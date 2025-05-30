Gold Quantum King EA MT5

5

Gold Quantum King EA MT5 -

Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA

Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth rate and Profitability

🔱 Gold Quantum King EA MT5- Version V80 Upgrade

Fortgeschrittener AI-gesteuerter Gold (XAUUSD) Handelsexperte

Gold Quantum King EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde.
Es kombiniert eine von Quanten inspirierte Logik, KI-basierte Marktfilterung und institutionelle Preis-Aktions-Konzepte, um eine konsistente und disziplinierte Handelsleistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu liefern.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und langfristige Stabilität legen und nicht auf rücksichtsloses Over-Trading.

🚀 Hauptmerkmale

AI-Enhanced Trade Logic
Fortgeschrittene Entscheidungsfindungsmaschine, die sich an die wechselnde Volatilität des Goldes und die Marktstruktur anpasst.

Quantum Precision Entries
Trades werden nur ausgeführt, wenn mehrere Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammentreffen, wodurch falsche Signale reduziert werden.

Smart Risk Management
Eingebauter Stop Loss, Take Profit, Break-Even-Logik und optionale Trailing-Mechanismen für den Kapitalschutz.

Optimiert für Gold (XAUUSD)
Sorgfältig abgestimmte Parameter speziell für das Verhalten, die Spreads und die Volatilität von Gold.

Nicht-Martingale | Nicht-Grid
Keine gefährlichen Rückgewinnungssysteme. Jeder Handel ist unabhängig und risikokontrolliert.

Broker-freundliche Ausführung
Funktioniert effizient auf ECN- und Standard-Brokern mit realistischen Spreads und Ausführungsbedingungen.

Vollautomatisch
Kein manuelles Eingreifen nach der Einrichtung erforderlich.

📊 Handelsmerkmale

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Handelsstil: Intraday / Skalierung / Smart Swing

  • Zeitrahmen: Optimiert für M5-M15 (funktioniert auch auf höheren TFs)

  • Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

  • Mindesteinlage: $500 (empfohlen $1000+ für optimale Stabilität)

🛡 Risiko & Sicherheit Philosophie

Gold Quantum King EA MT5 konzentriert sich auf:

  • Kapitalerhalt an erster Stelle

  • Kontrollierte Drawdowns

  • Qualität vor Quantität der Trades

  • Langfristige Überlebensfähigkeit des Kontos

Dies macht ihn für ernsthafte Trader und Portfoliodiversifizierung geeignet.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

  • Verwenden Sie die Standardeinstellungen für beste Ergebnisse

  • Auf einem VPS mit niedriger Latenzzeit laufen lassen

  • Vermeiden Sie wichtige Nachrichten mit großer Auswirkung, wenn sich die Spreads erheblich ausweiten

  • Vor dem Live-Einsatz immer auf der Demo testen

📌 Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Gold Quantum King EA MT5 ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie. Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Händlers.

Bewertungen 3
Leszek Drzezdzon
222
Leszek Drzezdzon 2025.11.13 11:21 
 

The developer provides exceptional support and communicates clearly. Vyom is always available, answers every question with patience, and helps with setup and optimization whenever needed. His dedication and professionalism are truly impressive. I have been testing his EA and the results are extremely promising. The EA behaves very intelligently, opens precise trades, and shows great potential for both small and larger accounts. If it continues to perform like this, it might honestly be one of the best EAs I have ever used. I will continue testing and will update this review once I have more long-term data. For now: highly recommended — outstanding developer and outstanding support!

DominikDorner
272
DominikDorner 2025.09.08 19:29 
 

The developer delivers an outstanding support, communicates clearly and helps to setup everything. He is always there and open for questions, and supports whaever is needed! That's really amazing! I have set up the EA for testing and will now monitor and move to a live account as soon as I am confident with the settings.

Update will follow

Avinash Reddy Kummetha
1272
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.04 20:27 
 

Very good EA, less Drawdown. EA developer is really supportive, help with the setup in the google meet walk through the settings. A awesome product from a good developer and Great support.

