Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot

5

Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Der EA verwendet eine quantitative Marktlogik in Kombination mit einer adaptiven Handelsfilterung, um Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und gleichzeitig ein kontrolliertes Risikomanagement zu gewährleisten.

Der EA ist für den Intraday-Handel optimiert, arbeitet ohne Martingale- oder Grid-Strategien und eignet sich sowohl für Backtesting- als auch für Live-Handelsumgebungen.

🔹 Hauptmerkmale (Kurzfassung)

  • Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt

  • Quantitative und regelbasierte Handelslogik

  • Adaptive Filterung der Marktbedingungen

  • Integriertes Stop-Loss- und Take-Profit-Management

  • Kein Martingal, kein Grid, keine Absicherung

  • Funktioniert auf MetaTrader 5

  • Unterstützt Backtesting auf Every Tick / Real Ticks

🔹 Empfohlene Einstellungen (Optionaler Abschnitt)

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15 / M30 (je nach Optimierung)

  • Empfohlenes Mindestguthaben: Gemäß den Anforderungen des Brokers

🔹 Einzeilige Tagline (optional)


Bewertungen 1
Stephen
232
Stephen 2025.12.29 05:56 
 

The backtest results are amazing. Hope it does just as well in real trading too. Support's quick and on point. Thanks Vyom!

