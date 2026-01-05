Xauud Gold Scalper Ai

XAUUD Gold Scalper AI

Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold)

XAUUD Gold Scalper AI ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den 1-Minuten-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC), fortschrittliche Risikokontrolle und eine intelligente Trailing-Stop-Logik, um einen stabilen und kontrollierten Handel in sich schnell bewegenden Märkten zu ermöglichen.

Dieser EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, strenge Validierung und Kapitalschutz und ist daher sowohl für kleine als auch für große Konten geeignet.

Die wichtigsten Vorteile

  • Ausschließlich für Gold (XAUUSD) optimiert

  • Entwickelt für M1-Scalping mit intelligenter Filterung

  • Strenges Risikomanagement und Validierungssystem

  • Fortschrittlicher Multi-Mode-Trailing-Stop

  • Eingebauter täglicher Verlust- und Gewinnschutz

  • Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

  • Stabile Ausführung mit Volumen-, Margin- und Stop-Validierung

  • Professionelles On-Chart-Dashboard

Zentrale Handelslogik

Dieser Expert Advisor verwendet Smart Money Concepts (SMC), um Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren:

  • Orderblöcke (OB) - institutionelle Preiszonen

  • Fair Value Gaps (FVG) - Erkennung von Ungleichgewichten

  • Break of Structure (BOS) - Trendbestätigung

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen und alle Risiko-, Volumen- und Margenprüfungen erfolgreich verlaufen.

Fortgeschrittenes Risikomanagement

  • Risikobasierte Losberechnung (% des Saldos)

  • Kontrolle der maximalen Trades pro Tag

  • Limit für maximale gleichzeitige Trades

  • Schutz vor Equity Drawdown

  • Tägliches Verlustlimit

  • Tägliches Gewinnziel

  • Automatische Handelssperrung bei Erreichen der Limits

Alle Trades werden validiert gegen:

  • Broker-Stop-Levels & Freeze-Levels

  • Margin-Verfügbarkeit

  • Symbol-Volumenlimits (verhindert Fehler "Volumenlimit erreicht")

Trailing-Stop-System (5 Modi)

Sie können eine der folgenden Trailing-Methoden wählen:

  1. Festes Pips-Trailing

  2. ATR-basiertes dynamisches Trailing

  3. Break-Even-Schutz

  4. Kronleuchter-Stop

  5. Parabolischer Trailing-Stil

Der EA passt die Stops automatisch an die Volatilität und die Marktbedingungen an.

Zeit- und Sicherheitsfilter

  • Benutzerdefinierter Handelssitzungsfilter (Start-/Endzeit)

  • Freitagsschluss-Schutz

  • Optionale Vermeidung von Nachrichtenzeiten

  • Minimaler Zeitabstand zwischen den Trades

Professionelles Dashboard

Das integrierte Dashboard zeigt an:

  • Saldo & Eigenkapital

  • Drawdown-Prozentsatz

  • Spread und ATR

  • Status der Volatilität

  • Täglicher Gewinn und Anzahl der Trades

  • Nächste berechnete Losgröße

  • Handelsstatus und letztes Signal

Alles ist in Echtzeit direkt auf dem Chart sichtbar.

Eingabeparameter (Vereinfacht)

Gold Scalper Einstellungen

  • RiskPercent - Risiko pro Handel (%)

  • MaxLotSize / MinLotSize

  • MaxTradesPerDay

  • MinTradeGap

  • Martingale-Optionen (optional)

Trailing Stop Einstellungen

  • Trailing-Modus

  • Trailing-Start

  • ATR-Multiplikator

  • Breakeven-Auslöser

SMC-Strategie

  • Orderblöcke aktivieren/deaktivieren

  • FVG aktivieren/deaktivieren

  • BOS aktivieren/deaktivieren

  • Lookback- und Mindestgrößenfilter

Risikoschutz

  • Stop Loss & Take Profit

  • Tägliches Verlustlimit

  • Tägliches Gewinnziel

  • Maximaler Drawdown-Schutz

  • Maximal gleichzeitige Trades

Visuelle Einstellungen

  • Farben des Dashboards

  • Panel-Position

  • Dashboard ein-/ausblenden

Empfohlene Handelsbedingungen

  • Symbol: XAUUSD / GOLD

  • Zeitrahmen: M1

  • Kontotyp: ECN / Niedriger Spread bevorzugt

  • VPS empfohlen für beste Performance

Wichtiger Hinweis

Der Handel birgt Risiken. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.

Kontakt & Unterstützung

Für offizielle Updates, Support und Community-Diskussionen:

Treten Sie der Community bei, um:

  • Echtzeit-Support zu erhalten

  • Erfahrungen und Setups auszutauschen

  • Einblicke in Strategien zu erhalten

  • sich mit anderen Händlern auszutauschen, die diesen EA verwenden


