Golden Pegasus MT5





<<Mit Golden Pegasus dem Markt einen Schritt voraus: Die Zukunft des trendbasierten Handels>>





Dieser EA wird nur auf MQL5 verkauft, alle anderen Klone, die auf anderen Seiten zu günstigeren Preisen angeboten werden, sind Fälschungen und können nicht wie das Original funktionieren.





Golden Pegasus, der Expert Advisor (EA), der den Handel mit seinem innovativen Ansatz zur Trenderkennung revolutioniert. Golden Pegasus wurde für Händler entwickelt, die versuchen, Marktverschiebungen frühzeitig zu erkennen, und nutzt hochmoderne Algorithmen, um aufkommende Trends mit Präzision und Genauigkeit zu erkennen. Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder neue Strategien erforschen, Golden Pegasus bietet unvergleichliche Einblicke in die Marktdynamik und stellt sicher, dass Sie in einem sich ständig weiterentwickelnden Handelsumfeld der Zeit voraus sind.





Nutzen Sie die Kraft der Trendfrüherkennung mit Golden Pegasus:

Mit Golden Pegasus müssen Sie nicht länger etablierten Trends hinterherlaufen. Verfolgen Sie stattdessen einen proaktiven Handelsansatz, indem Sie neue Trends erkennen, sobald sie entstehen. Profitieren Sie von der Spitzentechnologie, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und rigoroses Risikomanagement kombiniert, um Ihre Handelsmethoden zu verändern. Golden Pegasus verschafft Ihnen den strategischen Vorteil, um in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben.





Merkmale: Intelligenter Einstieg & Ausstieg

FIFO

Prop Firm Kompatibel (0,01 Lot pro $10k Saldo)

Kein Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien

Day-Trading-Stil

Anpassbare TP & SL (lassen Sie als 0 für automatische TP & SL, setzen Sie TP auf 320 für schnellere TP wie erforderlich)

Screenshot 1: 2016 bis 2024 Backtest-Ergebnisse mit 0,01 Lot pro $1000 von FP Markets Raw Account.

Screenshot 2:Backtest-Grafik 2016 bis 2024





Zeitrahmen: M15





Installation: Der EA soll an einen M15-Chart angehängt werden, zum Beispiel XAUUSD.





Symbole: Nur XAUUSD (Gold)





Kontotyp: Verwenden Sie ECN mit dem niedrigstmöglichen Spread, der EA ist unempfindlich gegenüber Spread und Slippage.





Empfohlene Lotgröße: 0,01 pro $1000 Guthaben.

Empfohlener Broker und Kontotyp: IC Markets Raw, FP Markets Raw, Tickmill Raw





Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance. Verwalten Sie Ihr Kapital gut, gutes Geldmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg.































