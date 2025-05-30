Gold Quantum King EA MT5 -

🔱 Gold Quantum King EA MT5- Version V80 Upgrade

Fortgeschrittener AI-gesteuerter Gold (XAUUSD) Handelsexperte

Gold Quantum King EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde.

Es kombiniert eine von Quanten inspirierte Logik, KI-basierte Marktfilterung und institutionelle Preis-Aktions-Konzepte, um eine konsistente und disziplinierte Handelsleistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu liefern.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und langfristige Stabilität legen und nicht auf rücksichtsloses Over-Trading.

🚀 Hauptmerkmale

✔ AI-Enhanced Trade Logic

Fortgeschrittene Entscheidungsfindungsmaschine, die sich an die wechselnde Volatilität des Goldes und die Marktstruktur anpasst.

✔ Quantum Precision Entries

Trades werden nur ausgeführt, wenn mehrere Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammentreffen, wodurch falsche Signale reduziert werden.

✔ Smart Risk Management

Eingebauter Stop Loss, Take Profit, Break-Even-Logik und optionale Trailing-Mechanismen für den Kapitalschutz.

✔ Optimiert für Gold (XAUUSD)

Sorgfältig abgestimmte Parameter speziell für das Verhalten, die Spreads und die Volatilität von Gold.

✔ Nicht-Martingale | Nicht-Grid

Keine gefährlichen Rückgewinnungssysteme. Jeder Handel ist unabhängig und risikokontrolliert.

✔ Broker-freundliche Ausführung

Funktioniert effizient auf ECN- und Standard-Brokern mit realistischen Spreads und Ausführungsbedingungen.

✔ Vollautomatisch

Kein manuelles Eingreifen nach der Einrichtung erforderlich.

📊 Handelsmerkmale

Instrument: XAUUSD (Gold)

Plattform: MetaTrader 5

Handelsstil: Intraday / Skalierung / Smart Swing

Zeitrahmen: Optimiert für M5-M15 (funktioniert auch auf höheren TFs)

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Mindesteinlage: $500 (empfohlen $1000+ für optimale Stabilität)

🛡 Risiko & Sicherheit Philosophie

Gold Quantum King EA MT5 konzentriert sich auf:

Kapitalerhalt an erster Stelle

Kontrollierte Drawdowns

Qualität vor Quantität der Trades

Langfristige Überlebensfähigkeit des Kontos

Dies macht ihn für ernsthafte Trader und Portfoliodiversifizierung geeignet.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Verwenden Sie die Standardeinstellungen für beste Ergebnisse

Auf einem VPS mit niedriger Latenzzeit laufen lassen

Vermeiden Sie wichtige Nachrichten mit großer Auswirkung, wenn sich die Spreads erheblich ausweiten

Vor dem Live-Einsatz immer auf der Demo testen

📌 Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Gold Quantum King EA MT5 ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie. Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Händlers.