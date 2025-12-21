Index Synthetics Deriv

Index Synthetics EA ist ein professionelles und in seinem Bereich einzigartiges, algorithmengesteuertes Handelssystem, das ausschließlich für Deriv Synthetic Indices entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor basiert auf einer präzisen algorithmischen Logik und ist in der Lage, mehrere synthetische Indizes gleichzeitig zu überwachen und zu handeln, wobei er sich dynamisch an eine Vielzahl von Marktverhaltensweisen über verschiedene Instrumente hinweg anpasst.

Im Laufe der Zeit wurde der EA kontinuierlich verfeinert und mit einer verbesserten Logik, einem robusten Risikomanagement und einer Multi-Symbol-Optimierung ausgestattet. Sein Kernziel ist einfach:
👉 sicheres und konsistentes Wachstum des bescheidenen Kapitals durch diversifiziertes Indexengagement und hochpräzise Handelsausführung.

Der auf Stabilität und Zuverlässigkeit ausgelegte Index Synthetics EA wendet disziplinierte Handelsstrategien an, um ein kontrolliertes Risiko zu gewährleisten und gleichzeitig eine konstante Performance zu erzielen. Es handelt sich nicht um ein starres Produkt, sondern um ein aktiv gewartetes und sich weiterentwickelndes Tool mit laufenden Aktualisierungen und Optimierungen zur Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Konto skalieren oder ein diversifiziertes Portfolio mit synthetischen Indizes verwalten möchten, dieser EA bietet eine professionelle algorithmische Ausführung, Präzision und Stabilität für den langfristigen Handel.

Hauptmerkmale

  • Multi-Symbol-Ausführung: Handelt über 35 synthetische Deriv-Indizes auf einmal.

  • Dynamische Algorithmische Filterung: Passt sich an die Volatilität und das Verhalten der einzelnen Indizes an.

  • Risikobalancierte Strategie: Konzentriert sich auf stabiles Wachstum, kontrolliertes Engagement und langfristige Beständigkeit.

  • Diversifizierte Logik: Besseres Verhalten der Aktienkurve durch Streuung des Risikos über unkorrelierte Indizes.

  • Im Laufe der Zeit verfeinert: Umfasst eine aktualisierte Logik, verbesserte Risikoparameter und optimierte Betriebsregeln.

  • Einfacher Einsatz: Der Benutzer muss nur den EA laden - keine komplexe Einrichtung erforderlich.


Vorschlag für die Tabelle

Die Losgröße basiert auf einem festen Wert von $1000. Wenn Sie ein anderes Kapital verwenden, passen Sie die Losgröße proportional zu diesem Betrag an.

Mittleres Risiko.

Index Losgröße (Lotaje) Zusätzliche Losgröße (Lotaje2)
Schritt Index 0.4 K.A.
Mehrstufiger Index 2 0.4 K.A.
Mehrstufiger Index 3 0.4 NICHT ZUTREFFEND
Mehrstufiger Index 4 0.4 K.A.
Ausleger 1000 0.8 K.A.
Ausleger 900 0.8 K.A.
Ausleger 600 0.8 K.A.
Ausleger 500 0.8 K.A.
Absturz 1000 1.6 K.A.
Aufprall 900 0.8 K.A.
Aufprall 500 0.8 K.A.
Volatilität 10 2.0 K.A.
Volatilität 25 2.0 K.A.
Volatilität 75 0.008 K.A.
Volatilität 10_1s 2.0 K.A.
Volatilität 15_1s 0.8 K.A.
Volatilität 30_1s 0.8 K.A.
Volatilität 75_1s 0.20 K.A.
Volatilität 100_1s 1.2 K.A.
Volatilität 150_1s 4.8 5.2
Sprung 100 0.4 0.8
Sprung 75 0.08 K.A.
Sprung 50 0.08 K.A.
Sprung 25 0.08 K.A.
Sprung 10 0.08 K.A.
Volatilität über Crash 750 0.4 K.A.
Volatilität über Crash 550 0.4 K.A.
Volatilität über Crash 400 0.4 K.A.
Volatilität über Boom 750 0.4 K.A.
Volatilität über Boom 550 0.4 K.A.
Volatilität über Boom 400 0.4 K.A.
Trek Down Index 0.4 K.A.
Wanderungsindex aufwärts 0.4 K.A.
Dex 1500 Abwärts 0.04 K.A.
Dex 1500 Aufwärts 0.4 NICHT ZUTREFFEND
Dex 600 Abwärts 0.4 NICHT ZUTREFFEND
Dex 600 Aufwärts 0.4 K.A.
Dex 900 Abwärts 0.04 NICHT ZUTREFFEND
Dex 900 Aufwärts 0.4 K.A.

