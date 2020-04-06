Camarilla Pivot Pro EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf der leistungsstarken Camarilla Pivot Point Formel basiert.

Der EA berechnet Intraday-Pivot-Levels (H1-H6 & L1-L6) und handelt auf Basis von Preisreaktionen an wichtigen Camarilla-Umkehr- und Ausbruchszonen.

Er wurde für Trader entwickelt, die eine saubere, mechanische und bewährte Pivot-basierte Strategie ohne sich wiederholende Signale oder komplizierte Indikatoren wünschen.