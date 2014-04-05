Pattern Vision Ultimate
- Indikatoren
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Version: 1.0
Übersicht
DerCandlePatternProUltimate Indikator ist ein fortschrittliches Tool zur Erkennung von japanischen Candlestick-Mustern auf Charts der MetaTrader 5 Plattform. Er verfügt über eine attraktive künstlerische Oberfläche und erkenntüber 150 verschiedene Muster mit intelligenter KI-basierter Analyse
🎨 Künstlerisches Design
-
Anpassbare Farben: Vollständig anpassbare künstlerische Farbpalette
-
Visuelle Effekte: Leuchteffekte und künstlerische Effekte, um Muster besser sichtbar zu machen
-
Schwarzer Hintergrund: Für hohen Kontrast und visuelle Klarheit
-
Raster ausgeblendet: Für saubere, professionellere Diagramme
🔍 Erkennung von Mustern
-
3 Hauptkategorien:
-
Bullish Patterns: Wie Bullish Engulfing, Hammer, Morning Star
-
Baisse-Muster: Wie Bearish Engulfing, Shooting Star, Evening Star
-
Neutrale Muster: Wie Doji, Spinning Top
-
-
Umfassende Datenbank: Enthält über 150 Muster mit detaillierten Informationen
⚙️ Erweiterte Einstellungen
-
Angezeigte Muster: Legen Sie die maximale Anzahl der sichtbaren Muster fest.
-
Rückblick-Periode: Geben Sie die Anzahl der zu analysierenden Kerzen an (Standardwert 500)
-
Wahrscheinlichkeitsschwellenwert: Filtert Muster mit geringer Wahrscheinlichkeit
-
Ton-Benachrichtigungen: Audio-Benachrichtigungen, wenn neue Muster erkannt werden
📈 Unterstützende Indikatoren
-
Stärke-Anzeige: Zeigt die Stärke des erkannten Musters an
-
Wahrscheinlichkeits-Prozentsatz: Erfolgswahrscheinlichkeit des Musters
-
Preis-Ziele: Bullische und bärische Zielmarken
-
Muster-ID: Speichert die Musternummer für jede Kerze
🎭 Besondere visuelle Effekte
-
Hervorhebung des letzten Musters: Das zuletzt entdeckte Muster erscheint in Gold mit größerer Größe
-
Leuchteffekte: Konzentrische Kreise zur Beleuchtung um wichtige Muster
-
Erläuternde Beschriftungen: Text mit Mustername und Wahrscheinlichkeitsprozent
-
Emoji-Symbole: Verwendung von Symbolen zur Unterscheidung der Musterrichtung (▲ für bullish, ▼ für bearish)
🔧 Anpassungseinstellungen
🎨 Künstlerische Farbgruppe
-
Stierische Farben: Limonengrün und Frühlingsgrün
-
Bärische Farben: Karminrot und Orangerot
-
Neutrale Farben: DodgerBlue und DeepSkyBlue
-
Letzte Farbe des Musters: Gold
⚙️ Haupteinstellungen
-
MaxPatternsDisplay: Maximal anzuzeigende Muster (Standardwert 10)
-
LookbackBars: Anzahl der zu analysierenden Kerzen (Standardwert 500)
-
Wahrscheinlichkeits-Schwellenwert: Mindestwahrscheinlichkeit in Prozent (Standardwert 60%)
🎭 Visuelle Effekte
-
MusterGröße: Größe der normalen Mustersymbole (Standardwert 3)
-
LetzteMusterGröße: Größe des letzten Mustersymbols (Standardwert 5)
-
Glüh-Effekte aktivieren: Glüheffekte einschalten
-
ClearPreviousObjects: Vorherige Objekte löschen
📊 So funktioniert es
-
Scannen: Der Indikator scannt die Kerzen innerhalb des angegebenen Zeitraums
-
Analyse: Analysiert jede Kerze mit früheren Kerzen, um Muster zu erkennen
-
Auswertung: Berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit für jedes erkannte Muster
-
Filtern: Zeigt nur Muster an, die die Wahrscheinlichkeitsschwelle überschreiten
-
Visualisierung: Zeigt erkannte Muster mit markanten visuellen Effekten an
🎯 Optimale Nutzung
-
Für Trader: Um Einstiegs- und Ausstiegssignale zu erkennen
-
Für Analysten: Zur Untersuchung des Marktverhaltens und wiederkehrender Muster
-
Für Anfänger: Praktisches Verständnis der japanischen Candlestick-Muster
-
Für Fachleute: Als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Der Indikator liefert keine 100% garantierten Signale
-
Sollte mit anderen Analyse-Tools verwendet werden
-
Es wird empfohlen, den Indikator zunächst auf einem Demokonto zu testen
-
Überprüfen Sie die Einstellungen je nach Währungspaar und Zeitrahmen
📱 Kompatibilität
-
Plattform: Nur MetaTrader 5
-
Charts: Alle Zeitrahmen
-
Währungspaare: Alle Paare und Finanzinstrumente
Dieser Indikator kombiniert analytische Leistung mit visueller Schönheit, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für jeden Händler macht, der japanische Candlestick-Muster auf moderne und effektive Weise analysieren möchte.