Pattern Vision Ultimate

CandlePatternProUltimate Indikator für MetaTrader 5

Übersicht

DerCandlePatternProUltimate Indikator ist ein fortschrittliches Tool zur Erkennung von japanischen Candlestick-Mustern auf Charts der MetaTrader 5 Plattform. Er verfügt über eine attraktive künstlerische Oberfläche und erkenntüber 150 verschiedene Muster mit intelligenter KI-basierter Analyse

🎨 Künstlerisches Design

  • Anpassbare Farben: Vollständig anpassbare künstlerische Farbpalette

  • Visuelle Effekte: Leuchteffekte und künstlerische Effekte, um Muster besser sichtbar zu machen

  • Schwarzer Hintergrund: Für hohen Kontrast und visuelle Klarheit

  • Raster ausgeblendet: Für saubere, professionellere Diagramme

🔍 Erkennung von Mustern

  • 3 Hauptkategorien:

    1. Bullish Patterns: Wie Bullish Engulfing, Hammer, Morning Star

    2. Baisse-Muster: Wie Bearish Engulfing, Shooting Star, Evening Star

    3. Neutrale Muster: Wie Doji, Spinning Top

  • Umfassende Datenbank: Enthält über 150 Muster mit detaillierten Informationen

⚙️ Erweiterte Einstellungen

  • Angezeigte Muster: Legen Sie die maximale Anzahl der sichtbaren Muster fest.

  • Rückblick-Periode: Geben Sie die Anzahl der zu analysierenden Kerzen an (Standardwert 500)

  • Wahrscheinlichkeitsschwellenwert: Filtert Muster mit geringer Wahrscheinlichkeit

  • Ton-Benachrichtigungen: Audio-Benachrichtigungen, wenn neue Muster erkannt werden

📈 Unterstützende Indikatoren

  • Stärke-Anzeige: Zeigt die Stärke des erkannten Musters an

  • Wahrscheinlichkeits-Prozentsatz: Erfolgswahrscheinlichkeit des Musters

  • Preis-Ziele: Bullische und bärische Zielmarken

  • Muster-ID: Speichert die Musternummer für jede Kerze

🎭 Besondere visuelle Effekte

  • Hervorhebung des letzten Musters: Das zuletzt entdeckte Muster erscheint in Gold mit größerer Größe

  • Leuchteffekte: Konzentrische Kreise zur Beleuchtung um wichtige Muster

  • Erläuternde Beschriftungen: Text mit Mustername und Wahrscheinlichkeitsprozent

  • Emoji-Symbole: Verwendung von Symbolen zur Unterscheidung der Musterrichtung (▲ für bullish, ▼ für bearish)

🔧 Anpassungseinstellungen

🎨 Künstlerische Farbgruppe

  • Stierische Farben: Limonengrün und Frühlingsgrün

  • Bärische Farben: Karminrot und Orangerot

  • Neutrale Farben: DodgerBlue und DeepSkyBlue

  • Letzte Farbe des Musters: Gold

⚙️ Haupteinstellungen

  • MaxPatternsDisplay: Maximal anzuzeigende Muster (Standardwert 10)

  • LookbackBars: Anzahl der zu analysierenden Kerzen (Standardwert 500)

  • Wahrscheinlichkeits-Schwellenwert: Mindestwahrscheinlichkeit in Prozent (Standardwert 60%)

🎭 Visuelle Effekte

  • MusterGröße: Größe der normalen Mustersymbole (Standardwert 3)

  • LetzteMusterGröße: Größe des letzten Mustersymbols (Standardwert 5)

  • Glüh-Effekte aktivieren: Glüheffekte einschalten

  • ClearPreviousObjects: Vorherige Objekte löschen

📊 So funktioniert es

  1. Scannen: Der Indikator scannt die Kerzen innerhalb des angegebenen Zeitraums

  2. Analyse: Analysiert jede Kerze mit früheren Kerzen, um Muster zu erkennen

  3. Auswertung: Berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit für jedes erkannte Muster

  4. Filtern: Zeigt nur Muster an, die die Wahrscheinlichkeitsschwelle überschreiten

  5. Visualisierung: Zeigt erkannte Muster mit markanten visuellen Effekten an

🎯 Optimale Nutzung

  • Für Trader: Um Einstiegs- und Ausstiegssignale zu erkennen

  • Für Analysten: Zur Untersuchung des Marktverhaltens und wiederkehrender Muster

  • Für Anfänger: Praktisches Verständnis der japanischen Candlestick-Muster

  • Für Fachleute: Als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Der Indikator liefert keine 100% garantierten Signale

  • Sollte mit anderen Analyse-Tools verwendet werden

  • Es wird empfohlen, den Indikator zunächst auf einem Demokonto zu testen

  • Überprüfen Sie die Einstellungen je nach Währungspaar und Zeitrahmen

📱 Kompatibilität

  • Plattform: Nur MetaTrader 5

  • Charts: Alle Zeitrahmen

  • Währungspaare: Alle Paare und Finanzinstrumente

Dieser Indikator kombiniert analytische Leistung mit visueller Schönheit, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für jeden Händler macht, der japanische Candlestick-Muster auf moderne und effektive Weise analysieren möchte.


