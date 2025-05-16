SMC Precision AI Buy Sell Indicator

SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5

Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen.





Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturverschiebungen, die von Institutionen genutzt werden.





KI-gestützte Signale - Verbesserte KI-Logik in Echtzeit zur Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen mit einer Genauigkeit von über 90 % in Backtests.





Multi-Timeframe-Analyse - Sehen Sie den Echtzeit-Trendstatus von 1M bis monatlich in einer übersichtlichen visuellen Tabelle.





Dynamische Marktstrukturzonen - Zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufsdruckzonen mit hoher Präzision und schattierter Visualisierung.





KT QQE MTF + benutzerdefinierte Oszillatoren - Integrierte Oszillatoren und Momentum-Indikatoren zur Bestätigung von Zusammenflüssen.





Signalklarheit - Erhalten Sie klare Kauf-/Verkaufswarnungen mit minimalem Rauschen durch unser KI-Filtermodell.





Vollständige Kompatibilität mit Expert Advisors (EAs) - Einfache Integration in automatisierte oder halbautomatisierte Handelsstrategien.





Entwickelt für alle Markttypen:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY





Indizes: US30 (Dow Jones), NAS100, S&P 500





Krypto: BTCUSD, ETHUSD





Commodities: Gold (XAUUSD), Öl (WTI/Brent)





Ideal für:

Institutionelle Händler





Algorithmische und EA-Entwickler





Prop-Firmen und Trader mit fundierten Konten





Scalper, Swing Trader und Day Trader





Warum SMC Precision AI wählen?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verbindet dieses Tool die Smart Money Theory mit adaptiver KI-Logik und bietet so eine unübertroffene Kombination aus Einblick in die Marktstruktur und präziser Signalgenerierung. Egal, ob Sie Liquiditätsengpässe erkennen oder auf der Suche nach Umkehrsignalen sind, SMC Precision AI gibt Ihnen institutionelle Macht in die Hand.



Im Lieferumfang enthalten:

MT5-Indikator-Datei (.ex5)





Schnellstart-Anleitung (PDF)





Empfohlenes EA- und Confluence-Strategie-Setup





Lebenslange Updates





Hinweis: Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie den EA auf den wichtigsten Zeitrahmen (15M, 1H, 4H, Daily) verwenden und mit volumenbasierten Bestätigungen kombinieren.





Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf



