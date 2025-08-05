Loophole

Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet.
Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Rentabilität zu verbessern.
Die Strategie wurde mit sechs Jahren historischer Daten (2020–2025) auf dem IC Markets-Server mit einem Standardkonto optimiert.


Empfehlungen:

Währungspaar: NZDCAD
Mindesteinzahlung: 300 USD
Konto: Hedging
Zeitrahmen: Beliebig (Der EA verwendet die im Beratercode angegebenen Zeitrahmen)
Kontotyp: Standard (ohne Kommission), Raw (möglich, aber nicht optimal)
Für beste Ergebnisse verwenden Sie Broker: IC Markets, IC Trading.

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden: https://www.mql5.com/de/users/prizmal
Fügen Sie mich gerne als Freund hinzu, um über meine neuesten Nachrichten und Updates auf dem Laufenden zu bleiben!

Der Einstiegspreis beträgt 399 USD und wird nach jeweils zehn Verkäufen um 100 USD erhöht.
Der Verkauf ist auf eine Verteilung von etwa 200 bis 300 Exemplaren beschränkt.

Trade2222
1262
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

