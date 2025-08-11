Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA

Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern.

Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der EA nutzt Elliott-Wellen-Prinzipien, um den natürlichen Rhythmus und die Wellenstruktur des Bitcoin-Kurses abzubilden. Dies ermöglicht es dem Algorithmus, impulsive und korrigierende Phasen in Echtzeit zu identifizieren, was Händlern hilft, Marktrichtung und Momentum mit hoher Präzision zu verstehen.

Zur Ergänzung der wellenbasierten Analyse verfügt der EA auch über eine harmonische Mustererkennung. Er sucht nach fortgeschrittenen harmonischen Strukturen wie Gartley-, Bat-, Butterfly- und Crab-Mustern in verschiedenen Intraday-Zeitrahmen. Diese Muster bieten starke Konfluenzzonen für potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen und verbessern das Timing und die Qualität der Handelseintritte.

Was Bitcoin Rocket Pro AI wirklich auszeichnet, ist seine Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Der EA lernt ständig aus historischen und Live-Marktdaten und optimiert seine Parameter und Handelsentscheidungen dynamisch. Diese adaptive Intelligenz stellt sicher, dass der EA sich an veränderte Marktbedingungen anpassen kann, ohne dass ein ständiges manuelles Eingreifen erforderlich ist. Der EA wertet eine breite Palette von technischen Indikatoren und Preisaktionsindikatoren aus und kombiniert sie zu einer intelligenten Signalgenerierungsmaschine.

Der EA ist für die Intraday-Ausführung konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf kurz- bis mittelfristigen Chancen liegt. Er enthält ein ausgeklügeltes Risikomanagementmodul, mit dem der Benutzer Stop-Loss-, Take-Profit-, Trailing-Stop-, Breakeven-Logik- und Positionsgrößenstrategien anpassen kann. Optionale Martingale- oder Fixed-Lot-Strategien können je nach Benutzerpräferenz und Risikobereitschaft aktiviert werden.

Bitcoin Rocket Pro AI führt Trades mit hoher Effizienz aus und ist für Umgebungen mit niedriger Latenz optimiert. Der EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader, die nach einer robusten und intelligenten Bitcoin-Handelslösung suchen. Er funktioniert am besten auf BTCUSD im M5-, M15- oder H1-Zeitrahmen, mit idealer Leistung während aktiver Handelssitzungen.

Dieser EA wurde unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und ist darauf ausgelegt, eine konsistente Leistung mit geringen Drawdowns und einem hohen Rendite-Risiko-Verhältnis zu liefern. Ganz gleich, ob Sie Ihren Bitcoin-Handel automatisieren oder Ihre bestehenden Strategien mit KI-gesteuerten Tools verbessern möchten, der Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA bietet eine professionelle Lösung, die sich mit dem Markt weiterentwickelt.


Riaan Adriaan Swanepoel
4529
Riaan Adriaan Swanepoel 2025.11.04 07:24 
 

Impressive results! Bitcoin Rocket Pro delivers consistent performance with clean, well-timed entries and great profit protection. Very stable EA — definitely worth the price. 🚀

Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - Weihnachtsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $198 . Price will be hiked to $499 after  Sale of 1st 10 Copies .   Gold Monster AI EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den XAUU
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold)
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible)- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $148. Price will be hiked to $399 after Sale of 1st 10 Copies. Der EA verwendet eine quantitative M
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Paaren EURUSD und US30 (Dow Jones) auf der Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA basiert auf Smart Money Concepts (SMC), künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Preis-Aktions-Analyse und bietet hochwahrscheinliche Handelseinträge mit effektivem Risikomanagement (Hinweis: Verwenden Sie die im Kommentar angehängten Set-Dateien für Live- und Backtests) . Er ist für de
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Hinweis Dieser EA kann auch auf Indizes wie US30, NASDAQ, FR40, DAX, UK, BTCUSD, Metalle und Währungen verwendet werden. Schreiben Sie mir separat für Set-Dateien nach dem Kauf. Beeilen Sie sich, der Preis ist auf die ersten 10 Exemplare begrenzt, der Preis wird bald auf $300 erhöht, kaufen Sie jetzt!! Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot-  Next 5 copies available for $98, next price $300 Set-Datei für
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integri
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $288, next price $499  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist e
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Der Gann AI-Indikator MT5 für den manuellen Bitcoin-Handel ist ein präzises Tool, das Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Trendein- und -ausstiege bei Bitcoin-Paaren zu erkennen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Gann-Methoden in Kombination mit KI-verbesserten Algorithmen und ist für manuelle Handelsstrategien optimiert, die darauf abzielen, signifikante Marktbewegungen mit Klarheit und Vertrauen zu erfassen. Der Indikator stellt dynamisch Richtungssignale und adaptive Trendlinien d
FREE
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Experten
SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4 Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Dis
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an: Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten Dynamische Entscheidungsfindung m
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indikatoren
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
VWAP AI MT5 Expert Advisor - Präzisionshandel für US30, Gold & NASDAQ Überblick: VWAP AI ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (US100) und US30 (Dow Jones) Indizes entwickelt wurde. Dieser auf Präzision und Leistung ausgelegte EA nutzt den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Kombination mit fortschrittlichen adaptiven Algorithmen und einem intelligenten Martingale-System, um hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege auf dem M15-Zeitrahmen
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt) Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik. Hauptmerkmale: Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern) Intelligentes Positio
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experten
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist. Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und
Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Der Quantum Multicurrency AI Robot MT4 ist ein leistungsstarker automatisierter Expert Advisor für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren, der intelligente Entscheidungsalgorithmen verwendet. Er arbeitet mit Präzision über mehrere Forex-Instrumente hinweg und ist damit eine ideale Lösung für Händler, die eine konsistente Performance in volatilen Märkten suchen. Dieser EA wurde entwickelt, um verschiedene Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher Logik zu analysieren, um optimale Einstieg
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Experten
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der mithilfe von KI-gestützter Logik und Handelseinträgen im Sniper-Stil auf konsistente Gelegenheiten in den wichtigsten Währungspaaren abzielt. Dieses automatisierte Handelssystem wurde für Händler entwickelt, die eine beständige Performance, ein intelligentes Risikomanagement und Ergebnisse mit geringem Drawdown anstreben. Es nutzt fortschrittliche technische Filter, Trendidentifikation und Volatilitätsbewertung, um
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indikatoren
AI-gesteuerter Forex-Handelssignal-Indikator MT4 Dieser fortschrittliche MT4-Indikator nutzt künstliche Intelligenz, um mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % wahrscheinliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision legen. Er analysiert Kursbewegungen in Echtzeit und zeigt optimale Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufstransaktionen auf. Dieses Tool eignet sich für alle wichtigen Forex-Paare und Zeitrahmen und ist ideal für Intraday- und
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung. Er eignet s
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den präzisen Arbitrage-Handel entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um Ineffizienzen in Preisbewegungen zu erkennen und schnelle Trades mit hoher Genauigkeit auszuführen. Optimiert für volatile Vermögenswerte, erzielt der EA die besten Ergebnisse bei Bitcoin (BTCUSD) und Gold (XAUUSD), indem er Marktmomentum und Preisunterschiede ausnutzt. Der EA wurde für den H1-Zeitrahmen entwickelt, passt s
Nasdaq AI Precision Bot for MT5
Vyom Tekriwal
3.5 (2)
Experten
DAX | NASDAQ AI Precision Bot für MT5 - auch für Prop Firm geeignet - UPGRADED mit ERWEITERTEN AI-FEATURES und ACCURACY Nutzen Sie die Möglichkeiten des institutionellen KI-Handels mit unserem leistungsstarken Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (USTECm) und DAX-Indizes entwickelt wurde. Wesentliche Merkmale KI-gestützte Handelslogik, optimiert für DAX- und NASDAQ-Indizes Risikooptimierter Einstieg mit intelligenten Ausstiegsfiltern Ultra-schnelle Entscheidungsmaschine für M1-Scalping Adapti
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Experten
SureShot AI - EURUSD GBPUSD und Gold Expert Advisor für MT5 - Geeignet für Prop Firm Intelligente Signalverarbeitung und dynamisches Risikomanagement (Hinweis: Der Preis wird auf $700/Kopie erhöht. Begrenzt auf 10 Exemplare. Beeilen Sie sich, kaufen Sie jetzt! ) Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit SureShot AI, einem robusten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit EURUSD und Gold (XAUUSD) unter Verwendung fortschrittlicher technischer Indikatoren, adaptiver S
Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Reversal AI Alpha Trend Indikator MT5 Reversal AI Alpha Trend ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mit Hilfe von fortschrittlicher KI-basierter Mustererkennung und Marktstrukturanalyse hochwahrscheinliche Umkehrzonen erkennt. Dieses Tool kombiniert intelligente Logik mit Echtzeit-Bestätigung, um Händlern dabei zu helfen, optimale Einstiegspunkte vor großen Marktumschwüngen zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit volatilen Instrumenten wie BTCUSD, US30, NASDAQ oder sichereren V
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - SET FILE FOR XAUUSD ist im Kommentar für den Live-Handel/Backtest angehängt - muss verwendet werden Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Nutzen Sie die Kraft der Künstlichen Intelligenz und des Quantum Machine Learning für den präzisen Goldhandel. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD (Gold) mit hochmodernen KI-Algorithmen zu skalpieren, die sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anpass
