Volume Profile Pivot Anchored
- Indikatoren
- Muhammad Hassaan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator erstellt ein Pivot-verankertes Volumenprofil (VAP/VPOC-Annäherung unter Verwendung des Tick-Volumens) und teilt das Profil automatisch in Pivot-zu-Pivot-Segmente auf, so dass Sie einen klaren, TradingView-ähnlichen Überblick darüber erhalten, wo sich das Volumen während eines jeden Swings konzentriert hat.
Es zeichnet ein horizontales Histogramm für jedes Segment und hebt den Value-Bereich und die Schlüsselebenen hervor, so dass Akzeptanz-/Ablehnungszonen, Knotenpunkte mit hohem Volumen und potenzielle Unterstützungen/Widerstände leicht zu erkennen sind.
Wichtigste Merkmale
-
Segmentiertes Volumenprofil (Pivot-to-Pivot): Jedes Swing-Leg erhält sein eigenes Profil, das automatisch aus erkannten Pivots erstellt wird.
-
Näherungsweise VAP mit Tick-Volumen: Funktioniert bei allen Symbolen, bei denen kein echtes Volumen verfügbar ist (Forex/CFDs) und bleibt dabei konsistent.
-
Value Area (VA)-Berechnung: Berechnet automatisch POC, VAH und VAL auf der Grundlage eines konfigurierbaren VA% (Standard 68%).
-
POC / VAH / VAL-Ebenen: Zeichnet saubere horizontale Linien für:
-
POC (Point of Control)
-
VAH (Wertbereich hoch)
-
VAL (Wertbereich niedrig)
-
-
Bereichsfeld + optionale VA-Füllung: Zeigt den Schwankungsbereich visuell an; optionale Wertbereichsfüllung verfügbar.
-
Live "ACTIVE" Segment (keine Verzögerung): Das aktuelle Segment wird bei jedem Tick vom letzten bestätigten Pivot bis zur aktuellen Kerze aktualisiert.
-
Nur Richtungsmarker-Pfeil: Zeigt einen einfachen rot/grünen Pfeil für die Richtung des Segments an (keine Beschriftungen/Kästchen), um das Diagramm übersichtlich zu halten.
-
Chart-freundliche Zeichnung: Die Objekte bewegen sich beim Scrollen/Zoomen des Charts auf natürliche Weise und bleiben leicht.
Eingaben & Anpassung
-
Auswahl des Berechnungszeitrahmens (z. B. M5, M15, H1)
-
Pivot-Empfindlichkeit (Pivot-Länge)
-
Maximal gespeicherte Segmente (hält das Diagramm sauber)
-
Histogrammauflösung (Zeilen/Bins)
-
Prozentsatz des Wertebereichs (z. B. 68 %, 70 % usw.)
-
Farben/Deckkraft, Rahmen und Liniendicke
-
Aktivieren/Deaktivieren von Bereichsfeld, VA-Füllung, POC/VAH/VAL-Linien und Pfeilen
Beste Anwendungsfälle
-
Identifizierung von Preisakzeptanzzonen mit hohem Volumen
-
Verfolgen der POC-Migration über Schwankungen hinweg
-
Finden von Retest-Bereichen um VAH/VAL
-
Verbesserung von Swing-Entrys, Pullbacks und Breakout-Validierung
Hinweis: Das Volumenprofil wird anhand des Tick-Volumens approximiert, das für Forex/CFD-Umgebungen Standard ist.