Accuracy M1 Scalper MT5

Version: 1.2
Aktualisiert: 7 August 2025
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator
ÜBERBLICK
Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg.
SCALPING-METHODIK
Signalgenerierung
- Schnelle Indikatorberechnungen
- Mehrfaches Bestätigungssystem
- Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung
- Analyse der Preisentwicklung in Echtzeit
Einstiegs-Kriterien
- Kurzfristige Momentum-Verschiebungen
- Schnelle Preisbewegungen
- Ausbrüche an Unterstützungen/Widerständen
- Erkennung von Volatilitätsausweitungen
Ausstiegskriterien
- Feste Gewinnziele
- Momentum-Umkehrung
- Zeitbasierte Ausstiege
- ATR-basierte Ziele
TECHNISCHE ANALYSE
Verwendete Indikatoren
- Fast EMA für den unmittelbaren Trend
- RSI für Momentum
- Stochastik für das Timing
- ATR für die Volatilität
- Optionale Bollinger-Bänder
Analyse-Merkmale
- Präzision auf Tick-Ebene
- Sub-Minuten-Trend-Erkennung
- Bewertung der Volatilität
- Überwachung des Spreads
- Schnelle Signalvalidierung
VISUELLE SCHNITTSTELLE
Chart-Signale
- Pfeilsignale für den Einstieg
- Anzeige der Zielebenen
- Stop-Loss-Markierungen
- Einstiegsbereiche
- Trend-Indikatoren
Informationstafel
- Aktueller Signalstatus
- Spread-Anzeige
- Höhe der Volatilität
- Zeit bis zur nächsten Kerze
- Jüngste Performance
ALARMSYSTEM
Arten von Alarmen
- Alarme für neue Signale
- Warnungen bei Zielerreichung
- Stop-Loss-Warnungen bei Annäherung
- Spread-Warnungen
Methoden der Benachrichtigung
- Visuelles Popup
- Akustische Warnungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push auf Handy
KONFIGURATIONSOPTIONEN
Signal-Parameter
- Schnelle EMA-Periode
- RSI-Periode und -Stufen
- Stochastik-Einstellungen
- ATR-Periode
- Signalempfindlichkeit
Scalping-Einstellungen
- Mindestgewinnziel (Pips)
- Maximale Haltezeit
- Spread-Schwelle
- Volatilitätsfilter
- Zeitfilter (aktive Stunden)
Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben und -größen
- Panel-Position
- Linienstile
- Schriftgrößen
- Farbschema
RISIKOMANAGEMENT
Scalping-Risikokontrollen
- Enge Stop-Losses
- Schnelle Gewinnmitnahme
- Bewusstsein für Spreads
- Berücksichtigung der Kommission
- Maximale Trades pro Stunde
Positionsgröße
- Kleine Positionsgrößen empfohlen
- Kontorisiko pro Handel
- Losgrößen-Rechner
- Eigenkapitalschutz
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Optimale Bedingungen
- Zeitrahmen: M1 (primär), M5 (Bestätigung)
- Instrumente: Wichtige Forex-Paare mit niedrigem Spread
- Sitzung: Londoner und New Yorker Sitzungen
- Markt: Aktive, liquide Märkte
Konto-Anforderungen
- Niedriger Spread-Broker (0-2 Pips auf Majors)
- Schnelle Ausführung (geringe Latenzzeit)
- ECN- oder Raw Spread-Konto bevorzugt
- Stabile Internetverbindung
- VPS empfohlen für Konsistenz
Scalping-Tipps
- Handeln Sie während der aktiven Marktzeiten
- Überwachen Sie den Spread ständig
- Schnell aussteigen, wenn sich die Bedingungen ändern
- Verwenden Sie die richtige Losgröße
- Behalten Sie die Provisionskosten im Auge
PERFORMANCE-ÜBERLEGUNGEN
Ausführungsgeschwindigkeit
- Erfordert schnelle Broker-Ausführung
- Verbindung mit niedriger Latenzzeit erforderlich
- VPS-Standort in der Nähe des Brokerservers empfohlen
- Hohe Spread-Perioden sind zu vermeiden
Kostenmanagement
- Spread-Kosten einkalkulieren
- Provisionsstruktur berücksichtigen
- Break-even-Punkte berechnen
- Slippage überwachen
- Verfolgung der gesamten Handelskosten
ZEITRAHMEN-EMPFEHLUNGEN
M1-Zeitrahmen
- Primärer Zeitrahmen für Signale
- Höchste Signalfrequenz
- Erfordert ständige Überwachung
- Schnelle Entscheidungsfindung erforderlich
M5-Zeitrahmen
- Trendbestätigung
- Reduzierte Fehlsignale
- Weniger Bildschirmzeit erforderlich
- Weniger Stress beim Handel
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Plattform: MetaTrader 5
Minimum Build: 2600
Optimierung: Niedrige Latenzzeiten bei Berechnungen
Ressourcenverbrauch: Gering bis mäßig
Erforderliche Daten: Tickdaten in Echtzeit
WICHTIGE HINWEISE
Überlegungen zum Scalping
Scalping erfordert Disziplin und eine schnelle Entscheidungsfindung. Nicht für alle Trader geeignet. Üben Sie zunächst auf einem Demokonto. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker Scalping zulässt. Achten Sie auf die gesamten Handelskosten einschließlich Spread und Kommission.
Broker-Auswahl
Wählen Sie einen Broker mit niedrigen Spreads, schneller Ausführung und ohne Einschränkungen für Scalping. ECN- oder Raw Spread-Konten funktionieren in der Regel am besten.
UNTERSTÜTZUNG
Für technische Unterstützung oder Fragen zu Scalping-Strategien verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.
