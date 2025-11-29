📌 Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake

Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Er kombiniert die Logik der Marktstruktur, volatilitätsadaptive Eingänge und eine präzise neural-unterstützte Signal-Engine, um eine intelligente, kontrollierte und konsistente Handelsausführung unter allen Marktbedingungen zu gewährleisten.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Stabilität, Sicherheit und algorithmische Intelligenz verlangen, nicht aber Glücksspiel oder Over-Trading.

Das System verfolgt einen disziplinierten Ansatz im Scharfschützenstil - es wartet auf hochwahrscheinliche Setups, bestätigt mehrschichtige Zusammenflüsse und führt sie mit professionellem Risikomanagement aus.

✓ Erweiterte Sniper Entry Engine

Verwendet die Bestätigung mehrerer Bedingungen, einschließlich Momentum, direktionale Tendenz, Volatilitätsspanne und Liquiditätstaschen, um minderwertige Trades herauszufiltern.

✓ Intelligentes Handelsmanagement

Dynamischer Stop Loss & Take Profit

ATR-gesteuerte Levels

Optionaler Trailing Stop

Break-Even-Schutz

Filter für maximalen Spread und Slippage

✓ Risiko & Kapitalschutz

Maximales tägliches Drawdown-Limit

Maximaler Gesamt-Drawdown

Maximal offene Trades

Intelligente Optionen für die Losgröße

Vollständig NFA-sichere und FIFO-konforme Logik

✓ Trend + Umkehrung Hybrid Logik

EA erkennt sowohl Trendfortsetzungs-Setups als auch hochwahrscheinliche Umkehrpunkte basierend auf Volatilitätskompression und Momentumerschöpfung.

✓ Optimiert für XAUUSD

Leistungsstarke Performance bei Gold mit:

Schnelle Ausführung

Intelligente Anpassung der Volatilität

Optionen zum Schutz vor Nachrichtenspitzen

Hervorragend geeignet für manuelle Übersteuerung oder vollständige Automatisierung

✓ Plug-and-Play

Keine komplizierte Konfiguration.

Die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker mit Standard-XAUUSD-Spezifikationen vorbereitet.

Magische Zahl

Losgröße / Auto-Lot-Option

ATR-basierter Stop Loss & TP

Trailing Stop (ein/aus)

Break-Even (ein/aus)

Zeit-Filter

Täglicher & Total Drawdown Wächter

Spread- und Slippage-Filter

Nachrichten-Filter (optional)

Maximal offene Trades

Signal-Empfindlichkeits-Kontrollen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5-M15

Mindestguthaben: $200+

Konto-Typ: ECN/RAW bevorzugt

Hebelwirkung: 1:200+ empfohlen

Im Gegensatz zu vielen risikoreichen Grid-, Martingale- oder Averaging-Systemen,

verwendet Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 NICHT:

❌ Martingale

❌ Grid

❌ Hedging-Schleifen

❌ Over-leveraged entry stacking

❌ No-SL-Strategien

Jeder Handel ist mit einem harten Stop-Loss geschützt, und Risikokontrollmodule verhindern abnormales Verhalten bei hoher Volatilität.

Dieser EA ist perfekt für:

Trader, die eine professionelle, sichere Automatisierung wünschen

Anleger, die stetige kurzfristige Goldschwankungen suchen

Trader, die Martingal-/Grid-Risiken vermeiden

Diejenigen, die ein konsistentes Intraday-XAUUSD-System suchen

MQL5-Signalanbieter, die eine zuverlässige Ausführungslogik benötigen

Weil es sich auf die wichtigsten Ziele des Traders konzentriert:

Konsistenz. Schutz. Institutionelle Logik.

Kein Hype - nur starke Ergebnisse durch intelligente Entscheidungen.

Sie erhalten umfassende Unterstützung bei der Installation, der Einrichtung der Eingaben, der Optimierung und den kontospezifischen Konfigurationen.