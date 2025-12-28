Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 2.24
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Der EA ist für den Intraday-Handel optimiert, arbeitet ohne Martingale- oder Grid-Strategien und eignet sich sowohl für Backtesting- als auch für Live-Handelsumgebungen.
🔹 Hauptmerkmale (Kurzfassung)
Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt
Quantitative und regelbasierte Handelslogik
Adaptive Filterung der Marktbedingungen
Integriertes Stop-Loss- und Take-Profit-Management
Kein Martingal, kein Grid, keine Absicherung
Funktioniert auf MetaTrader 5
Unterstützt Backtesting auf Every Tick / Real Ticks
🔹 Empfohlene Einstellungen (Optionaler Abschnitt)
Plattform: MetaTrader 5
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M15 / M30 (je nach Optimierung)
Empfohlenes Mindestguthaben: Gemäß den Anforderungen des Brokers
The backtest results are amazing. Hope it does just as well in real trading too. Support's quick and on point. Thanks Vyom!