Basic Pivot Point Indicator for MT5

Pivot-Punkte-Indikator - Ihr technischer Kompass auf dem Markt

Erschließen Sie mit unserem Pivot-Punkte-Indikator leistungsstarke Ebenen der Marktstruktur - ein klassisches Tool, das für den modernen Handel erweitert wurde! Dieser für MetaTrader5 entwickelte Indikator berechnet und zeigt automatisch tägliche, wöchentliche oder monatliche Pivot-Levels sowie wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen an.

Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Pivot-Levels helfen Ihnen, potenzielle Umkehrpunkte, Einstiegszonen und Take-Profit-Ziele präzise zu identifizieren.

Merkmale:

Automatische Berechnung von klassischen Pivot-Punkten (PP, S1-S3, R1-R3)

Funktioniert auf allen Timeframes (Multi-Timeframe mit einer Eingabe)

Saubere, anpassbare visuelle Anzeige

Leichtgewichtig und für Leistung optimiert

Vorteile:

Erkennen Sie Unterstützung und Widerstand wie ein Profi

Verbessern Sie Ihre Risiko-Ertrags-Strategie

Verbessern Sie Ihr Timing mit klaren Marktstrukturebenen

Kombinieren Sie mit Ihren bestehenden Strategien für ein leistungsstarkes Zusammenspiel

Benötigen Sie eine angepasste Version?

Wenn Sie Änderungen wünschen, neue Funktionen hinzufügen oder diesen Indikator an Ihren individuellen Handelsstil anpassen möchten, können Sie mir direkt über mein MQL5-Profil eine Nachricht schicken oder hier klicken, um mir eine Projektanfrage zu senden.





