management (Empfohlen: True)
- Max_Spread_Pips: Maximal erlaubte Spread-Schwelle
- Freitag_Ausstieg verwenden: Schließt alle Positionen vor dem Wochenende

Einrichtung

1. Öffnen Sie ein EURUSD-Chart auf dem Zeitrahmen M1.
2. Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart.
3. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading" im MetaTrader aktiviert ist.

Erledigt! Die Standardeinstellungen werden für eine optimale Leistung empfohlen.
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Gold Master Indicator MT5 - Institutionelle Präzision für XAUUSD Der Gold Master Indicator ist ein fortschrittliches Analysetool, das speziell für die einzigartige Volatilität des Goldmarktes (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser Indikator verfolgt nicht nur den Preis, sondern identifiziert auch Liquiditätszonen und institutionelle Wendepunkte, an denen die Wahrscheinlichkeit von Umkehrungen höher ist. Im Gegensatz zu Standardindikatoren verwendet Gold Master einen Datenglättungsalgorithmus, um Ma
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Experten
GoldMiner EA Pro MT5 - Fortgeschrittener neuronaler Trendhandel für XAUUSD ZUSAMMENFASSUNG Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Goldhandels mit GoldMiner EA Pro, einem hochpräzisen Expert Advisor, der speziell für die einzigartige Volatilität des XAUUSD entwickelt wurde. Im Gegensatz zu generischen Bots verwendet GoldMiner eine proprietäre Confluence-Engine, die institutionelle Trendverfolgung mit Echtzeit-Volumenvalidierung kombiniert, um hochwahrscheinliche Bewegungen zu erfa
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indikatoren
Stoch Quad Rotation Signal MT5 - Die ultimative Kurisko Strategie Suite Beschreibung: Stoch Quad Rotation Signal ist ein professionelles, institutionelles Handelssystem, das auf der bekannten Methodik von Mark Kurisko basiert. Dieser Indikator ist nicht nur ein Standard-Oszillator, sondern eine komplette Kommandozentrale, die vier Ebenen der stochastischen Analyse mit fortschrittlichen Trendfiltern synchronisiert, um Umkehrungen und Trendfortsetzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizier
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Looking for sharper entries? This indicator provides the foundation for visual price action. However, specialized markets require specialized tools. If you trade Gold or Indices, check out Gold Master Indicator or Nasdaq Master Indicator , specifically optimized for those assets' unique volatility. Don't just trade; trade with the right edge. Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte M
FREE
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen Maximize your accuracy: Divergences are powerful, but they are even stronger when combined with professional volume analysis. If you like the logic behind this indicator, you will love the Volume Structure Nexus , which identifies where the big players are entering. For fast-paced traders, pair these divergences with Accuracy M1 Scalper to catch explosive moves in lower timeframes. Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technis
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Accuracy M1 Scalper MT5 - Hochfrequente Präzisionssignale Accuracy M1 Scalper ist ein Hochleistungsindikator, der speziell für Trader entwickelt wurde, die auf niedrigeren Zeitrahmen (M1 und M5) arbeiten. In der Scalping-Umgebung zählt jede Sekunde; daher wurde dieser Algorithmus optimiert, um eine ultraschnelle visuelle Ausführung zu bieten, ohne die CPU Ihres Terminals zu überlasten. Der Indikator verwendet ein mathematisches Modell, das auf dem Kursmomentum und der adaptiven Volatilität bas
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtig
FREE
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex Swing VWAP MT5 Beschreibung Apex Swing VWAP ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der die VWAP-Analyse (volumengewichteter Durchschnittspreis) mit der automatischen Erkennung signifikanter Swing-Punkte kombiniert. Diese Kombination bietet einen genauen Einblick in die Marktstimmung und potenzielle Umkehrpunkte. Wichtigste Merkmale Integrierte technische Analyse - Dynamischer VWAP von relevanten Umkehrpunkten - Historischer VWAP für langfristige Trendanalysen - Mehrere ko
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indikatoren
Scanner Intelligence Hub MT5 **ÜBERSICHT** Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle. **SCHLÜSSELMERKMALE** **ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE** - Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währung
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5 Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem. Hauptmerkmale Erweiterte Divergenzerkennung Vier Arten v
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indikatoren
PEX ARROWS - PROFESSIONELLER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Apex Arrows ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde und klare und zuverlässige Handelssignale durch visuelle Pfeilmarkierungen auf Ihrem Chart liefert. Der Indikator kombiniert mehrere Komponenten der technischen Analyse, einschließlich Trendanalyse, Momentum-Bewertung und Volatilitätsmessung, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generiere
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Experten
Swing Sentinel EA MT5 Beschreibung Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren. Hauptmerkmale Professionelle Strategie - Trendfolge mit intelligenten Pullbacks - D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung - Integrierte Multi-Timeframe-Analyse Mehrschichtige
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Expert Trend Analyzer MT5 Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe: Das Erkennen des Trends ist der erste Schritt, aber das Timing Ihrer Einstiege ist der Schlüssel zum Gewinn. Dieses kostenlose Tool funktioniert perfekt als Filter für meine hochpräzisen Signale. Für ein komplettes professionelles Setup empfehle ich die Verwendung mit dem Gold Master Indicator oder die vollständige Automatisierung Ihrer Strategie mit Swing Sentinel EA für die freihändige Trendverfolgung. Allgemeine Besch
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Volumenstruktur Nexus MT5 Volume Structure Nexus ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Analyse des institutionellen Volumens mit der Analyse der Marktstruktur für MetaTrader 5 kombiniert. Dieses Tool bietet einen vollständigen Überblick über das Volumenverhalten und die Preisstruktur. Wesentliche Merkmale Erweiterte Volumenanalyse - Erkennung signifikanter Kumulationen und Verteilungen - Analyse der Volumenströme in Echtzeit - Institutionelle Volumenindikatoren Marktstruktur-Analyse -
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator ÜBERBLICK Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen. KERNKONZEPTE Volatilitäts-Squeeze-Erkennung Der Indikator erkennt Squ
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indikatoren
EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal. Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-ber
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER INTELLIGENTER GELDINDIKATOR PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren . SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
Alpha Brent Strategy Tool
German Pablo Gori
Indikatoren
Alpha Bren Strategy Tool: Technische und funktionale Dokumentation Alpha Bren Strategy Tool ist eine Analyse-Suite auf institutionellem Niveau, die speziell für Energiehändler entwickelt wurde, die einen Wettbewerbsvorteil auf dem Brent Crude Oil Markt suchen. Dieser Indikator integriert hochpräzise Algorithmen mit Smart Money Concepts (SMC) und makroökonomischer Echtzeitanalyse. Das Herzstück des Systems ist das Kurisko 4 Stochastic System , eine Vierfach-Impuls-Konfiguration, die entwickelt wu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension