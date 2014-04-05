Pattern Vision Ultimate

CandlePatternProUltimate Indikator für MetaTrader 5

Übersicht

DerCandlePatternProUltimate Indikator ist ein fortschrittliches Tool zur Erkennung von japanischen Candlestick-Mustern auf Charts der MetaTrader 5 Plattform. Er verfügt über eine attraktive künstlerische Oberfläche und erkenntüber 150 verschiedene Muster mit intelligenter KI-basierter Analyse

🎨 Künstlerisches Design

Anpassbare Farben : Vollständig anpassbare künstlerische Farbpalette

Visuelle Effekte : Leuchteffekte und künstlerische Effekte, um Muster besser sichtbar zu machen

Schwarzer Hintergrund : Für hohen Kontrast und visuelle Klarheit

Raster ausgeblendet: Für saubere, professionellere Diagramme

🔍 Erkennung von Mustern

3 Hauptkategorien : Bullish Patterns : Wie Bullish Engulfing, Hammer, Morning Star Baisse-Muster : Wie Bearish Engulfing, Shooting Star, Evening Star Neutrale Muster : Wie Doji, Spinning Top

Umfassende Datenbank: Enthält über 150 Muster mit detaillierten Informationen

⚙️ Erweiterte Einstellungen

Angezeigte Muster : Legen Sie die maximale Anzahl der sichtbaren Muster fest.

Rückblick-Periode : Geben Sie die Anzahl der zu analysierenden Kerzen an (Standardwert 500)

Wahrscheinlichkeitsschwellenwert : Filtert Muster mit geringer Wahrscheinlichkeit

Ton-Benachrichtigungen: Audio-Benachrichtigungen, wenn neue Muster erkannt werden

📈 Unterstützende Indikatoren

Stärke-Anzeige : Zeigt die Stärke des erkannten Musters an

Wahrscheinlichkeits-Prozentsatz : Erfolgswahrscheinlichkeit des Musters

Preis-Ziele : Bullische und bärische Zielmarken

Muster-ID: Speichert die Musternummer für jede Kerze

🎭 Besondere visuelle Effekte

Hervorhebung des letzten Musters : Das zuletzt entdeckte Muster erscheint in Gold mit größerer Größe

Leuchteffekte : Konzentrische Kreise zur Beleuchtung um wichtige Muster

Erläuternde Beschriftungen : Text mit Mustername und Wahrscheinlichkeitsprozent

Emoji-Symbole: Verwendung von Symbolen zur Unterscheidung der Musterrichtung (▲ für bullish, ▼ für bearish)

🔧 Anpassungseinstellungen

🎨 Künstlerische Farbgruppe

Stierische Farben : Limonengrün und Frühlingsgrün

Bärische Farben : Karminrot und Orangerot

Neutrale Farben : DodgerBlue und DeepSkyBlue

Letzte Farbe des Musters: Gold

⚙️ Haupteinstellungen

MaxPatternsDisplay : Maximal anzuzeigende Muster (Standardwert 10)

LookbackBars : Anzahl der zu analysierenden Kerzen (Standardwert 500)

Wahrscheinlichkeits-Schwellenwert: Mindestwahrscheinlichkeit in Prozent (Standardwert 60%)

🎭 Visuelle Effekte

MusterGröße : Größe der normalen Mustersymbole (Standardwert 3)

LetzteMusterGröße : Größe des letzten Mustersymbols (Standardwert 5)

Glüh-Effekte aktivieren : Glüheffekte einschalten

ClearPreviousObjects: Vorherige Objekte löschen

📊 So funktioniert es

Scannen: Der Indikator scannt die Kerzen innerhalb des angegebenen Zeitraums Analyse: Analysiert jede Kerze mit früheren Kerzen, um Muster zu erkennen Auswertung: Berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit für jedes erkannte Muster Filtern: Zeigt nur Muster an, die die Wahrscheinlichkeitsschwelle überschreiten Visualisierung: Zeigt erkannte Muster mit markanten visuellen Effekten an

🎯 Optimale Nutzung

Für Trader : Um Einstiegs- und Ausstiegssignale zu erkennen

Für Analysten : Zur Untersuchung des Marktverhaltens und wiederkehrender Muster

Für Anfänger : Praktisches Verständnis der japanischen Candlestick-Muster

Für Fachleute: Als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung

⚠️ Wichtige Hinweise

Der Indikator liefert keine 100% garantierten Signale

Sollte mit anderen Analyse-Tools verwendet werden

Es wird empfohlen, den Indikator zunächst auf einem Demokonto zu testen

Überprüfen Sie die Einstellungen je nach Währungspaar und Zeitrahmen

📱 Kompatibilität

Plattform : Nur MetaTrader 5

Charts : Alle Zeitrahmen

Währungspaare: Alle Paare und Finanzinstrumente

Dieser Indikator kombiniert analytische Leistung mit visueller Schönheit, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für jeden Händler macht, der japanische Candlestick-Muster auf moderne und effektive Weise analysieren möchte.