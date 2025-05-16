SMC Precision AI Buy Sell Indicator

SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5
Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen.

Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturverschiebungen, die von Institutionen genutzt werden.

KI-gestützte Signale - Verbesserte KI-Logik in Echtzeit zur Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen mit einer Genauigkeit von über 90 % in Backtests.

Multi-Timeframe-Analyse - Sehen Sie den Echtzeit-Trendstatus von 1M bis monatlich in einer übersichtlichen visuellen Tabelle.

Dynamische Marktstrukturzonen - Zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufsdruckzonen mit hoher Präzision und schattierter Visualisierung.

KT QQE MTF + benutzerdefinierte Oszillatoren - Integrierte Oszillatoren und Momentum-Indikatoren zur Bestätigung von Zusammenflüssen.

Signalklarheit - Erhalten Sie klare Kauf-/Verkaufswarnungen mit minimalem Rauschen durch unser KI-Filtermodell.

Vollständige Kompatibilität mit Expert Advisors (EAs) - Einfache Integration in automatisierte oder halbautomatisierte Handelsstrategien.

Entwickelt für alle Markttypen:
Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Indizes: US30 (Dow Jones), NAS100, S&P 500

Krypto: BTCUSD, ETHUSD

Commodities: Gold (XAUUSD), Öl (WTI/Brent)

Ideal für:
Institutionelle Händler

Algorithmische und EA-Entwickler

Prop-Firmen und Trader mit fundierten Konten

Scalper, Swing Trader und Day Trader

Warum SMC Precision AI wählen?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verbindet dieses Tool die Smart Money Theory mit adaptiver KI-Logik und bietet so eine unübertroffene Kombination aus Einblick in die Marktstruktur und präziser Signalgenerierung. Egal, ob Sie Liquiditätsengpässe erkennen oder auf der Suche nach Umkehrsignalen sind, SMC Precision AI gibt Ihnen institutionelle Macht in die Hand.


Im Lieferumfang enthalten:
MT5-Indikator-Datei (.ex5)

Schnellstart-Anleitung (PDF)

Empfohlenes EA- und Confluence-Strategie-Setup

Lebenslange Updates

Hinweis: Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie den EA auf den wichtigsten Zeitrahmen (15M, 1H, 4H, Daily) verwenden und mit volumenbasierten Bestätigungen kombinieren.

