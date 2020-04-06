Gold Neural Network Scalper Pro EA
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 100.88
- Aktivierungen: 5
Gold Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - SET FILE FOR XAUUSD ist im Kommentar für den Live-Handel/Backtest angehängt - muss verwendet werden
Nutzen Sie die Kraft der Künstlichen Intelligenz und des Quantum Machine Learning für den präzisen Goldhandel.
Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD (Gold) mit hochmodernen KI-Algorithmen zu skalpieren, die sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anpassen. Das System nutzt die auf maschinellem Lernen basierende Mustererkennung, Volatilitätsanalyse und quantenoptimierte Logik, um hochwahrscheinliche Handels-Setups mit minimalem Risiko zu identifizieren.
Hauptmerkmale:
- ✅ AI + Quantum Machine Learning Core - adaptiver Algorithmus lernt und optimiert mit der Marktvolatilität.
- ✅ Hochfrequenz-Scalping-Strategie - entwickelt für Intraday-Präzision und Konsistenz.
- ✅S mart Trade Management - beinhaltet Trailing Stop, automatische Lot-Berechnung und dynamische TP/SL-Platzierung.
- ✅O ptimiert für XAUUSD - vollständig backgetestet und fein abgestimmt für die Goldhandelsperformance.
- Plug & Play Einfachheit - einfache Installation und funktioniert auf allen MT5-Brokern mit Gold-Symbol-Unterstützung.
Empfohlenes Paar: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M1-M15
Plattform: MetaTrader 5