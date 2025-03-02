📘 Überblick

SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt .

Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren.

Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen.

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Dynamische Stop-Loss (SL)-Logik

Setzt den SL automatisch auf Basis des Kerzenmusters

Wählt den nächstgelegenen gültigen SL, wenn mehrere Muster gleichzeitig ausgelöst werden.

✅ EMA-Filter

Handelt nur, wenn der Preis die Richtung mit EMA20 und EMA50 bestätigt.

Sorgt für trendfolgende Einstiege und filtert Seitwärtssignale heraus.

✅ Intelligente Sitzungssteuerung (GMT+7)

Handelt nur während der Stunden mit hoher Volatilität: Asien: 07:00 - 09:45 Europa: 13:30 - 16:45 USA: 18:30 - 21:30

1 Abschluss pro Sitzung, maximal 3 Abschlüsse pro Tag.

✅ Risikomanagement

Unterstützt drei Lot-Berechnungsmodi : Festes Geld ($ pro Handel) Festes Lot Prozentuales Risiko (vom Kontostand)

Konfigurierbares Risiko:Rendite-Verhältnis (RR).

✅ Auto Close Opposite Trades

Schließt optional entgegengesetzte Positionen, wenn ein bestätigtes neues Signal erscheint (z.B. Schließen von KAUFEN auf bestätigtes VERKAUFEN).

✅ Sitzungszähler zurücksetzen

Setzt die täglichen Handelszähler um Mitternacht (GMT+7) automatisch zurück.

💡 Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfohlener Wert Symbol XAUUSD Zeitrahmen H1 EMA20 / EMA50 Standard RisikoBelohnung 3.0 RisikoProzentsatz 0.25 Lot-Modus Prozentsatz Sitzungsfilter einschalten wahr AutoSchließen aktivieren wahr GMT-Verschiebung +4 (GMT+7)

🧮 Zusammenfassung der Eingaben

Gruppe Eingabe Beschreibung Risiko RisikoProzentsatz , RisikoBelohnung , FixGeldRisiko , FixLot Definieren Sie, wie Losgröße und Risiko verwaltet werden Lot-Modus LosModus Wählen Sie zwischen Fixed Lot, Fixed Money oder Percentage EMA-Filter EMA20Periode , EMA50Periode EMA-Glättungsperioden Session-Steuerung AktivierenSitzungsfilter Aktivieren/Deaktivieren von Sitzungsbeschränkungen AsienStart/Ende , EuropaStart/Ende , USStart/Ende Benutzerdefinierte Sitzungszeiten (GMT+7) Automatisches Schließen AktivierenAutoClose Automatisches Schließen bei entgegengesetzten Handelssignalen Magie & Andere MagicNumber , Schlupf, MaxTradesPerDay Experten-ID und Limits

🧭 Tipps für die Verwendung

Verwenden Sie den H1-Zeitrahmen (ein Chart pro Symbol).

Optimieren Sie die EMA-Perioden und Sitzungszeiten so, dass sie mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen.

Führen Sie Backtests mit "Every tick based on real ticks" durch, um genaue Ergebnisse zu erhalten.

Empfohlenes Mindestguthaben: 500$ (Risiko 25$).







