Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4

Der Quantum Multicurrency AI Robot MT4 ist ein leistungsstarker automatisierter Expert Advisor für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren, der intelligente Entscheidungsalgorithmen verwendet. Er arbeitet mit Präzision über mehrere Forex-Instrumente hinweg und ist damit eine ideale Lösung für Händler, die eine konsistente Performance in volatilen Märkten suchen.

Dieser EA wurde entwickelt, um verschiedene Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher Logik zu analysieren, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Er unterstützt den Handel mit festen Losgrößen mit einstellbaren Risikoparametern, dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sowie die Auswahl mehrerer Symbolpaare für mehr Flexibilität. Der Roboter ist in der Lage, potenzielle Trades in den wichtigsten Währungspaaren wie USD, EUR, GBP, JPY und CHF zu identifizieren.

Quantum Multicurrency AI Robot MT4 enthält Funktionen für:

  • Unterstützung mehrerer Währungen mit selektiver Paareingabe

  • Einstellbare Handelsparameter wie Losgröße, Stop Loss und Take Profit

  • Konfigurierbare Zeitrahmen zur Anpassung an verschiedene Handelsstrategien

  • Intelligentes Handelsmanagement zur Minimierung des Drawdowns und Optimierung der Rentabilität

  • Safe-Mode-Logik zur Risikokontrolle

Der EA eignet sich für Händler aller Niveaus, arbeitet effizient auf den Zeitrahmen M15 bis H1 und passt sich an trendfolgende und schwankende Märkte an. Er ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es den Nutzern, die wichtigsten Eingaben entsprechend ihrer Strategiepräferenzen und Risikobereitschaft zu konfigurieren.

Dieser EA wurde von Vyom Tekriwal entwickelt und entspricht professionellen Kodierungsstandards und Leistungsoptimierungen, die die Einhaltung der Anforderungen der MetaTrader 4-Plattform gewährleisten.



