MT5 Arrow Indicator ist ein Momentum-basierter technischer Indikator fürMetaTrader 5, derklare Kauf- und Verkaufspfeil-Signale basierend auf dem Marktmomentum liefert.

Der Indikator generiertSignale, die sich nicht wiederholen, und enthält eineingebautes Alarmsystem, das Händler benachrichtigt, wenn neue Signale erscheinen.

Hauptmerkmale

Nicht-umkehrende Pfeil-Signale

Signale werden nach Kerzenschluss bestätigt

Historische Pfeile ändern sich nicht

Geeignet für Backtesting und Live-Handel

Kauf & Verkauf Logik

Der Kauf-Pfeil erscheint , wenn das Momentum den überverkauften Bereich verlässt

Verkaufspfeil erscheint , wenn das Momentum den überkauften Bereich verlässt

Standard-Levels sind einstellbar

🔔 Enthaltene Alarme

MT5 Popup-Warnungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

Optionale E-Mail-Benachrichtigungen

Warnung einmal pro Bar Option

🎨 Anzeigeoptionen

Indikatorfenster oder Hauptchart

Benutzerdefinierte Pfeil- und Linienfarben

Klare überkaufte/überverkaufte Niveaus