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf

Empfohlene Produkte
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina :
Forex Volume MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Forex Volume zeigt das Kauf- und Verkaufsvolumen eines Währungspaares in Form eines farbigen Histogramms an. Das Volumen setzt sich aus Kauf- und Verkaufstransaktionen eines Vermögenswerts zusammen. Im Devisenmarkt gilt: Wenn das Kaufvolumen größer ist als das Verkaufsvolumen, steigt der Preis des Währungspaares. Wenn das Verkaufsvolumen größer ist als das Kaufvolumen, fällt der Preis des Währungspaares. Funktionen Vermeiden Sie schlechte Trades, indem Sie diese mit Hilfe der Tick-Volumendat
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indikatoren
Der Indikator dient der Umwandlung von normalem Volumen in Niveaus und der Bestimmung von Kontrollpunkten für die finanzielle Liquidität. Er ist in seiner Funktion dem Fixed Volume Profile sehr ähnlich. Er gilt jedoch als genauer und einfacher zu verwenden als der Indikator in Trading View, da er das gesamte Handelsvolumen jeder Kerze und aller in MetaTrade vertretenen Broker berechnet, im Gegensatz zum Indikator in Trading View, der nur die angezeigten Kurse des Brokers misst. Um uns auf de
FREE
Bullhouse Anchored VWAP
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indikatoren
Verankerter VWAP-Indikator Verfolgen Sie den wahren Marktkonsenspreis von jedem beliebigen Punkt des Charts aus. Dieser verankerte VWAP-Indikator (volumengewichteter Durchschnittspreis) ermöglicht es Ihnen, die Berechnung an jeder Kerze zu verankern - Hochs, Tiefs, Ausbrüche oder Schlüsselereignisse - und bietet so eine präzise Kontrolle zur Identifizierung institutioneller Interessenslagen. Verfolgen Sie Käufer- oder Verkäuferdruck in Echtzeit Fügen Sie mehrere Ankerpunkte hinzu, um verschi
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.82 (11)
Indikatoren
Anchored VWAP Indikator für MetaTrader 5 – Professionelles Tool zur Volumenanalyse Der Anchored VWAP Indikator für MT5 ermöglicht die Berechnung des Volume Weighted Average Price (VWAP) von jeder beliebigen Kerze oder jedem Ereignis. Im Gegensatz zu Standard-VWAPs, die täglich zurückgesetzt werden, kann dieser Indikator an einem bestimmten Punkt verankert werden und liefert präzise Einblicke in Marktstruktur, Trend und faire Preise. Hauptfunktionen Flexibles Setzen des VWAP-Ankerpunkts. Sperrbar
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, inspiriert von der xAI Grok-Intelligenz, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl der Balken z
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein von den großen Akteuren häufig verwendeter Handelsmaßstab, der den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses T
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indikatoren
Der automatische 3-Vwap-Indikator (Midas) kann für Preis- und Volumenstudien verwendet werden, um die Bewegung der Markttreiber abzubilden. Er zeichnet automatisch 3 Vwaps auf, von denen zwei dynamisch sind und im Laufe des Tages aktualisiert werden, wenn neue Höchst- oder Tiefststände auftreten. Die dritte Vwap ist täglich und kann Aufschluss darüber geben, ob der Trend nach oben oder unten geht. Außerdem wurde ein Hilfsindikator eingefügt, der (ebenfalls dynamisch) interessante Punkte mit OHLC
UT Alart Bot
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Indikatoren
Um Zugang zur MT4-Version zu erhalten, klicken Sie bitte auf https://www.mql5.com/en/market/product/130055&nbsp; - Dies ist die exakte Umsetzung von TradingView: "Ut Alart Bot Indikator". - Für weitere Änderungen, die Sie benötigen, können Sie eine Nachricht im privaten Chat senden. Hier ist der Quellcode eines einfachen Expert Advisors, der auf den Signalen von Ut Bot Indicator basiert. #property copyright "This EA is only education purpose only use it ur own risk" #property link " https://site
FREE
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Z Score Plus MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Im Finanzwesen sind Z-Scores ein Maß für die Variabilität einer Beobachtung und können von Händlern verwendet werden, um die Marktvolatilität zu bestimmen. Z-Scores sagen Händlern, ob ein Score für einen bestimmten Datensatz typisch oder atypisch ist. Z-Scores ermöglichen es Analysten auch, Scores aus mehreren Datensätzen anzupassen, um Scores zu erstellen, die genauer miteinander verglichen werden können. # In der Praxis haben wir den ZScore mit Nullpunkt und Oszillationen zwischen 2 und 3 für
Fixed Volume Profile
Carlos Pascual Perez Maturano
Indikatoren
