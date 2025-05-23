SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5

5

SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung

Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz

Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

  • Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

  • Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikebenen

  • Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Trader nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.

Verändern Sie Ihren Bitcoin-Handel mit SMC Hacker AI MT5, einem innovativen Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlichen VWAP-basierten KI-Modellen, Smart Money Concepts (SMC) und erweitert um robustes Risikomanagement und adaptive Strategien, ist dieser EA auf ernsthafte Bitcoin-Händler zugeschnitten, die beständige Ergebnisse mit minimalen Drawdowns suchen.

Warum SMC Hacker AI MT5 wählen?

AI-optimierte Strategie

Verwendet VWAP Levels (1 bis 5) mit adaptiven Einstiegspunkten

Implementiert mehrere Trendbestätigungen: iADX, CCI, Trix, und VWAP-Bänder

AI-Volatilitätsfilter und intelligente Abweichungsmultiplikatoren
Erweiterte Martingale-Sicherheitskontrollen mit Multiplikator-Caps

Präzisionshandel
Zeitrahmen: M15
Ausführungsmodell: Null Latenz, ideale Umgebung
Handelssymbol: BTCUSD (Bitcoin)
Entwickelt, um hochwahrscheinliche Marktineffizienzen unter Verwendung der SMC-Logik und der Dynamik des institutionellen Auftragsflusses auszunutzen

Anpassbares Risikomanagement
Integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Module
Manuelles oder adaptives Lot-Sizing
Maximale Verlust- und Gewinnlimits
Kein Hedging erforderlich

Konfigurations-Highlights
Magische Zahl: Einmalig pro Sitzung
VWAP Levels: 5 adaptive Preiszonen
Martingale Orders: Begrenzt auf 10x mit Rücksetzungslogik
Alarme und Benachrichtigungen: Aktiviert
Drawdown-Kontrolle: AI-regulierte Risikoexposition

Für wen ist dies
Dieser EA ist perfekt für:
Krypto-Händler, die vollautomatische BTC-Strategien wünschen
Institutionelle Händler, die SMC- und VWAP-basierte Vorteile suchen
Risikobewusste Anleger, die ein hohes Gewinn-Drawdown-Verhältnis anstreben

Wichtige Hinweise
Optimiert für BTCUSD auf M15
Beste Ergebnisse mit Brokern, die niedrige Latenz und enge Spreads bieten
Empfohlene Einzahlung: 1000 USD oder mehr
Die Strategie verlässt sich nicht auf kurvenangepasste Parameter - echte adaptive Logik

Testen Sie, bevor Sie kaufen
Demo verfügbar. Führen Sie selbst Backtests und Vorwärtstests durch, um sich von der Leistung zu überzeugen.

Investieren Sie klug. Handeln Sie intelligenter. Lassen Sie SMC Hacker AI die schwere Arbeit machen.

Hinweis: Für Set-Dateien für BTCUSD und den originalen Expert Advisor SMC Hacker AI MT5 Unlimited Version, senden Sie mir hier eine Nachricht.

Empfohlene Einstellungen mit der neuesten SET FILE finden Sie im Kommentarbereich.



Bewertungen 2
Antonio Schirone
1658
Antonio Schirone 2025.05.23 18:15 
 

I have done several backtests with excellent results. I have put the expert on a real account. Vyom is really super collaborative and answers questions quickly. I give 5 stars for all these reasons. I will update on the real results.

