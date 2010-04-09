Dual Bollinger Session Channel
- Indikatoren
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Version: 1.0
Produktbeschreibung
Dual Bollinger Session Channel ist ein professioneller MetaTrader-5-Indikator, der Preiskanäle auf Basis von zwei unabhängigen Bollinger-Bändern erstellt, berechnet aus der letzten realen Handelssitzung (täglich oder wöchentlich) unter strikter Einhaltung der exakten Sitzungsgrenzen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bollinger-Bändern, die sich mit jeder neuen Kerze neu berechnen, fixiert dieser Indikator die Kanalniveaus für die gesamte Sitzung. Dadurch können Händler klar erkennen:
-
Preisgleichgewichtszonen
-
Überdehnte Bereiche (statistische Extreme)
-
Zonen der Volatilitätsausdehnung und -kontraktion
Der Indikator funktioniert korrekt auf allen Zeitebenen, wobei die visuelle Konsistenz erhalten bleibt und typische Verzerrungen sitzungsbasierter Indikatoren vermieden werden.
Funktionsprinzip
-
Der Indikator erkennt die letzte gültige Handelssitzung (täglich oder wöchentlich).
-
Es werden zwei Bollinger-Bänder berechnet:
-
Inneres Band (BB1) – geringere Standardabweichung
-
Äußeres Band (BB2) – höhere Standardabweichung
-
-
Die berechneten Werte werden fixiert und horizontal über die aktuelle Sitzung projiziert.
-
Die Darstellung berücksichtigt strikt den exakten Sitzungsbeginn und das Sitzungsende, wodurch automatisch visuelle Lücken zwischen Tagen oder Wochen entstehen.
-
Optionales statistisches Schattieren sowie ein spezieller Freitag-Stil helfen bei der Einordnung des Marktkontexts.
Zentrale Vorteile
-
✔ Feste statistische Kanäle während der Sitzung
-
✔ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (M1 bis D1)
-
✔ Verwendet reale Handelssitzungen und ignoriert Wochenenden
-
✔ Hauptlinien sind buffer-basiert (EA-kompatibel)
-
✔ Klares, professionelles und institutionelles Design
-
✔ Geeignet für Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen
Eingabeparameter
1. Kanalperiode
-
PeriodoCanal – Definiert, ob der Kanal auf der täglichen oder wöchentlichen Sitzung basiert.
2. Handelstage-Konfiguration
-
UsarUltimoPregaoReal – Verwendet ausschließlich gültige Handelstage für die Berechnung.
-
MostrarDiasAnteriores – Zeigt Kanäle vorheriger Sitzungen an.
-
QuantidadeDiasAnteriores – Anzahl der angezeigten historischen Sitzungen.
-
OcultarSabadoDomingo – Blendet Wochenenddaten im Chart aus.
3. BB1 – Inneres Bollinger-Band
-
MostrarBB1 – Aktiviert oder deaktiviert BB1.
-
BB1Period – Periode des gleitenden Durchschnitts.
-
BB1Dev – Wert der Standardabweichung.
-
BB1Price – Verwendeter Preis.
-
CorBB1 – Linienfarbe.
-
BB1Width – Linienbreite.
4. BB2 – Äußeres Bollinger-Band
-
MostrarBB2 – Aktiviert oder deaktiviert BB2.
-
BB2Period – Periode des gleitenden Durchschnitts.
-
BB2Dev – Wert der Standardabweichung.
-
BB2Price – Verwendeter Preis.
-
CorBB2 – Linienfarbe.
-
BB2Width – Linienbreite.
5. Mittellinien
-
MostrarMedias – Zeigt zentrale gleitende Durchschnitte an.
-
LinhaMediaPontilhada – Legt gepunktete oder durchgezogene Linie fest.
-
CorMediaCentral – Farbe der zentralen Linie.
-
MostrarMediaEntreBBs – Zeigt die Mittellinie zwischen BB1 und BB2 an.
-
CorMediaEntreBBs – Farbe der Zwischenlinie.
6. Schattierung
-
SombreamentoAtivo – Aktiviert die Sitzungs-Schattierung.
-
UsarSombreamentoBB1 – Verwendet BB1 als Schattierungsgrenze.
-
CorSombreamento – Farbe der Schattierung.
-
TransparenciaSombreamento – Transparenzstufe.
-
SombreamentoEspecialSexta – Spezielle Schattierungsfarbe für Freitag.
7. Spezieller Freitag-Stil
-
EstiloEspecialSexta – Aktiviert den speziellen Freitag-Stil.
-
SextaCorCanal – Kanalfarbe am Freitag.
-
SextaCorMedia – Farbe der Mittellinie am Freitag.
-
SextaEspessura – Linienbreite.
-
SextaEstiloLinha – Linienstil.
Anwendungshinweise
Dieser Indikator liefert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er stellt eine statistische Marktstruktur und Kontextinformation bereit und eignet sich für:
-
Price-Action-Analyse
-
Breakout- und False-Breakout-Strategien
-
Statistische Reversionen
-
Risikomanagement
-
Bestätigung des Marktkontexts
Dank der buffer-basierten Architektur kann er manuell verwendet oder in Expert Advisors integriert werden.
Risiko-Hinweis
Dieses Produkt ist ein technisches Analysewerkzeug. Es garantiert keine Gewinne und ersetzt kein angemessenes Risikomanagement. Handelsentscheidungen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Nutzers.
Entwickelt von Ds Global Systems