Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4

Der Quantum Multicurrency AI Robot MT4 ist ein leistungsstarker automatisierter Expert Advisor für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren, der intelligente Entscheidungsalgorithmen verwendet. Er arbeitet mit Präzision über mehrere Forex-Instrumente hinweg und ist damit eine ideale Lösung für Händler, die eine konsistente Performance in volatilen Märkten suchen.

Dieser EA wurde entwickelt, um verschiedene Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher Logik zu analysieren, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Er unterstützt den Handel mit festen Losgrößen mit einstellbaren Risikoparametern, dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sowie die Auswahl mehrerer Symbolpaare für mehr Flexibilität. Der Roboter ist in der Lage, potenzielle Trades in den wichtigsten Währungspaaren wie USD, EUR, GBP, JPY und CHF zu identifizieren.

Quantum Multicurrency AI Robot MT4 enthält Funktionen für:

Unterstützung mehrerer Währungen mit selektiver Paareingabe

Einstellbare Handelsparameter wie Losgröße, Stop Loss und Take Profit

Konfigurierbare Zeitrahmen zur Anpassung an verschiedene Handelsstrategien

Intelligentes Handelsmanagement zur Minimierung des Drawdowns und Optimierung der Rentabilität

Safe-Mode-Logik zur Risikokontrolle

Der EA eignet sich für Händler aller Niveaus, arbeitet effizient auf den Zeitrahmen M15 bis H1 und passt sich an trendfolgende und schwankende Märkte an. Er ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es den Nutzern, die wichtigsten Eingaben entsprechend ihrer Strategiepräferenzen und Risikobereitschaft zu konfigurieren.

Dieser EA wurde von Vyom Tekriwal entwickelt und entspricht professionellen Kodierungsstandards und Leistungsoptimierungen, die die Einhaltung der Anforderungen der MetaTrader 4-Plattform gewährleisten.







