Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 18.0
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
- 📌 Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Er kombiniert die Logik der Marktstruktur, volatilitätsadaptive Eingänge und eine präzise neural-unterstützte Signal-Engine, um eine intelligente, kontrollierte und konsistente Handelsausführung unter allen Marktbedingungen zu gewährleisten.
Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Stabilität, Sicherheit und algorithmische Intelligenz verlangen, nicht aber Glücksspiel oder Over-Trading.
Das System verfolgt einen disziplinierten Ansatz im Scharfschützenstil - es wartet auf hochwahrscheinliche Setups, bestätigt mehrschichtige Zusammenflüsse und führt sie mit professionellem Risikomanagement aus.
✓ Erweiterte Sniper Entry Engine
Verwendet die Bestätigung mehrerer Bedingungen, einschließlich Momentum, direktionale Tendenz, Volatilitätsspanne und Liquiditätstaschen, um minderwertige Trades herauszufiltern.
✓ Intelligentes Handelsmanagement
-
Dynamischer Stop Loss & Take Profit
-
ATR-gesteuerte Levels
-
Optionaler Trailing Stop
-
Break-Even-Schutz
-
Filter für maximalen Spread und Slippage
✓ Risiko & Kapitalschutz
-
Maximales tägliches Drawdown-Limit
-
Maximaler Gesamt-Drawdown
-
Maximal offene Trades
-
Intelligente Optionen für die Losgröße
-
Vollständig NFA-sichere und FIFO-konforme Logik
✓ Trend + Umkehrung Hybrid Logik
EA erkennt sowohl Trendfortsetzungs-Setups als auch hochwahrscheinliche Umkehrpunkte basierend auf Volatilitätskompression und Momentumerschöpfung.
✓ Optimiert für XAUUSD
Leistungsstarke Performance bei Gold mit:
-
Schnelle Ausführung
-
Intelligente Anpassung der Volatilität
-
Optionen zum Schutz vor Nachrichtenspitzen
-
Hervorragend geeignet für manuelle Übersteuerung oder vollständige Automatisierung
✓ Plug-and-Play
Keine komplizierte Konfiguration.
Die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker mit Standard-XAUUSD-Spezifikationen vorbereitet.
-
Magische Zahl
-
Losgröße / Auto-Lot-Option
-
ATR-basierter Stop Loss & TP
-
Trailing Stop (ein/aus)
-
Break-Even (ein/aus)
-
Zeit-Filter
-
Täglicher & Total Drawdown Wächter
-
Spread- und Slippage-Filter
-
Nachrichten-Filter (optional)
-
Maximal offene Trades
-
Signal-Empfindlichkeits-Kontrollen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M5-M15
-
Mindestguthaben: $200+
-
Konto-Typ: ECN/RAW bevorzugt
-
Hebelwirkung: 1:200+ empfohlen
Im Gegensatz zu vielen risikoreichen Grid-, Martingale- oder Averaging-Systemen,
verwendet Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 NICHT:
❌ Martingale
❌ Grid
❌ Hedging-Schleifen
❌ Over-leveraged entry stacking
❌ No-SL-Strategien
Jeder Handel ist mit einem harten Stop-Loss geschützt, und Risikokontrollmodule verhindern abnormales Verhalten bei hoher Volatilität.📊 Für wen ist dieser EA geeignet?
Dieser EA ist perfekt für:
-
Trader, die eine professionelle, sichere Automatisierung wünschen
-
Anleger, die stetige kurzfristige Goldschwankungen suchen
-
Trader, die Martingal-/Grid-Risiken vermeiden
-
Diejenigen, die ein konsistentes Intraday-XAUUSD-System suchen
-
MQL5-Signalanbieter, die eine zuverlässige Ausführungslogik benötigen
Weil es sich auf die wichtigsten Ziele des Traders konzentriert:
Konsistenz. Schutz. Institutionelle Logik.
Kein Hype - nur starke Ergebnisse durch intelligente Entscheidungen.
Sie erhalten umfassende Unterstützung bei der Installation, der Einrichtung der Eingaben, der Optimierung und den kontospezifischen Konfigurationen.
Running on a live account and it is making steady and nice profits so far. I am using the high risk set files. Trailing should be adjusted on the set file because 80 and 30 points are very tight for Gold. Its a clear recommendation to buy Goldman Brown Bear. Support is amazing too.