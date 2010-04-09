Produktbeschreibung

Dual Bollinger Session Channel

Dual Bollinger Session Channel ist ein professioneller MetaTrader-5-Indikator, der Preiskanäle auf Basis von zwei unabhängigen Bollinger-Bändern erstellt, berechnet aus der letzten realen Handelssitzung (täglich oder wöchentlich) unter strikter Einhaltung der exakten Sitzungsgrenzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bollinger-Bändern, die sich mit jeder neuen Kerze neu berechnen, fixiert dieser Indikator die Kanalniveaus für die gesamte Sitzung. Dadurch können Händler klar erkennen:

Preisgleichgewichtszonen

Überdehnte Bereiche (statistische Extreme)

Zonen der Volatilitätsausdehnung und -kontraktion

Der Indikator funktioniert korrekt auf allen Zeitebenen, wobei die visuelle Konsistenz erhalten bleibt und typische Verzerrungen sitzungsbasierter Indikatoren vermieden werden.

Funktionsprinzip

Der Indikator erkennt die letzte gültige Handelssitzung (täglich oder wöchentlich). Es werden zwei Bollinger-Bänder berechnet: Inneres Band (BB1) – geringere Standardabweichung

Äußeres Band (BB2) – höhere Standardabweichung Die berechneten Werte werden fixiert und horizontal über die aktuelle Sitzung projiziert. Die Darstellung berücksichtigt strikt den exakten Sitzungsbeginn und das Sitzungsende, wodurch automatisch visuelle Lücken zwischen Tagen oder Wochen entstehen. Optionales statistisches Schattieren sowie ein spezieller Freitag-Stil helfen bei der Einordnung des Marktkontexts.

Zentrale Vorteile

✔ Feste statistische Kanäle während der Sitzung

✔ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (M1 bis D1)

✔ Verwendet reale Handelssitzungen und ignoriert Wochenenden

✔ Hauptlinien sind buffer-basiert (EA-kompatibel)

✔ Klares, professionelles und institutionelles Design

✔ Geeignet für Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen

Eingabeparameter

1. Kanalperiode

PeriodoCanal – Definiert, ob der Kanal auf der täglichen oder wöchentlichen Sitzung basiert.

2. Handelstage-Konfiguration

UsarUltimoPregaoReal – Verwendet ausschließlich gültige Handelstage für die Berechnung.

MostrarDiasAnteriores – Zeigt Kanäle vorheriger Sitzungen an.

QuantidadeDiasAnteriores – Anzahl der angezeigten historischen Sitzungen.

OcultarSabadoDomingo – Blendet Wochenenddaten im Chart aus.

3. BB1 – Inneres Bollinger-Band

MostrarBB1 – Aktiviert oder deaktiviert BB1.

BB1Period – Periode des gleitenden Durchschnitts.

BB1Dev – Wert der Standardabweichung.

BB1Price – Verwendeter Preis.

CorBB1 – Linienfarbe.

BB1Width – Linienbreite.

4. BB2 – Äußeres Bollinger-Band

MostrarBB2 – Aktiviert oder deaktiviert BB2.

BB2Period – Periode des gleitenden Durchschnitts.

BB2Dev – Wert der Standardabweichung.

BB2Price – Verwendeter Preis.

CorBB2 – Linienfarbe.

BB2Width – Linienbreite.

5. Mittellinien

MostrarMedias – Zeigt zentrale gleitende Durchschnitte an.

LinhaMediaPontilhada – Legt gepunktete oder durchgezogene Linie fest.

CorMediaCentral – Farbe der zentralen Linie.

MostrarMediaEntreBBs – Zeigt die Mittellinie zwischen BB1 und BB2 an.

CorMediaEntreBBs – Farbe der Zwischenlinie.

6. Schattierung

SombreamentoAtivo – Aktiviert die Sitzungs-Schattierung.

UsarSombreamentoBB1 – Verwendet BB1 als Schattierungsgrenze.

CorSombreamento – Farbe der Schattierung.

TransparenciaSombreamento – Transparenzstufe.

SombreamentoEspecialSexta – Spezielle Schattierungsfarbe für Freitag.

7. Spezieller Freitag-Stil

EstiloEspecialSexta – Aktiviert den speziellen Freitag-Stil.

SextaCorCanal – Kanalfarbe am Freitag.

SextaCorMedia – Farbe der Mittellinie am Freitag.

SextaEspessura – Linienbreite.

SextaEstiloLinha – Linienstil.

Anwendungshinweise

Dieser Indikator liefert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er stellt eine statistische Marktstruktur und Kontextinformation bereit und eignet sich für:

Price-Action-Analyse

Breakout- und False-Breakout-Strategien

Statistische Reversionen

Risikomanagement

Bestätigung des Marktkontexts

Dank der buffer-basierten Architektur kann er manuell verwendet oder in Expert Advisors integriert werden.

Risiko-Hinweis

Dieses Produkt ist ein technisches Analysewerkzeug. Es garantiert keine Gewinne und ersetzt kein angemessenes Risikomanagement. Handelsentscheidungen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Nutzers.

Entwickelt von Ds Global Systems