Dieser Indikator mit dem Titel "Fixed Volume Profile.mq5" ist ein benutzerdefiniertes Tool für MetaTrader 5 (MQL5), das zur Berechnung und Anzeige eines Volumenprofils über einen benutzerdefinierten festen Zeitraum dient. Das Volumenprofil zeigt die Verteilung des Handelsvolumens auf verschiedenen Kursniveaus während eines bestimmten Zeitraums und hilft dabei, Bereiche mit hoher Aktivität (wie z.B. Points of Control oder POCs) und volumenbasierte Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu identifiz
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Candle Volume Strength ist ein erweiterter Volumenanalyseindikator, der Einblicke in den anhaltenden Kampf zwischen Käufern und Verkäufern bietet. Er berechnet und visualisiert Volumenverschiebungen in Echtzeit und hilft Händlern, Ausbrüche, Trends, Rückverfolgungen und Umkehrungen mit größerer Genauigkeit zu bestätigen. Hauptmerkmale: Volumenbasierte Bestätigung –   Der Indikator überwacht Änderungen des Tick-Volumens und warnt, wenn sich die Marktmacht zwischen Käufern und Verkäufern verschi
SUM Market Profile Heat
Liu Ying Pei
Indikatoren
Market Profile Heat-Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, Wertbereiche und Kontrollwerte einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sitzungen an. Niedrigere Timeframes bieten eine höhere Präzision. Höhere Timeframes werden für eine bess
Heatmap Volume Profile
Olexandr Savchuk
3.5 (2)
Indikatoren
Eine Heatmap mit einem Volumenprofil ist wie eine Wärmebildkamera oder ein Röntgengerät. Sie hilft Ihnen, die relative Verteilung des Volumens während der Preisbewegung abzuschätzen und die Beziehung zwischen Volumen und Preis zu verstehen. Der Indikator Volume Profile "Volumos Maxima" ist ein leistungsfähiges Instrument zur Analyse dieser Beziehung. Nach einfachen Experimenten mit der Heatmap können Sie feststellen, dass jedes Handelsinstrument seine eigene " charakteristische " Art der Volumen
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator berechnet automatisch das Niveau und das tatsächliche Volumen des Kontrollpunkts und zeigt außerdem das Marktprofil für eine Reihe von Kerzen innerhalb der Grenzen eines Rechtecks an . Wenn Ihre Strategie auf der Gewinnmitnahme bei einem Rebound von Preisakkumulationen beruht, wird der Range-Profil-Indikator zum wichtigsten Instrument beim Scalping-Handel. Der Kontrollpunkt wird auf der Grundlage des Gesamtvolumens für jede Tick- oder Minutenkerze berechnet, je nach den Einstellung
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von den großen Akteuren häufig verwendete Handelsbenchmark, die den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
Basic Volume Profile MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Entdecken Sie die Macht der Volumenanalyse mit unserem Volumenprofil-Indikator für Metatrader!   /   MT4-Version Basic Volume Profile ist ein Indikator, der speziell für manuelle Trader entwickelt wurde, die ihren Handel optimieren wollen. Der Volumenprofil-Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden ernsthaften Trader, der das Marktverhalten besser verstehen möchte. Mit unserer innovativen Lösung können Sie klar und übersichtlich darstellen, wie sich das Handelsvolumen auf die Preise
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Maquina Trader Tendencia
Fabio Rodrigues Araujo
Indikatoren
Máquina Trader Tendência Zählen Sie auf unseren Trendtracker, um Ihre Operationen auf dem Mini Index und dem Mini Dollar durchzuführen!!! Grün ist KAUFEN und Rosa ist VERKAUFEN!!! Geben Sie die Operation nach dem Schließen des ersten Farbblocks ein!!! Entwickelt und getestet auf dem 5 oder 15 Minuten Chart für Mini Index und Mini Dollar!!! Kann auf jedem Chart verwendet werden!!! Editierbare Farben und Periode!!!
Price Volume Distribution MT5
Ich Khiem Nguyen
Indikatoren
Price Volume Distribution Volume Profile Indikator zur Analyse der Handelsvolumenverteilung nach Preisniveau. Zeigt POC, Value Area, Volumenspitzen und zonenbasierte Signalfilterung fur MT5. Ubersicht Price Volume Distribution ist ein Volumenanalyse-Indikator fur MetaTrader 5. Er berechnet und zeigt die Volumenverteilung uber Preisniveaus unter Verwendung von M1-Zeitrahmendaten und bietet visuelle Darstellung durch Histogrammbalken und Referenzlinien. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Syst
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
Indikatoren
Theorie Der VWAP ist ein volumengewichteter gleitender Durchschnitt, der den Kursen mehr Relevanz verleiht. Die VWAP-Basisberechnung folgt der in Investopedia (https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp) beschriebenen klassischen Formel. VWAP = Summe(typischer Preis[i]*Volumen[i]) / Summe(Volumen[i]) Funktionalitäten Orion Intraday VWAP ist innovativ, da der Benutzer zwischen den herkömmlichen Zeiträumen Täglich, Wöchentlich und Monatlich wählen kann und auch die Möglichkeit hat, den Intrad
