Accuracy M1 Scalper MT5

Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator

ÜBERBLICK

Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg.

SCALPING-METHODIK

Signalgenerierung
- Schnelle Indikatorberechnungen
- Mehrfaches Bestätigungssystem
- Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung
- Analyse der Preisentwicklung in Echtzeit

Einstiegs-Kriterien
- Kurzfristige Momentum-Verschiebungen
- Schnelle Preisbewegungen
- Ausbrüche an Unterstützungen/Widerständen
- Erkennung von Volatilitätsausweitungen

Ausstiegskriterien
- Feste Gewinnziele
- Momentum-Umkehrung
- Zeitbasierte Ausstiege
- ATR-basierte Ziele

TECHNISCHE ANALYSE

Verwendete Indikatoren
- Fast EMA für den unmittelbaren Trend
- RSI für Momentum
- Stochastik für das Timing
- ATR für die Volatilität
- Optionale Bollinger-Bänder

Analyse-Merkmale
- Präzision auf Tick-Ebene
- Sub-Minuten-Trend-Erkennung
- Bewertung der Volatilität
- Überwachung des Spreads
- Schnelle Signalvalidierung

VISUELLE SCHNITTSTELLE

Chart-Signale
- Pfeilsignale für den Einstieg
- Anzeige der Zielebenen
- Stop-Loss-Markierungen
- Einstiegsbereiche
- Trend-Indikatoren

Informationstafel
- Aktueller Signalstatus
- Spread-Anzeige
- Höhe der Volatilität
- Zeit bis zur nächsten Kerze
- Jüngste Performance

ALARMSYSTEM

Arten von Alarmen
- Alarme für neue Signale
- Warnungen bei Zielerreichung
- Stop-Loss-Warnungen bei Annäherung
- Spread-Warnungen

Methoden der Benachrichtigung
- Visuelles Popup
- Akustische Warnungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push auf Handy

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Signal-Parameter
- Schnelle EMA-Periode
- RSI-Periode und -Stufen
- Stochastik-Einstellungen
- ATR-Periode
- Signalempfindlichkeit

Scalping-Einstellungen
- Mindestgewinnziel (Pips)
- Maximale Haltezeit
- Spread-Schwelle
- Volatilitätsfilter
- Zeitfilter (aktive Stunden)

Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben und -größen
- Panel-Position
- Linienstile
- Schriftgrößen
- Farbschema

RISIKOMANAGEMENT

Scalping-Risikokontrollen
- Enge Stop-Losses
- Schnelle Gewinnmitnahme
- Bewusstsein für Spreads
- Berücksichtigung der Kommission
- Maximale Trades pro Stunde

Positionsgröße
- Kleine Positionsgrößen empfohlen
- Kontorisiko pro Handel
- Losgrößen-Rechner
- Eigenkapitalschutz

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Optimale Bedingungen
- Zeitrahmen: M1 (primär), M5 (Bestätigung)
- Instrumente: Wichtige Forex-Paare mit niedrigem Spread
- Sitzung: Londoner und New Yorker Sitzungen
- Markt: Aktive, liquide Märkte

Konto-Anforderungen
- Niedriger Spread-Broker (0-2 Pips auf Majors)
- Schnelle Ausführung (geringe Latenzzeit)
- ECN- oder Raw Spread-Konto bevorzugt
- Stabile Internetverbindung
- VPS empfohlen für Konsistenz

Scalping-Tipps
- Handeln Sie während der aktiven Marktzeiten
- Überwachen Sie den Spread ständig
- Schnell aussteigen, wenn sich die Bedingungen ändern
- Verwenden Sie die richtige Losgröße
- Behalten Sie die Provisionskosten im Auge

PERFORMANCE-ÜBERLEGUNGEN

Ausführungsgeschwindigkeit
- Erfordert schnelle Broker-Ausführung
- Verbindung mit niedriger Latenzzeit erforderlich
- VPS-Standort in der Nähe des Brokerservers empfohlen
- Hohe Spread-Perioden sind zu vermeiden

Kostenmanagement
- Spread-Kosten einkalkulieren
- Provisionsstruktur berücksichtigen
- Break-even-Punkte berechnen
- Slippage überwachen
- Verfolgung der gesamten Handelskosten

ZEITRAHMEN-EMPFEHLUNGEN

M1-Zeitrahmen
- Primärer Zeitrahmen für Signale
- Höchste Signalfrequenz
- Erfordert ständige Überwachung
- Schnelle Entscheidungsfindung erforderlich

M5-Zeitrahmen
- Trendbestätigung
- Reduzierte Fehlsignale
- Weniger Bildschirmzeit erforderlich
- Weniger Stress beim Handel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Plattform: MetaTrader 5
Minimum Build: 2600
Optimierung: Niedrige Latenzzeiten bei Berechnungen
Ressourcenverbrauch: Gering bis mäßig
Erforderliche Daten: Tickdaten in Echtzeit

WICHTIGE HINWEISE

Überlegungen zum Scalping
Scalping erfordert Disziplin und eine schnelle Entscheidungsfindung. Nicht für alle Trader geeignet. Üben Sie zunächst auf einem Demokonto. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker Scalping zulässt. Achten Sie auf die gesamten Handelskosten einschließlich Spread und Kommission.

Broker-Auswahl
Wählen Sie einen Broker mit niedrigen Spreads, schneller Ausführung und ohne Einschränkungen für Scalping. ECN- oder Raw Spread-Konten funktionieren in der Regel am besten.

UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung oder Fragen zu Scalping-Strategien verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.

-------------------

Auswahl:
DNkRockzzzzZ
710
DNkRockzzzzZ 2025.09.17 15:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

German Pablo Gori
3185
Antwort vom Entwickler German Pablo Gori 2025.09.17 23:26
Hi! Thanks for the comment! I'm glad it's helpful to you. If you have any questions, I'm here for you. Cheers
Antwort auf eine Rezension