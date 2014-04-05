Volume Profile Pivot Anchored

Dieser Indikator erstellt ein Pivot-verankertes Volumenprofil (VAP/VPOC-Annäherung unter Verwendung des Tick-Volumens) und teilt das Profil automatisch in Pivot-zu-Pivot-Segmente auf, so dass Sie einen klaren, TradingView-ähnlichen Überblick darüber erhalten, wo sich das Volumen während eines jeden Swings konzentriert hat.

Es zeichnet ein horizontales Histogramm für jedes Segment und hebt den Value-Bereich und die Schlüsselebenen hervor, so dass Akzeptanz-/Ablehnungszonen, Knotenpunkte mit hohem Volumen und potenzielle Unterstützungen/Widerstände leicht zu erkennen sind.

Wichtigste Merkmale

Segmentiertes Volumenprofil (Pivot-to-Pivot): Jedes Swing-Leg erhält sein eigenes Profil, das automatisch aus erkannten Pivots erstellt wird.

Näherungsweise VAP mit Tick-Volumen: Funktioniert bei allen Symbolen, bei denen kein echtes Volumen verfügbar ist (Forex/CFDs) und bleibt dabei konsistent.

Value Area (VA)-Berechnung: Berechnet automatisch POC , VAH und VAL auf der Grundlage eines konfigurierbaren VA% (Standard 68%).

POC / VAH / VAL-Ebenen: Zeichnet saubere horizontale Linien für: POC (Point of Control) VAH (Wertbereich hoch) VAL (Wertbereich niedrig)

Bereichsfeld + optionale VA-Füllung: Zeigt den Schwankungsbereich visuell an; optionale Wertbereichsfüllung verfügbar.

Live "ACTIVE" Segment (keine Verzögerung): Das aktuelle Segment wird bei jedem Tick vom letzten bestätigten Pivot bis zur aktuellen Kerze aktualisiert.

Nur Richtungsmarker-Pfeil: Zeigt einen einfachen rot/grünen Pfeil für die Richtung des Segments an (keine Beschriftungen/Kästchen), um das Diagramm übersichtlich zu halten.

Chart-freundliche Zeichnung: Die Objekte bewegen sich beim Scrollen/Zoomen des Charts auf natürliche Weise und bleiben leicht.

Eingaben & Anpassung

Auswahl des Berechnungszeitrahmens (z. B. M5, M15, H1)

Pivot-Empfindlichkeit (Pivot-Länge)

Maximal gespeicherte Segmente (hält das Diagramm sauber)

Histogrammauflösung (Zeilen/Bins)

Prozentsatz des Wertebereichs (z. B. 68 %, 70 % usw.)

Farben/Deckkraft, Rahmen und Liniendicke

Aktivieren/Deaktivieren von Bereichsfeld, VA-Füllung, POC/VAH/VAL-Linien und Pfeilen

Beste Anwendungsfälle

Identifizierung von Preisakzeptanzzonen mit hohem Volumen

Verfolgen der POC-Migration über Schwankungen hinweg

Finden von Retest-Bereichen um VAH/VAL

Verbesserung von Swing-Entrys, Pullbacks und Breakout-Validierung

Hinweis: Das Volumenprofil wird anhand des Tick-Volumens approximiert, das für Forex/CFD-Umgebungen Standard ist.