XAUUD Gold Scalper AI
Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold)
XAUUD Gold Scalper AI ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den 1-Minuten-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC), fortschrittliche Risikokontrolle und eine intelligente Trailing-Stop-Logik, um einen stabilen und kontrollierten Handel in sich schnell bewegenden Märkten zu ermöglichen.
Dieser EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, strenge Validierung und Kapitalschutz und ist daher sowohl für kleine als auch für große Konten geeignet.
Die wichtigsten Vorteile
Ausschließlich für Gold (XAUUSD) optimiert
Entwickelt für M1-Scalping mit intelligenter Filterung
Strenges Risikomanagement und Validierungssystem
Fortschrittlicher Multi-Mode-Trailing-Stop
Eingebauter täglicher Verlust- und Gewinnschutz
Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich
Stabile Ausführung mit Volumen-, Margin- und Stop-Validierung
Professionelles On-Chart-Dashboard
Zentrale Handelslogik
Dieser Expert Advisor verwendet Smart Money Concepts (SMC), um Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren:
Orderblöcke (OB) - institutionelle Preiszonen
Fair Value Gaps (FVG) - Erkennung von Ungleichgewichten
Break of Structure (BOS) - Trendbestätigung
Trades werden nur dann ausgeführt, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen und alle Risiko-, Volumen- und Margenprüfungen erfolgreich verlaufen.
Fortgeschrittenes Risikomanagement
Risikobasierte Losberechnung (% des Saldos)
Kontrolle der maximalen Trades pro Tag
Limit für maximale gleichzeitige Trades
Schutz vor Equity Drawdown
Tägliches Verlustlimit
Tägliches Gewinnziel
Automatische Handelssperrung bei Erreichen der Limits
Alle Trades werden validiert gegen:
Broker-Stop-Levels & Freeze-Levels
Margin-Verfügbarkeit
Symbol-Volumenlimits (verhindert Fehler "Volumenlimit erreicht")
Trailing-Stop-System (5 Modi)
Sie können eine der folgenden Trailing-Methoden wählen:
Festes Pips-Trailing
ATR-basiertes dynamisches Trailing
Break-Even-Schutz
Kronleuchter-Stop
Parabolischer Trailing-Stil
Der EA passt die Stops automatisch an die Volatilität und die Marktbedingungen an.
Zeit- und Sicherheitsfilter
Benutzerdefinierter Handelssitzungsfilter (Start-/Endzeit)
Freitagsschluss-Schutz
Optionale Vermeidung von Nachrichtenzeiten
Minimaler Zeitabstand zwischen den Trades
Professionelles Dashboard
Das integrierte Dashboard zeigt an:
Saldo & Eigenkapital
Drawdown-Prozentsatz
Spread und ATR
Status der Volatilität
Täglicher Gewinn und Anzahl der Trades
Nächste berechnete Losgröße
Handelsstatus und letztes Signal
Alles ist in Echtzeit direkt auf dem Chart sichtbar.
Eingabeparameter (Vereinfacht)
Gold Scalper Einstellungen
RiskPercent - Risiko pro Handel (%)
MaxLotSize / MinLotSize
MaxTradesPerDay
MinTradeGap
Martingale-Optionen (optional)
Trailing Stop Einstellungen
Trailing-Modus
Trailing-Start
ATR-Multiplikator
Breakeven-Auslöser
SMC-Strategie
Orderblöcke aktivieren/deaktivieren
FVG aktivieren/deaktivieren
BOS aktivieren/deaktivieren
Lookback- und Mindestgrößenfilter
Risikoschutz
Stop Loss & Take Profit
Tägliches Verlustlimit
Tägliches Gewinnziel
Maximaler Drawdown-Schutz
Maximal gleichzeitige Trades
Visuelle Einstellungen
Farben des Dashboards
Panel-Position
Dashboard ein-/ausblenden
Empfohlene Handelsbedingungen
Symbol: XAUUSD / GOLD
Zeitrahmen: M1
Kontotyp: ECN / Niedriger Spread bevorzugt
VPS empfohlen für beste Performance
Wichtiger Hinweis
Der Handel birgt Risiken. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.
Kontakt & Unterstützung
Für offizielle Updates, Support und Community-Diskussionen:
Autorenprofil: https://www.mql5.com/en/users/utazimamiltary
Offizielle WhatsApp-Gemeinschaft: https://chat.whatsapp.com/LmPKwbH1Mk2Gy5HumFvE4h
Treten Sie der Community bei, um:
Echtzeit-Support zu erhalten
Erfahrungen und Setups auszutauschen
Einblicke in Strategien zu erhalten
sich mit anderen Händlern auszutauschen, die diesen EA verwenden