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indikatoren
Dieses Produkt wurde für die MT5-Plattform entwickelt und bietet zwei wichtige Funktionen: VWAP (Volume Weighted Average Price) Berechnung und Volumenprofilanalyse. Vorteile: VWAP-Berechnung: Das Produkt berechnet den VWAP, einen beliebten Indikator, der von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis eines Wertpapiers auf der Grundlage seines Handelsvolumens zu bestimmen. Er hilft dabei, potenzielle Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten zu identifizieren, indem er den aktuellen Kurs mit dem n
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.91 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - New Year Offer- Hurry Up- Limited Copies available at this price! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- All future updates free- Use in New York Session for Best Results- Recommended BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $298. Price will be hiked to $598 after Sale of 1st 10 Copies. Set File attached for Version V4.22 in Comment - You Can use on Everytick mode & 1
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
Vyom Tekriwal
4.8 (5)
Experten
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible)- Alle zukünftigen Updates kostenlos- Backtest Video hochgeladen- Everytick Mode verwendet- Muss geprüft werden- Bereits über 10 Exemplare verkauft BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY - Hinweis: Ich empfehle die Verwendung de
Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 for XAUUSD Auto Trading - New York Session Recommended - (Note Set file is attached in comment- Use it for live/demo trading)- Verwenden Sie Every tick Modus & 1 Mint OHLC Modus für Back-test. Einführungsangebot für 1. 10 Exemplare nur für $98 - Der Preis wird nach dem Verkauf der 1. 10 Exemplare auf $299 angehoben. Fortgeschrittener AI-gesteuerter XAUUSD Trading Expert Advisor Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 ist ein vollautomatisches KI-gesteuertes
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold)
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Paaren EURUSD und US30 (Dow Jones) auf der Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA basiert auf Smart Money Concepts (SMC), künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Preis-Aktions-Analyse und bietet hochwahrscheinliche Handelseinträge mit effektivem Risikomanagement (Hinweis: Verwenden Sie die im Kommentar angehängten Set-Dateien für Live- und Backtests) . Er ist für de
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Hinweis Dieser EA kann auch auf Indizes wie US30, NASDAQ, FR40, DAX, UK, BTCUSD, Metalle und Währungen verwendet werden. Schreiben Sie mir separat für Set-Dateien nach dem Kauf. Beeilen Sie sich, der Preis ist auf die ersten 10 Exemplare begrenzt, der Preis wird bald auf $300 erhöht, kaufen Sie jetzt!! Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot-  Next 5 copies available for $98, next price $300 Set-Datei für
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
XAUUSD Trading EA-Upgraded Version V300 Latest-3Jan 2026 - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $498.  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Der Gann AI-Indikator MT5 für den manuellen Bitcoin-Handel ist ein präzises Tool, das Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Trendein- und -ausstiege bei Bitcoin-Paaren zu erkennen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Gann-Methoden in Kombination mit KI-verbesserten Algorithmen und ist für manuelle Handelsstrategien optimiert, die darauf abzielen, signifikante Marktbewegungen mit Klarheit und Vertrauen zu erfassen. Der Indikator stellt dynamisch Richtungssignale und adaptive Trendlinien d
FREE
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Experten
SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4 Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Dis
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an: Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten Dynamische Entscheidungsfindung m
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
VWAP AI MT5 Expert Advisor - Präzisionshandel für US30, Gold & NASDAQ Überblick: VWAP AI ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (US100) und US30 (Dow Jones) Indizes entwickelt wurde. Dieser auf Präzision und Leistung ausgelegte EA nutzt den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Kombination mit fortschrittlichen adaptiven Algorithmen und einem intelligenten Martingale-System, um hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege auf dem M15-Zeitrahmen
