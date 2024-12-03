NOVA EA Es ist ein Vollautomatisches, zugängliches Indexsystem [DE40 / GER40] mit offenen Optimierungsparametern und einem optionalen Wiederherstellungsmechanismus.



Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1

Jede Position hat immer eine Feste SL & TP Und Virtuell Verfolgung des Deal-Gewinns (VDPT) .

Die aktuellen Standardeinstellungen wurden seit Dezember 2020 und bis heute optimiert und berücksichtigen alle realen MT5-Kurse ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

Der Algorithmus hat eine Market Volatility Filter (MVF) ATR , der falsche Markteinführungen verhindert.

Dies ist eine tägliche Ausbruchsstrategie während des Tages Handelssitzung (innerhalb von 10 Stunden).

Das System teilt alle Transaktionen ( optional ) in mehrere Teile auf, jeder Teil der offenen Position hat seine Eigenes Gewinnmanagement .

Dies ist ein Sicherer Algorithmus . Jede Transaktion ist vor großen Spreads, starken Nachrichten ( NONFARM/FOMC ) und Slippages geschützt.

Der Algorithmus unabhängig Passt sich an zu den Konditionen Ihres Brokers (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) in Echtzeit .

Das System verwendet Virtuelles Gewinn-Tracking (VPT) in Kombination mit TP/SL behoben , wodurch das Verhalten des Systems vor dem Broker verbirgt.

Das System Optional Stellt Positionen wieder her am nächsten Tag, indem Sie die Anzahl der Transaktionen erhöhen.

Strategiezusammenfassung:



Währungsindex: DE40/GER40/.DE40Cash (Deutschland 40 Index)

Mindesteinzahlung: 200 $

Zeitrahmen: H1

Kontotyp: Niedriger Spread. (RAW/RAZOR/ECN)

Kontotyp: Hedge oder Netting, FIFO funktioniert auch.

Gibt einmal täglich eine Bestellung auf

Eintrag - Platzierung ausstehender Aufträge

Beenden – durch Stop-Loss oder Trailing-Profit-Orders.

Bestellungen werden vor Ablauf der Frist storniert oder geschlossen.

Kein täglicher Rollover oder Übernachthandel.

VPS nicht unbedingt erforderlich, aber empfohlen

Einfache Einrichtung, bei Bedarf müssen lediglich die Lose und die GMT-Uhr geändert werden.

Empfehlungen

Der Algorithmus kann empfindlich auf Spread und Slippage reagieren. Ich empfehle die Verwendung eines guten ICM/RAW/Pro/ECN-Brokers;

Das System liest ständig alle Broker-Indikatoren, daher ist es besser, VPS rund um die Uhr zu verwenden.

Der Berater verwendet eine adaptive Lot-Größenberechnung, aber bei geringem Hebel (1:30 und darunter) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit den Margin-Anforderungen kommen.

Probieren Sie das Demokonto für die ersten 1-2 Wochen aus, um Ihren Broker zu testen