Empfohlenes Mindestkapital

Das empfohlene Mindestkapital für den Handel mit diesem Expert Advisor beträgt 250 $. Die Benutzer sollten die Eingabeparameter, insbesondere die Losgröße, proportional zu dem in der obigen Tabelle vorgeschlagenen Kapital/Los-Verhältnis anpassen. Dies gewährleistet ein angemessenes Risikomanagement und garantiert konsistente und stabile Erträge.


📌 EINGABEPARAMETER

MaxDailyLossPercent

Mit diesem Parameter wird ein maximaler Tagesverlust festgelegt, der auf 20 % des Anfangssaldos für den Tag festgesetzt wird. Er soll einen zusätzlichen Schutz in Ausnahmesituationen bieten, z. B. bei ungewöhnlichen Bewegungen, sehr unwahrscheinlichen kanonischen Ereignissen oder ungewöhnlichem Verhalten eines synthetischen Index.

Wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, stoppt der Expert Advisor automatisch die Eröffnung neuer Geschäfte für den Rest des Tages. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Stabilität des Kontos zu erhalten und ein verantwortungsbewusstes Risikomanagement zu stärken, insbesondere in atypischen Szenarien, die von der normalen Marktdynamik abweichen.

Status Standard MaxDailyLossPercent = 20.0


BreakEvenModus

Dieser Modus aktiviert einen konservativeren Managementansatz, der darauf abzielt, den Handel zu schützen, sobald sich der Markt ausreichend zu Gunsten des Handels bewegt hat. Indem der Stop-Loss auf den Break-Even-Punkt verschoben wird, soll die Anfälligkeit für tiefe Pullbacks verringert und potenzielle Drawdowns während Korrekturphasen gemildert werden.

Während diese Funktion die operative Sicherheit verbessert und einen vorsichtigeren Handelsstil fördert, kann sie auch das langfristige Gewinnwachstum des EA einschränken, da bestimmte breite Marktbewegungen vorzeitig geschlossen werden könnten.

Der BreakEvenMode ist für Benutzer gedacht, die Stabilität und Kapitalerhalt gegenüber aggressiver Profitabilität bevorzugen, und bietet eine zusätzliche Kontrollebene in Umgebungen mit variabler Volatilität.

Status Standard Enable_Move_SL_BE = false.

Break-Even-Levels 60%, 70%, 80%, 90%.


MagischeZahl

Mit diesem Parameter können Sie den vom Expert Advisor ausgeführten Operationen eine eindeutige Kennung zuweisen. Anhand dieser Nummer kann der EA ausschließlich seine eigenen Positionen erkennen und verwalten und sie von anderen, manuell oder von anderen Systemen eröffneten Operationen unterscheiden.

Die MagicNumber kann in den EA-Parametern vollständig bearbeitet werden, so dass es einfach ist, mehrere Konfigurationen desselben Advisors auf verschiedenen Symbolen, Strategien oder Charts zu verwenden, ohne dass es zu Interferenzen zwischen ihnen kommt.

Dieser Modus gewährleistet eine klare und geordnete Verwaltung aller Operationen im Zusammenhang mit dem EA und erhöht die Präzision bei der Steuerung und Überwachung jeder aktiven Instanz.

Status Standard InpMagicNumber = 12345678


Wie man beginnt (empfohlene Konfiguration)

Die ersten Schritte mit diesem Expert Advisor sind sehr einfach. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die ordnungsgemäße Funktionalität und volle Kompatibilität mit allen unterstützten synthetischen Indizes sicherzustellen:

  1. Öffnen Sie Ihre Deriv MT5-Plattform.

  2. Fügen Sie alle synthetischen Indexsymbole zum Fenster Market Watch hinzu.

    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste in Market Watch → wählen Sie "Alle anzeigen"
      Dieser Schritt stellt sicher, dass jeder synthetische Index sichtbar und für den EA zum Aktivieren und Handeln verfügbar ist.

  3. Öffnen Sie den Chart: Step Index - H1 timeframe.

  4. Verbinden Sie den Expert Advisor mit diesem Step Index (H1) Chart.

  5. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel:

    • Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Algo Trading" / "AutoTrading" eingeschaltet ist.

Sobald der EA angehängt ist, wird er automatisch seine interne Multi-Index-Engine initialisieren, alle verfügbaren synthetischen Symbole validieren und mit der Überwachung und dem Handel über jeden unterstützten Index unter Verwendung seines optimierten Multi-Market-Modells beginnen.


Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können variieren. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und machen Sie sich die damit verbundenen Risiken bewusst.



