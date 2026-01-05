XAUUD Gold Scalper AI

Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold)

XAUUD Gold Scalper AI ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den 1-Minuten-Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC), fortschrittliche Risikokontrolle und eine intelligente Trailing-Stop-Logik, um einen stabilen und kontrollierten Handel in sich schnell bewegenden Märkten zu ermöglichen.

Dieser EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, strenge Validierung und Kapitalschutz und ist daher sowohl für kleine als auch für große Konten geeignet.

Die wichtigsten Vorteile

Ausschließlich für Gold (XAUUSD) optimiert

Entwickelt für M1-Scalping mit intelligenter Filterung

Strenges Risikomanagement und Validierungssystem

Fortschrittlicher Multi-Mode-Trailing-Stop

Eingebauter täglicher Verlust- und Gewinnschutz

Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

Stabile Ausführung mit Volumen-, Margin- und Stop-Validierung

Professionelles On-Chart-Dashboard

Zentrale Handelslogik

Dieser Expert Advisor verwendet Smart Money Concepts (SMC), um Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren:

Orderblöcke (OB) - institutionelle Preiszonen

Fair Value Gaps (FVG) - Erkennung von Ungleichgewichten

Break of Structure (BOS) - Trendbestätigung

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen und alle Risiko-, Volumen- und Margenprüfungen erfolgreich verlaufen.

Fortgeschrittenes Risikomanagement

Risikobasierte Losberechnung (% des Saldos)

Kontrolle der maximalen Trades pro Tag

Limit für maximale gleichzeitige Trades

Schutz vor Equity Drawdown

Tägliches Verlustlimit

Tägliches Gewinnziel

Automatische Handelssperrung bei Erreichen der Limits

Alle Trades werden validiert gegen:

Broker-Stop-Levels & Freeze-Levels

Margin-Verfügbarkeit

Symbol-Volumenlimits (verhindert Fehler "Volumenlimit erreicht")

Trailing-Stop-System (5 Modi)

Sie können eine der folgenden Trailing-Methoden wählen:

Festes Pips-Trailing ATR-basiertes dynamisches Trailing Break-Even-Schutz Kronleuchter-Stop Parabolischer Trailing-Stil

Der EA passt die Stops automatisch an die Volatilität und die Marktbedingungen an.

Zeit- und Sicherheitsfilter

Benutzerdefinierter Handelssitzungsfilter (Start-/Endzeit)

Freitagsschluss-Schutz

Optionale Vermeidung von Nachrichtenzeiten

Minimaler Zeitabstand zwischen den Trades

Professionelles Dashboard

Das integrierte Dashboard zeigt an:

Saldo & Eigenkapital

Drawdown-Prozentsatz

Spread und ATR

Status der Volatilität

Täglicher Gewinn und Anzahl der Trades

Nächste berechnete Losgröße

Handelsstatus und letztes Signal

Alles ist in Echtzeit direkt auf dem Chart sichtbar.

Eingabeparameter (Vereinfacht)

Gold Scalper Einstellungen

RiskPercent - Risiko pro Handel (%)

MaxLotSize / MinLotSize

MaxTradesPerDay

MinTradeGap

Martingale-Optionen (optional)

Trailing Stop Einstellungen

Trailing-Modus

Trailing-Start

ATR-Multiplikator

Breakeven-Auslöser

SMC-Strategie

Orderblöcke aktivieren/deaktivieren

FVG aktivieren/deaktivieren

BOS aktivieren/deaktivieren

Lookback- und Mindestgrößenfilter

Risikoschutz

Stop Loss & Take Profit

Tägliches Verlustlimit

Tägliches Gewinnziel

Maximaler Drawdown-Schutz

Maximal gleichzeitige Trades

Visuelle Einstellungen

Farben des Dashboards

Panel-Position

Dashboard ein-/ausblenden

Empfohlene Handelsbedingungen

Symbol: XAUUSD / GOLD

Zeitrahmen: M1

Kontotyp: ECN / Niedriger Spread bevorzugt

VPS empfohlen für beste Performance

Wichtiger Hinweis

Der Handel birgt Risiken. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.

Kontakt & Unterstützung

Für offizielle Updates, Support und Community-Diskussionen:

Treten Sie der Community bei, um: