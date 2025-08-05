Live-Signal Finden Sie mehr hier: https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen PrizmaL-Kanal abonnieren!

Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet.

Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Rentabilität zu verbessern.

Die Strategie wurde mit sechs Jahren historischer Daten (2020–2025) auf dem IC Markets-Server mit einem Standardkonto optimiert.





Empfehlungen:

Währungspaar: NZDCAD

Mindesteinzahlung: 300 USD

Konto: Hedging

Zeitrahmen: Beliebig (Der EA verwendet die im Beratercode angegebenen Zeitrahmen)

Kontotyp: Standard (ohne Kommission), Raw (möglich, aber nicht optimal)

Für beste Ergebnisse verwenden Sie Broker: IC Markets, IC Trading.