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experten
Ay XAUUSD Expert M15-Trend-EA für Gold｜Stabil für Scalping & Daytrading Der neue Maßstab für Gold-Autotrading! Hochpräzise Trend-Erkennung × konstante Gewinnstrategie × dauerhaft steigende Performance „Ay XAUUSD Expert“ ist ein leistungsstarker Trend-EA, speziell entwickelt für Gold (XAUUSD) auf dem M15-Chart. Mit eigener Algorithmus-Logik, robust gegenüber hoher Volatilität und schnellen Bewegungen. <Hauptmerkmale> M15-Spezial-EA für XAUUSD Eigenständige Logik für präzises Erkennen von Trends
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - Weihnachtsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $198 . Price will be hiked to $499 after  Sale of 1st 10 Copies .   Gold Monster AI EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den XAUU
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold)
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible)- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $148. Price will be hiked to $399 after Sale of 1st 10 Copies. Der EA verwendet eine quantitative M
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Paaren EURUSD und US30 (Dow Jones) auf der Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA basiert auf Smart Money Concepts (SMC), künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Preis-Aktions-Analyse und bietet hochwahrscheinliche Handelseinträge mit effektivem Risikomanagement (Hinweis: Verwenden Sie die im Kommentar angehängten Set-Dateien für Live- und Backtests) . Er ist für de
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Hinweis Dieser EA kann auch auf Indizes wie US30, NASDAQ, FR40, DAX, UK, BTCUSD, Metalle und Währungen verwendet werden. Schreiben Sie mir separat für Set-Dateien nach dem Kauf. Beeilen Sie sich, der Preis ist auf die ersten 10 Exemplare begrenzt, der Preis wird bald auf $300 erhöht, kaufen Sie jetzt!! Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot-  Next 5 copies available for $98, next price $300 Set-Datei für
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integri
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $288, next price $499  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist e
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Der Gann AI-Indikator MT5 für den manuellen Bitcoin-Handel ist ein präzises Tool, das Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Trendein- und -ausstiege bei Bitcoin-Paaren zu erkennen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Gann-Methoden in Kombination mit KI-verbesserten Algorithmen und ist für manuelle Handelsstrategien optimiert, die darauf abzielen, signifikante Marktbewegungen mit Klarheit und Vertrauen zu erfassen. Der Indikator stellt dynamisch Richtungssignale und adaptive Trendlinien d
FREE
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Experten
SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4 Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Dis
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indikatoren
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
VWAP AI MT5 Expert Advisor - Präzisionshandel für US30, Gold & NASDAQ Überblick: VWAP AI ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (US100) und US30 (Dow Jones) Indizes entwickelt wurde. Dieser auf Präzision und Leistung ausgelegte EA nutzt den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Kombination mit fortschrittlichen adaptiven Algorithmen und einem intelligenten Martingale-System, um hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege auf dem M15-Zeitrahmen
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt) Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik. Hauptmerkmale: Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern) Intelligentes Positio
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experten
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist. Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und
Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Der Quantum Multicurrency AI Robot MT4 ist ein leistungsstarker automatisierter Expert Advisor für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren, der intelligente Entscheidungsalgorithmen verwendet. Er arbeitet mit Präzision über mehrere Forex-Instrumente hinweg und ist damit eine ideale Lösung für Händler, die eine konsistente Performance in volatilen Märkten suchen. Dieser EA wurde entwickelt, um verschiedene Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher Logik zu analysieren, um optimale Einstieg
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Experten
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der mithilfe von KI-gestützter Logik und Handelseinträgen im Sniper-Stil auf konsistente Gelegenheiten in den wichtigsten Währungspaaren abzielt. Dieses automatisierte Handelssystem wurde für Händler entwickelt, die eine beständige Performance, ein intelligentes Risikomanagement und Ergebnisse mit geringem Drawdown anstreben. Es nutzt fortschrittliche technische Filter, Trendidentifikation und Volatilitätsbewertung, um
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indikatoren
AI-gesteuerter Forex-Handelssignal-Indikator MT4 Dieser fortschrittliche MT4-Indikator nutzt künstliche Intelligenz, um mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % wahrscheinliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision legen. Er analysiert Kursbewegungen in Echtzeit und zeigt optimale Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufstransaktionen auf. Dieses Tool eignet sich für alle wichtigen Forex-Paare und Zeitrahmen und ist ideal für Intraday- und
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung. Er eignet s
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den präzisen Arbitrage-Handel entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um Ineffizienzen in Preisbewegungen zu erkennen und schnelle Trades mit hoher Genauigkeit auszuführen. Optimiert für volatile Vermögenswerte, erzielt der EA die besten Ergebnisse bei Bitcoin (BTCUSD) und Gold (XAUUSD), indem er Marktmomentum und Preisunterschiede ausnutzt. Der EA wurde für den H1-Zeitrahmen entwickelt, passt s
Nasdaq AI Precision Bot for MT5
Vyom Tekriwal
3.5 (2)
Experten
DAX | NASDAQ AI Precision Bot für MT5 - auch für Prop Firm geeignet - UPGRADED mit ERWEITERTEN AI-FEATURES und ACCURACY Nutzen Sie die Möglichkeiten des institutionellen KI-Handels mit unserem leistungsstarken Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (USTECm) und DAX-Indizes entwickelt wurde. Wesentliche Merkmale KI-gestützte Handelslogik, optimiert für DAX- und NASDAQ-Indizes Risikooptimierter Einstieg mit intelligenten Ausstiegsfiltern Ultra-schnelle Entscheidungsmaschine für M1-Scalping Adapti
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Experten
SureShot AI - EURUSD GBPUSD und Gold Expert Advisor für MT5 - Geeignet für Prop Firm Intelligente Signalverarbeitung und dynamisches Risikomanagement (Hinweis: Der Preis wird auf $700/Kopie erhöht. Begrenzt auf 10 Exemplare. Beeilen Sie sich, kaufen Sie jetzt! ) Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit SureShot AI, einem robusten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit EURUSD und Gold (XAUUSD) unter Verwendung fortschrittlicher technischer Indikatoren, adaptiver S
Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Reversal AI Alpha Trend Indikator MT5 Reversal AI Alpha Trend ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mit Hilfe von fortschrittlicher KI-basierter Mustererkennung und Marktstrukturanalyse hochwahrscheinliche Umkehrzonen erkennt. Dieses Tool kombiniert intelligente Logik mit Echtzeit-Bestätigung, um Händlern dabei zu helfen, optimale Einstiegspunkte vor großen Marktumschwüngen zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit volatilen Instrumenten wie BTCUSD, US30, NASDAQ oder sichereren V
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - SET FILE FOR XAUUSD ist im Kommentar für den Live-Handel/Backtest angehängt - muss verwendet werden Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Nutzen Sie die Kraft der Künstlichen Intelligenz und des Quantum Machine Learning für den präzisen Goldhandel. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD (Gold) mit hochmodernen KI-Algorithmen zu skalpieren, die sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anpass
Auswahl:
Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.05 09:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antonio Schirone
1658
Antonio Schirone 2025.05.23 18:15 
 

I have done several backtests with excellent results. I have put the expert on a real account. Vyom is really super collaborative and answers questions quickly. I give 5 stars for all these reasons. I will update on the real results.

Antwort auf eine Rezension