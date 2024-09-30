Golden Pegasus MT5
<<Mit Golden Pegasus dem Markt einen Schritt voraus: Die Zukunft des trendbasierten Handels>>
Golden Pegasus, der Expert Advisor (EA), der den Handel mit seinem innovativen Ansatz zur Trenderkennung revolutioniert. Golden Pegasus wurde für Händler entwickelt, die versuchen, Marktverschiebungen frühzeitig zu erkennen, und nutzt hochmoderne Algorithmen, um aufkommende Trends mit Präzision und Genauigkeit zu erkennen. Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder neue Strategien erforschen, Golden Pegasus bietet unvergleichliche Einblicke in die Marktdynamik und stellt sicher, dass Sie in einem sich ständig weiterentwickelnden Handelsumfeld der Zeit voraus sind.
Nutzen Sie die Kraft der Trendfrüherkennung mit Golden Pegasus:
Mit Golden Pegasus müssen Sie nicht länger etablierten Trends hinterherlaufen. Verfolgen Sie stattdessen einen proaktiven Handelsansatz, indem Sie neue Trends erkennen, sobald sie entstehen. Profitieren Sie von der Spitzentechnologie, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und rigoroses Risikomanagement kombiniert, um Ihre Handelsmethoden zu verändern. Golden Pegasus verschafft Ihnen den strategischen Vorteil, um in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben.
Merkmale:
- Intelligenter Einstieg & Ausstieg
- FIFO
- Prop Firm Kompatibel (0,01 Lot pro $10k Saldo)
- Kein Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien
- Day-Trading-Stil
- Anpassbare TP & SL (lassen Sie als 0 für automatische TP & SL, setzen Sie TP auf 320 für schnellere TP wie erforderlich)
Zeitrahmen: M15
Installation: Der EA soll an einen M15-Chart angehängt werden, zum Beispiel XAUUSD.
Symbole: Nur XAUUSD (Gold)
Kontotyp: Verwenden Sie ECN mit dem niedrigstmöglichen Spread, der EA ist unempfindlich gegenüber Spread und Slippage.
Empfohlene Lotgröße: 0,01 pro $1000 Guthaben.
Empfohlener Broker und Kontotyp: IC Markets Raw, FP Markets Raw, Tickmill Raw
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance. Verwalten Sie Ihr Kapital gut, gutes Geldmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg.