Empfohlene Produkte
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Karman
Vladislav Filippov
Experten
Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Experten
Live-Signal (Echte Handelsdaten) https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 Live-Signal (Reale Handelsdaten )：https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA Smart Trend and Range EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das auf der Grundlage von Marktstrukturanalysen unter verschiedenen Marktbedingungen arbeitet. Der EA analysiert das Preisverhalten und die Marktstruktur, um eine unterschiedliche Handelslogik in Trend- und Range-Märkten anzuwenden. Er verwendet keine Martingale
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Reversion Core H1
Fernando Dario Fuentes
Experten
ReversionCore H1 - USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der eine robuste Mean-Reversion-Logik auf das USDCAD-Paar anwendet und den H1-Zeitrahmen nutzt. Er ist auf langfristigen Kapitalerhalt bei moderatem Wachstum ausgelegt, ideal für Händler, die Zuverlässigkeit dem Hype vorziehen. Dieser EA identifiziert extreme Preisabweichungen mithilfe von Bollinger Bands und bestätigt Einstiege mit RSI- und EMA-Filtern. Er ist so konzipiert, dass
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 5 ist hier erhältlich Vom EA verwendete Methoden Sperren, um einen Anstieg des Drawdowns zu verhin
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experten
Hallo, >>>>> Download **FREE TRIAL** von hier (Sie können jetzt auf DEMO-Konto vor dem Kauf vorwärts testen) <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner ist ein automatisches Handelssystem für MT4, das die Fundamentaldaten und Trends der Märkte nutzt, um Trades zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Mit dem Einsatz von fortschrittlichen Recovery-Strategie es sicherzustellen, d
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
Gold tendance
Hamady Yacouba Diallo
Experten
GOLD Tendance ist ein 100% automatischer Handelsroboter, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD ) entwickelt wurde. Er analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um Handelsmöglichkeiten in Phasen kontrollierter Volatilität zu identifizieren. Der Roboter ist so konzipiert, dass er autonom und ohne menschliches Zutun arbeitet und gleichzeitig strenge Regeln zum Schutz des Kapitals integriert. ️ Hauptfunktionen Vollautomatischer Handel Spezialisiert auf XAUUSD (Gold). Analyse von Trend und Mo
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelsst
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experten
Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolle direkt von Ihrem Chart aus. können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen. Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt , wenn der Handel im Gewinn ist , und in Rot , wenn der Handel im Minus ist. Bewegliches Panel - doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Zeigt die lok
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experten
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Erschließen Sie den Präzisionshandel mit PropTradeMaster: Ihre Expertenlösung für den Forex-Handel PropTradeMaster ist ein hochmoderner Forex-Roboter, der Ihr Handelserlebnis verbessern soll. Dank fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und NSA-Core-Technologie liefert er präzise Markteinblicke und passt sich an veränderte Bedingungen an, um Ihnen den nötigen Vorsprung für Ihren Erfolg zu verschaffen. Detailliertes Benutzerhandbuch Umfassende Anleitungen und tiefere Einblicke in die Funktionswe
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experten
BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Live Signal Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dez
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Dieser EA wird zu einem frühen Einführungspreis angeboten. Der Preis steigt mit jeder bestimmten Anzahl von Verkäufen und wird niemals reduziert. Frühkäufer sichern sich den bestmöglichen Preis. Was benötigen Sie, um mit dem KT Gold Drift EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Drift EA basiert auf einem realen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfrist
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
DualGrid MT4
DRT Circle
Experten
DualGrid-Expertenberater DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht
XGen AI Scalper MT4
Burak Baltaci
Experten
XGen AI Scalper MT4 | KI-gestütztes automatisiertes Handelssystem XGen AI Scalper ist ein hochentwickelter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerk-basierten Algorithmen, die direkt in seine Kernarchitektur integriert sind. Das System nutzt maschinelle Lernmuster, um Markteinstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle Handelsinstrumente zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Universelle Kompatibilität Kompatibel mit allen Währungspaaren, Edelmetallen, Kryptowährungen und Indizes. Empfohlene Ze
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Viel Spaß :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten ! Diamond PRO ist eine erweiterte, leistungsstarke Version von Diamond für fortgeschrittene Trader. Die Pro-Version enthält optimierte Kerne, neue verbesserte Filter für Einstiegspunkte, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet präzis
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
Vyom Tekriwal
4.75 (4)
Experten
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible)- Alle zukünftigen Updates kostenlos- Backtest Video hochgeladen- Everytick Mode verwendet- Muss geprüft werden BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY - Hinweis: Ich empfehle die Verwendung der London Session für diesen EA im Li
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - New Year Offer- Hurry Up- Limited Copies available at this price! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- All future updates free- Use in New York Session for Best Results- Recommended BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $298. Price will be hiked to $598 after Sale of 1st 10 Copies. Set File attached for Version V4.22 in Comment - You Can use on Everytick mode & 1
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold)
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Paaren EURUSD und US30 (Dow Jones) auf der Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA basiert auf Smart Money Concepts (SMC), künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Preis-Aktions-Analyse und bietet hochwahrscheinliche Handelseinträge mit effektivem Risikomanagement (Hinweis: Verwenden Sie die im Kommentar angehängten Set-Dateien für Live- und Backtests) . Er ist für de
