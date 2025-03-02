SDZ Trend Pro
- Experten
- Van Toan Nguyen
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
📘 Überblick
SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt .
Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren.
Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen.
⚙️ Hauptmerkmale
✅ Dynamische Stop-Loss (SL)-Logik
-
Setzt den SL automatisch auf Basis des Kerzenmusters
-
Wählt den nächstgelegenen gültigen SL, wenn mehrere Muster gleichzeitig ausgelöst werden.
✅ EMA-Filter
-
Handelt nur, wenn der Preis die Richtung mit EMA20 und EMA50 bestätigt.
-
Sorgt für trendfolgende Einstiege und filtert Seitwärtssignale heraus.
✅ Intelligente Sitzungssteuerung (GMT+7)
-
Handelt nur während der Stunden mit hoher Volatilität:
-
Asien: 07:00 - 09:45
-
Europa: 13:30 - 16:45
-
USA: 18:30 - 21:30
-
-
1 Abschluss pro Sitzung, maximal 3 Abschlüsse pro Tag.
✅ Risikomanagement
-
Unterstützt drei Lot-Berechnungsmodi:
-
Festes Geld ($ pro Handel)
-
Festes Lot
-
Prozentuales Risiko (vom Kontostand)
-
-
Konfigurierbares Risiko:Rendite-Verhältnis (RR).
✅ Auto Close Opposite Trades
-
Schließt optional entgegengesetzte Positionen, wenn ein bestätigtes neues Signal erscheint (z.B. Schließen von KAUFEN auf bestätigtes VERKAUFEN).
✅ Sitzungszähler zurücksetzen
-
Setzt die täglichen Handelszähler um Mitternacht (GMT+7) automatisch zurück.
💡 Empfohlene Einstellungen
|Parameter
|Empfohlener Wert
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|H1
|EMA20 / EMA50
|Standard
|RisikoBelohnung
|3.0
|RisikoProzentsatz
|0.25
|Lot-Modus
|Prozentsatz
|Sitzungsfilter einschalten
|wahr
|AutoSchließen aktivieren
|wahr
|GMT-Verschiebung
|+4 (GMT+7)
🧮 Zusammenfassung der Eingaben
|Gruppe
|Eingabe
|Beschreibung
|Risiko
|RisikoProzentsatz , RisikoBelohnung , FixGeldRisiko , FixLot
|Definieren Sie, wie Losgröße und Risiko verwaltet werden
|Lot-Modus
|LosModus
|Wählen Sie zwischen Fixed Lot, Fixed Money oder Percentage
|EMA-Filter
|EMA20Periode , EMA50Periode
|EMA-Glättungsperioden
|Session-Steuerung
|AktivierenSitzungsfilter
|Aktivieren/Deaktivieren von Sitzungsbeschränkungen
|AsienStart/Ende , EuropaStart/Ende , USStart/Ende
|Benutzerdefinierte Sitzungszeiten (GMT+7)
|Automatisches Schließen
|AktivierenAutoClose
|Automatisches Schließen bei entgegengesetzten Handelssignalen
|Magie & Andere
|MagicNumber , Schlupf, MaxTradesPerDay
|Experten-ID und Limits
🧭 Tipps für die Verwendung
-
Verwenden Sie den H1-Zeitrahmen (ein Chart pro Symbol).
-
Optimieren Sie die EMA-Perioden und Sitzungszeiten so, dass sie mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen.
-
Führen Sie Backtests mit "Every tick based on real ticks" durch, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
-
Empfohlenes Mindestguthaben: 500$ (Risiko 25$).