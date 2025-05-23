SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 11.0
- Aktualisiert: 27 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung
Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz
Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:
-
Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten
-
Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikebenen
-
Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte
Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Trader nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.
Verändern Sie Ihren Bitcoin-Handel mit SMC Hacker AI MT5, einem innovativen Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlichen VWAP-basierten KI-Modellen, Smart Money Concepts (SMC) und erweitert um robustes Risikomanagement und adaptive Strategien, ist dieser EA auf ernsthafte Bitcoin-Händler zugeschnitten, die beständige Ergebnisse mit minimalen Drawdowns suchen.
Warum SMC Hacker AI MT5 wählen?
AI-optimierte Strategie
Verwendet VWAP Levels (1 bis 5) mit adaptiven Einstiegspunkten
Implementiert mehrere Trendbestätigungen: iADX, CCI, Trix, und VWAP-Bänder
AI-Volatilitätsfilter und intelligente Abweichungsmultiplikatoren
Erweiterte Martingale-Sicherheitskontrollen mit Multiplikator-Caps
Präzisionshandel
Zeitrahmen: M15
Ausführungsmodell: Null Latenz, ideale Umgebung
Handelssymbol: BTCUSD (Bitcoin)
Entwickelt, um hochwahrscheinliche Marktineffizienzen unter Verwendung der SMC-Logik und der Dynamik des institutionellen Auftragsflusses auszunutzen
Anpassbares Risikomanagement
Integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Module
Manuelles oder adaptives Lot-Sizing
Maximale Verlust- und Gewinnlimits
Kein Hedging erforderlich
Konfigurations-Highlights
Magische Zahl: Einmalig pro Sitzung
VWAP Levels: 5 adaptive Preiszonen
Martingale Orders: Begrenzt auf 10x mit Rücksetzungslogik
Alarme und Benachrichtigungen: Aktiviert
Drawdown-Kontrolle: AI-regulierte Risikoexposition
Für wen ist dies
Dieser EA ist perfekt für:
Krypto-Händler, die vollautomatische BTC-Strategien wünschen
Institutionelle Händler, die SMC- und VWAP-basierte Vorteile suchen
Risikobewusste Anleger, die ein hohes Gewinn-Drawdown-Verhältnis anstreben
Wichtige Hinweise
Optimiert für BTCUSD auf M15
Beste Ergebnisse mit Brokern, die niedrige Latenz und enge Spreads bieten
Empfohlene Einzahlung: 1000 USD oder mehr
Die Strategie verlässt sich nicht auf kurvenangepasste Parameter - echte adaptive Logik
Testen Sie, bevor Sie kaufen
Demo verfügbar. Führen Sie selbst Backtests und Vorwärtstests durch, um sich von der Leistung zu überzeugen.
Investieren Sie klug. Handeln Sie intelligenter. Lassen Sie SMC Hacker AI die schwere Arbeit machen.
Hinweis: Für Set-Dateien für BTCUSD und den originalen Expert Advisor SMC Hacker AI MT5 Unlimited Version, senden Sie mir hier eine Nachricht.
Empfohlene Einstellungen mit der neuesten SET FILE finden Sie im Kommentarbereich.
I have done several backtests with excellent results. I have put the expert on a real account. Vyom is really super collaborative and answers questions quickly. I give 5 stars for all these reasons. I will update on the real results.