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Hinweis Dieser EA kann auch auf Indizes wie US30, NASDAQ, FR40, DAX, UK, BTCUSD, Metalle und Währungen verwendet werden. Schreiben Sie mir separat für Set-Dateien nach dem Kauf. Beeilen Sie sich, der Preis ist auf die ersten 10 Exemplare begrenzt, der Preis wird bald auf $300 erhöht, kaufen Sie jetzt!! Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot-  Next 5 copies available for $98, next price $300 Set-Datei für
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
XAUUSD Trading EA-Upgraded Version V300 Latest-3Jan 2026 - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $498.  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Der Gann AI-Indikator MT5 für den manuellen Bitcoin-Handel ist ein präzises Tool, das Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Trendein- und -ausstiege bei Bitcoin-Paaren zu erkennen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Gann-Methoden in Kombination mit KI-verbesserten Algorithmen und ist für manuelle Handelsstrategien optimiert, die darauf abzielen, signifikante Marktbewegungen mit Klarheit und Vertrauen zu erfassen. Der Indikator stellt dynamisch Richtungssignale und adaptive Trendlinien d
FREE
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Experten
SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4 Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Dis
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an: Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten Dynamische Entscheidungsfindung m
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indikatoren
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
VWAP AI MT5 Expert Advisor - Präzisionshandel für US30, Gold & NASDAQ Überblick: VWAP AI ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (US100) und US30 (Dow Jones) Indizes entwickelt wurde. Dieser auf Präzision und Leistung ausgelegte EA nutzt den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Kombination mit fortschrittlichen adaptiven Algorithmen und einem intelligenten Martingale-System, um hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege auf dem M15-Zeitrahmen
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt) Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik. Hauptmerkmale: Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern) Intelligentes Positio
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experten
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist. Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Experten
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der mithilfe von KI-gestützter Logik und Handelseinträgen im Sniper-Stil auf konsistente Gelegenheiten in den wichtigsten Währungspaaren abzielt. Dieses automatisierte Handelssystem wurde für Händler entwickelt, die eine beständige Performance, ein intelligentes Risikomanagement und Ergebnisse mit geringem Drawdown anstreben. Es nutzt fortschrittliche technische Filter, Trendidentifikation und Volatilitätsbewertung, um
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indikatoren
AI-gesteuerter Forex-Handelssignal-Indikator MT4 Dieser fortschrittliche MT4-Indikator nutzt künstliche Intelligenz, um mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % wahrscheinliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision legen. Er analysiert Kursbewegungen in Echtzeit und zeigt optimale Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufstransaktionen auf. Dieses Tool eignet sich für alle wichtigen Forex-Paare und Zeitrahmen und ist ideal für Intraday- und
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung. Er eignet s
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den präzisen Arbitrage-Handel entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um Ineffizienzen in Preisbewegungen zu erkennen und schnelle Trades mit hoher Genauigkeit auszuführen. Optimiert für volatile Vermögenswerte, erzielt der EA die besten Ergebnisse bei Bitcoin (BTCUSD) und Gold (XAUUSD), indem er Marktmomentum und Preisunterschiede ausnutzt. Der EA wurde für den H1-Zeitrahmen entwickelt, passt s
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integri
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Experten
SureShot AI - EURUSD GBPUSD und Gold Expert Advisor für MT5 - Geeignet für Prop Firm Intelligente Signalverarbeitung und dynamisches Risikomanagement (Hinweis: Der Preis wird auf $700/Kopie erhöht. Begrenzt auf 10 Exemplare. Beeilen Sie sich, kaufen Sie jetzt! ) Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit SureShot AI, einem robusten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit EURUSD und Gold (XAUUSD) unter Verwendung fortschrittlicher technischer Indikatoren, adaptiver S
Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Reversal AI Alpha Trend Indikator MT5 Reversal AI Alpha Trend ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mit Hilfe von fortschrittlicher KI-basierter Mustererkennung und Marktstrukturanalyse hochwahrscheinliche Umkehrzonen erkennt. Dieses Tool kombiniert intelligente Logik mit Echtzeit-Bestätigung, um Händlern dabei zu helfen, optimale Einstiegspunkte vor großen Marktumschwüngen zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit volatilen Instrumenten wie BTCUSD, US30, NASDAQ oder sichereren V
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - SET FILE FOR XAUUSD ist im Kommentar für den Live-Handel/Backtest angehängt - muss verwendet werden Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Nutzen Sie die Kraft der Künstlichen Intelligenz und des Quantum Machine Learning für den präzisen Goldhandel. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD (Gold) mit hochmodernen KI-Algorithmen zu skalpieren, die sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anpass
Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 für XAUUSD Auto Trading Einführungsangebot für 1. 10 Exemplare nur zu $98 - Preis wird auf $299 nach dem Verkauf der 1. 10 Exemplare erhöht werden. Erweiterte AI-Driven XAUUSD Trading Expert Advisor Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 ist ein vollautomatisches KI-gesteuertes Handelssystem , das speziell für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Der Expert Advisor kombiniert neuronale Marktanalyse , volatilitätsbasierte Risikokon
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension