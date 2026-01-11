PrecisionFlow EURUSD M1 - Sicheres institutionelles Scalping

Hochpräziser M1-Scalping-Bot für EURUSD. Die Logik basiert auf Quadruple Stochastics + Dynamic ATR. Kein Martingale, kein Grid.





PrecisionFlow EUR/USD ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den Handel mit EURUSD-Volatilität auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den meisten Scalpers, die mit gefährlichen Erholungsstrategien wie Martingale oder Grid ganze Konten riskieren, verwendet PrecisionFlow eine chirurgische Einstiegslogik, die auf dem Zusammenfluss von vier Stochastik-Oszillatoren basiert, gefiltert nach Trend (EMAs) und Volumen.





Dieser EA wurde optimiert, um Ihr Kapital zu schützen. Jeder Handel verwendet klar definierte Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die dynamisch entsprechend der Marktvolatilität (ATR) verwaltet werden, um sich an die veränderten Bedingungen anzupassen.





Warum PrecisionFlow wählen?





Sicherheit geht vor: Single-Shot-Strategie (maximal 3 gleichzeitige Trades).

KEIN Martingal

KEIN Raster

KEINE Arbitrage





Dynamisches Management: Stop-Loss und Take-Profit sind nicht statisch, sondern werden automatisch auf der Grundlage der ATR (Average True Range) des Marktes angepasst.





Intelligente Filter:

- Spread-Filter: Vermeidet den Handel, wenn die Kosten zu hoch sind.

- Zeit- und Freitagsfilter: Schließt automatisch alle Positionen am Freitag, um Gaps am Wochenende zu vermeiden.

- Anti-Churning-Logik: Verhindert die vorzeitige Schließung gegnerischer Positionen, wenn diese nicht im Gewinn sind.





Stabile Leistung: Entwickelt für beständiges Wachstum mit kontrolliertem Drawdown (geringes Risiko).





Handelslogik





Das System identifiziert extreme überkaufte/überverkaufte Bedingungen, die durch die Ausrichtung von vier verschiedenen Stochastik-Indikatoren bestätigt werden. Es steigt nur dann in den Markt ein, wenn der mittelfristige Trend (EMA) die Richtung unterstützt und das Volumen die Stärke des Momentums bestätigt.





Anforderungen und Empfehlungen





- Symbol: EURUSD (ausschließlich für dieses Paar optimiert)

- Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

- Konto-Typ: ECN-, Raw- oder Low-Spread-Konten (niedrige Spreads sind entscheidend für Scalping)

- Broker: Empfohlene Broker sind Tickmill, IC Markets, Pepperstone oder jeder Broker, der eine schnelle Ausführung bietet

- Latenz (Ping): Verwenden Sie einen VPS mit einer Latenz von unter 50ms zum Server Ihres Brokers (idealerweise unter 20ms)

- Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lots). Empfohlen: $200+





Wichtige Parameter





- Risiko_Prozent: Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: 2,0%)

- Use_ATR_Based_SLTP: Aktiviert dynamisches Exit-Management (Empfohlen: True)

- Max_Spread_Pips: Maximal erlaubte Spread-Schwelle

- Freitag_Ausstieg verwenden: Schließt alle Positionen vor dem Wochenende





Einrichtung





1. Öffnen Sie ein EURUSD-Chart auf dem Zeitrahmen M1.

2. Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart.

3. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading" im MetaTrader aktiviert ist.





Erledigt! Die Standardeinstellungen werden für eine optimale Leistung empfohlen.