NOVA EA Es ist ein   Vollautomatisches, zugängliches Indexsystem [DE40 / GER40] mit offenen Optimierungsparametern und einem optionalen Wiederherstellungsmechanismus.

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 890 $ 

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    DE40 H1

Jede Position hat immer eine   Feste SL & TP   Und   Virtuell   Verfolgung des Deal-Gewinns (VDPT) .  

Die aktuellen Standardeinstellungen wurden seit Dezember 2020 und bis heute optimiert und berücksichtigen alle realen MT5-Kurse ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

Der Algorithmus hat eine   Market Volatility Filter (MVF) ATR , der falsche Markteinführungen verhindert.

Dies ist eine tägliche Ausbruchsstrategie während des Tages   Handelssitzung (innerhalb von 10 Stunden).

Das System teilt alle Transaktionen ( optional ) in mehrere Teile auf, jeder Teil der offenen Position hat seine   Eigenes Gewinnmanagement .

Dies ist ein   Sicherer Algorithmus . Jede Transaktion ist vor großen Spreads, starken Nachrichten ( NONFARM/FOMC ) und Slippages geschützt.

Der Algorithmus unabhängig   Passt sich an   zu den Konditionen Ihres Brokers (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) in   Echtzeit .

Das System verwendet   Virtuelles Gewinn-Tracking (VPT)   in Kombination mit   TP/SL behoben , wodurch das Verhalten des Systems vor dem Broker verbirgt.

Das System   Optional   Stellt Positionen wieder her   am nächsten Tag, indem Sie die Anzahl der Transaktionen erhöhen.

Strategiezusammenfassung:

  • Währungsindex: DE40/GER40/.DE40Cash (Deutschland 40 Index)
  • Mindesteinzahlung: 200 $
  • Zeitrahmen: H1
  • Kontotyp: Niedriger Spread. (RAW/RAZOR/ECN)
  • Kontotyp: Hedge oder Netting, FIFO funktioniert auch.
Handelsspezifikationen:
  • Gibt einmal täglich eine Bestellung auf
  • Eintrag - Platzierung ausstehender Aufträge
  • Beenden – durch Stop-Loss oder Trailing-Profit-Orders.
  • Bestellungen werden vor Ablauf der Frist storniert oder geschlossen.
  • Kein täglicher Rollover oder Übernachthandel.
  • VPS nicht unbedingt erforderlich, aber empfohlen
  • Einfache Einrichtung, bei Bedarf müssen lediglich die Lose und die GMT-Uhr geändert werden.

Empfehlungen

  • Der Algorithmus kann empfindlich auf Spread und Slippage reagieren. Ich empfehle die Verwendung eines guten ICM/RAW/Pro/ECN-Brokers;       
  • Das System liest ständig alle Broker-Indikatoren, daher ist es besser, VPS rund um die Uhr zu verwenden.
  • Der Berater verwendet eine adaptive Lot-Größenberechnung, aber bei geringem Hebel (1:30 und darunter) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit den Margin-Anforderungen kommen.
  • Probieren Sie das Demokonto für die ersten 1-2 Wochen aus, um Ihren Broker zu testen



Bewertungen 1
Ahmed Hasan
24
Ahmed Hasan 2025.02.10 13:23 
 

hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

