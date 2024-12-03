Nova EA
- Experten
- Anton Kondratev
- Version: 2.88
- Aktualisiert: 14 August 2025
- Aktivierungen: 7
NOVA EA Es ist ein Vollautomatisches, zugängliches Indexsystem [DE40 / GER40] mit offenen Optimierungsparametern und einem optionalen Wiederherstellungsmechanismus.
Jede Position hat immer eine Feste SL & TP Und Virtuell Verfolgung des Deal-Gewinns (VDPT) .
Die aktuellen Standardeinstellungen wurden seit Dezember 2020 und bis heute optimiert und berücksichtigen alle realen MT5-Kurse ICM/FMarket/Robo RAW/ECN
Der Algorithmus hat eine Market Volatility Filter (MVF) ATR , der falsche Markteinführungen verhindert.
Dies ist eine tägliche Ausbruchsstrategie während des Tages Handelssitzung (innerhalb von 10 Stunden).
Das System teilt alle Transaktionen ( optional ) in mehrere Teile auf, jeder Teil der offenen Position hat seine Eigenes Gewinnmanagement .
Dies ist ein Sicherer Algorithmus . Jede Transaktion ist vor großen Spreads, starken Nachrichten ( NONFARM/FOMC ) und Slippages geschützt.
Der Algorithmus unabhängig Passt sich an zu den Konditionen Ihres Brokers (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) in Echtzeit .
Das System verwendet Virtuelles Gewinn-Tracking (VPT) in Kombination mit TP/SL behoben , wodurch das Verhalten des Systems vor dem Broker verbirgt.
Das System Optional Stellt Positionen wieder her am nächsten Tag, indem Sie die Anzahl der Transaktionen erhöhen.
Strategiezusammenfassung:
- Währungsindex: DE40/GER40/.DE40Cash (Deutschland 40 Index)
- Mindesteinzahlung: 200 $
- Zeitrahmen: H1
- Kontotyp: Niedriger Spread. (RAW/RAZOR/ECN)
- Kontotyp: Hedge oder Netting, FIFO funktioniert auch.
- Gibt einmal täglich eine Bestellung auf
- Eintrag - Platzierung ausstehender Aufträge
- Beenden – durch Stop-Loss oder Trailing-Profit-Orders.
- Bestellungen werden vor Ablauf der Frist storniert oder geschlossen.
- Kein täglicher Rollover oder Übernachthandel.
- VPS nicht unbedingt erforderlich, aber empfohlen
- Einfache Einrichtung, bei Bedarf müssen lediglich die Lose und die GMT-Uhr geändert werden.
Empfehlungen
- Der Algorithmus kann empfindlich auf Spread und Slippage reagieren. Ich empfehle die Verwendung eines guten ICM/RAW/Pro/ECN-Brokers;
- Das System liest ständig alle Broker-Indikatoren, daher ist es besser, VPS rund um die Uhr zu verwenden.
- Der Berater verwendet eine adaptive Lot-Größenberechnung, aber bei geringem Hebel (1:30 und darunter) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit den Margin-Anforderungen kommen.
- Probieren Sie das Demokonto für die ersten 1-2 Wochen aus, um Ihren Broker zu testen