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt) Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik. Hauptmerkmale: Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern) Intelligentes Positio
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experten
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist. Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und
Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Der Quantum Multicurrency AI Robot MT4 ist ein leistungsstarker automatisierter Expert Advisor für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren, der intelligente Entscheidungsalgorithmen verwendet. Er arbeitet mit Präzision über mehrere Forex-Instrumente hinweg und ist damit eine ideale Lösung für Händler, die eine konsistente Performance in volatilen Märkten suchen. Dieser EA wurde entwickelt, um verschiedene Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher Logik zu analysieren, um optimale Einstieg
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Experten
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der mithilfe von KI-gestützter Logik und Handelseinträgen im Sniper-Stil auf konsistente Gelegenheiten in den wichtigsten Währungspaaren abzielt. Dieses automatisierte Handelssystem wurde für Händler entwickelt, die eine beständige Performance, ein intelligentes Risikomanagement und Ergebnisse mit geringem Drawdown anstreben. Es nutzt fortschrittliche technische Filter, Trendidentifikation und Volatilitätsbewertung, um
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indikatoren
AI-gesteuerter Forex-Handelssignal-Indikator MT4 Dieser fortschrittliche MT4-Indikator nutzt künstliche Intelligenz, um mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % wahrscheinliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision legen. Er analysiert Kursbewegungen in Echtzeit und zeigt optimale Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufstransaktionen auf. Dieses Tool eignet sich für alle wichtigen Forex-Paare und Zeitrahmen und ist ideal für Intraday- und
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung. Er eignet s
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den präzisen Arbitrage-Handel entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um Ineffizienzen in Preisbewegungen zu erkennen und schnelle Trades mit hoher Genauigkeit auszuführen. Optimiert für volatile Vermögenswerte, erzielt der EA die besten Ergebnisse bei Bitcoin (BTCUSD) und Gold (XAUUSD), indem er Marktmomentum und Preisunterschiede ausnutzt. Der EA wurde für den H1-Zeitrahmen entwickelt, passt s
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integri
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Experten
SureShot AI - EURUSD GBPUSD und Gold Expert Advisor für MT5 - Geeignet für Prop Firm Intelligente Signalverarbeitung und dynamisches Risikomanagement (Hinweis: Der Preis wird auf $700/Kopie erhöht. Begrenzt auf 10 Exemplare. Beeilen Sie sich, kaufen Sie jetzt! ) Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit SureShot AI, einem robusten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit EURUSD und Gold (XAUUSD) unter Verwendung fortschrittlicher technischer Indikatoren, adaptiver S
Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Reversal AI Alpha Trend Indikator MT5 Reversal AI Alpha Trend ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mit Hilfe von fortschrittlicher KI-basierter Mustererkennung und Marktstrukturanalyse hochwahrscheinliche Umkehrzonen erkennt. Dieses Tool kombiniert intelligente Logik mit Echtzeit-Bestätigung, um Händlern dabei zu helfen, optimale Einstiegspunkte vor großen Marktumschwüngen zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit volatilen Instrumenten wie BTCUSD, US30, NASDAQ oder sichereren V
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - SET FILE FOR XAUUSD ist im Kommentar für den Live-Handel/Backtest angehängt - muss verwendet werden Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Nutzen Sie die Kraft der Künstlichen Intelligenz und des Quantum Machine Learning für den präzisen Goldhandel. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD (Gold) mit hochmodernen KI-Algorithmen zu skalpieren, die sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anpass
Auswahl:
Joan Rosario
242
Joan Rosario 2026.01.11 04:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Vyom Tekriwal
2512
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2026.01.11 04:39
much love!! Good Luck with trading brother!!
Antwort auf eine Rezension