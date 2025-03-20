All In One Breakout

5

Ausbruchstrategien gehören zu den am meisten erprobten, bewährten und zuverlässigen Handelsansätzen. Sie zielen darauf ab, Momentum an wichtigen Kursniveaus zu erfassen – normalerweise nach Phasen der Marktkonsolidierung – wo oft starke Bewegungen folgen. Dadurch eignen sich Ausbruchsysteme ideal für Trader, die intraday oder sitzungsbasierte Trends handeln möchten.

All-In-One Breakout EA (All-In-One Ausbruch EA) nutzt dieses Prinzip voll aus, indem er Kursbereiche in ruhigen Phasen (z. B. vor Tokio, vor London oder vor New York) identifiziert und Trades eröffnet, wenn der Kurs aus diesem Bereich ausbricht. Dadurch kann die Strategie:

  • Trades früh im Trend eröffnen, bevor der Großteil der Bewegung ausgeschöpft ist.
  • Rangierende oder volatile Märkte vermeiden, indem auf eine Bestätigung des Momentums gewartet wird.
  • Sich an verschiedene Handelssitzungen und Instrumente anpassen und so die Vielseitigkeit erhöhen.

Dieser strategische Vorteil wird durch die Konfluenzfilter, die individuelle Ausstiegslogik und die Geldmanagement-Kontrollen des EA weiter verstärkt und macht ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug für sowohl neue als auch erfahrene Trader, die diese bewährte Handelsstrategie nutzen.

Wichtige Funktionen und Vorteile

  • Doppelter Ausbruchsmodus: Range Breakout (RBO) und Opening Breakout (OBO)
  • Regelbasierte Logik: Jeder Einstieg, Ausstieg und jede Management-Regel ist deterministisch, was Transparenz und einfache Optimierung bietet. Es handelt sich nicht um einen Black-Box-Betrieb wie KI-EAs.
  • Mehrere Symbole: Die Ausbruchsstrategie kann auf unkorrelierte Symbole wie US30, Gold, USDJPY, GBPUSD, DE40 und viele andere angewendet werden.
  • Verschiedene Zeiträume: Dieser EA kann so eingerichtet werden, dass er zu unterschiedlichen Zeiträumen Trades eröffnet und schließt, um das Kapital optimal zu nutzen.
  • Kein Martingale oder Grid: Das Kapital wird durch ein festes Risiko-Management geschützt, ohne Verluste zu vergrößern.
  • Doppelmodus: Unterstützt sowohl bereichsbasierte als auch sitzungsbezogene Ausbrüche mit voller Flexibilität.
  • Flexible Zeitauswahl: Definieren Sie Ausbruchsfenster passend zu asiatischen, Londoner oder New Yorker Sitzungen.
  • Konfluenzfilterung: Bestätigen Sie Einstiege mit Trend- und Volatilitätsfiltern wie MA, ADX, Bollinger Band und ADR.
  • Kontrollierte Randomisierung: Mehrere Einstellungen unterstützen begrenzte, randomisierte Werte für Timing und Levels – ideal für Prop-Firm-Trading.
  • Intelligente Risikokontrollen: Beinhaltet festen Stop-Loss, dynamischen Trailing-Stop und mehrere Take-Profit-Konfigurationen.
  • Schnelles und ressourcenschonendes Backtesting: Optimierte Logik unterstützt schnelle Backtests bei gleichzeitiger Wahrung der Strategie-Treue.

Bitte lesen Sie hier über die Einstellungen des All-In-One Break Out EA und die Grundlagen der Ausbruchstrategie. Da dies ein offener Strategie-EA ist, werden keine Setfiles bereitgestellt. Bitte laden Sie die Testversion herunter, probieren Sie sie auf verschiedenen Symbolen und Parametern aus, bevor Sie diesen EA kaufen.


Strategi breakout adalah antara pendekatan dagangan yang paling lama diuji, sentiasa relevan dan boleh dipercayai. Ia bertujuan untuk menangkap momentum pada tahap harga utama – biasanya selepas tempoh penggabungan pasaran – di mana pergerakan kuat cenderung berlaku. Ini menjadikan sistem breakout sesuai untuk pedagang yang ingin menunggang trend intrahari atau berasaskan sesi.

All-In-One Breakout EA (All-In-One EA Breakout) memanfaatkan sepenuhnya prinsip ini dengan mengenal pasti julat harga semasa tempoh tenang (seperti sebelum Tokyo, sebelum London atau sebelum New York) dan memasuki dagangan apabila harga menembusi julat tersebut. Ini membolehkan strategi:

  • Memasuki dagangan awal dalam trend sebelum sebahagian besar pergerakan habis.
  • Mengelakkan pasaran mendatar atau tidak menentu dengan menunggu pengesahan momentum.
  • Menyesuaikan diri dengan pelbagai sesi dagangan dan instrumen, meningkatkan serba boleh.

Kelebihan strategik ini dipertingkatkan lagi melalui penapis konfluens, logik keluar tersuai dan kawalan pengurusan wang EA, menjadikannya alat yang berkuasa untuk pedagang baharu dan berpengalaman yang menggunakan strategi dagangan yang sentiasa relevan ini.

Ciri dan Kelebihan Utama

  • Mod Breakout Berganda: Range Breakout (RBO) dan Opening Breakout (OBO)
  • Logik Berasaskan Peraturan: Setiap kemasukan, keluar dan peraturan pengurusan adalah deterministik, memberikan ketelusan dan kemudahan pengoptimuman. Ia bukan operasi kotak hitam seperti EA AI.
  • Pelbagai Simbol: Strategi breakout boleh digunakan pada simbol tidak berkorelasi seperti US30, Gold, USDJPY, GBPUSD, DE40 dan banyak lagi.
  • Tempoh Masa Berbeza: EA ini boleh ditetapkan untuk berjalan (membuka dan menutup dagangan) pada tempoh masa berbeza bagi memaksimumkan penggunaan modal.
  • Tiada Martingale atau Grid: Modal dilindungi melalui logik risiko tetap tanpa menambah kerugian.
  • Mod Berganda: Menyokong kedua-dua breakout berasaskan julat dan pembukaan sesi dengan fleksibiliti penuh.
  • Pemilihan Julat Masa Fleksibel: Tentukan tetingkap breakout untuk disesuaikan dengan sesi Asia, London atau New York.
  • Penapisan Konfluens: Sahkan kemasukan menggunakan penapis trend dan volatiliti seperti MA, ADX, Bollinger Band dan ADR.
  • Randomisasi Terkawal: Beberapa tetapan menyokong nilai rawak terikat untuk masa dan tahap – sesuai untuk dagangan prop firm.
  • Kawalan Risiko Pintar: Termasuk henti rugi tetap, trailing stop dinamik dan pelbagai konfigurasi ambil untung.
  • Backtesting Pantas dan Ringan: Logik dioptimumkan menyokong backtest pantas sambil mengekalkan kesetiaan strategi.

Sila baca di sini tentang tetapan All-In-One Break Out EA dan asas strategi breakout. Memandangkan ini adalah EA strategi terbuka, tiada setfile akan diberikan. Sila muat turun salinan percubaan, cuba pada simbol dan parameter berbeza sebelum membeli EA ini.

Bewertungen 4
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
474
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

Antwort auf eine Rezension