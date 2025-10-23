Gold Pro SMC Big Player EA MT5

Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Hinweis Dieser EA kann auch auf Indizes wie US30, NASDAQ, FR40, DAX, UK, BTCUSD, Metalle und Währungen verwendet werden. Schreiben Sie mir separat für Set-Dateien nach dem Kauf. Beeilen Sie sich, der Preis ist auf die ersten 10 Exemplare begrenzt, der Preis wird bald auf $300 erhöht, kaufen Sie jetzt!!

Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot- Next 5 copies available for $98, next price $300

Set-Datei für Backtesting/Forward-Testing ist in Kommentar Abschnitt beigefügt- Muss es auf XAUUSD/Gold in M30 Zeit verwenden.

Der Gold Pro SMC Big Player EA MT5 ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das auf Smart Money Concepts (SMC) und institutioneller Orderflow-Logik basiert.
Es identifiziert Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in denen institutionelle Händler Aufträge und Trades mit Präzision über Gold (XAUUSD), wichtige Indizes und volatile Instrumente ausführen.
Dieser EA wurde für die MT5-Plattform entwickelt und gewährleistet eine konsistente, risikokontrollierte und prop-firm-kompatible Performance.

🔍 Hauptmerkmale

  • ✅ Basiert auf Smart Money Concepts (SMC) und institutionellen Handelsstrategien

  • 💰 Optimiert für XAUUSD (Gold) und kompatibel mit NASDAQ, US30, DAX, FR40, UK40 und anderen wichtigen Indizes

  • ⚙️ Mit automatischer Lot-Berechnung, dynamischem Stop Loss & Take Profit, Trailing Stop und Breakeven-System

  • 🧠 Fortgeschrittene Einstiegslogik mit Liquiditätszonen, Marktstrukturbrüchen und Orderblockerkennung

  • 🚫 Kein Martingale, kein Grid - 100% Prop Firm kompatibel

  • 🔐 Arbeitet mit geringem Drawdown und hoher Einstiegspräzision

  • 📊 Vollautomatisierter "Plug & Play" EA mit fortschrittlichem Risikomanagement und benutzerfreundlichen Einstellungen

💼 Kompatibilität mit Prop-Firmen

Dieser EA hält sich strikt an die Handelsregeln von Prop-Firmen - einschließlich maximalem täglichen Drawdown, Eigenkapitalschutz und Risikokonsistenz.
Perfekt geeignet für FTMO, MyForexFunds, FundedNext, TopTier Trader und andere finanzierte Handelsprogramme.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

  • Symbole: XAUUSD, NASDAQ, US30, DAX, FR40, UK40, und andere Indizes

  • Zeitrahmen: H1 (ideales Gleichgewicht zwischen Präzision und Leistung)

  • Konto-Typ: ECN / Roh-Spread

  • Mindestguthaben: $1000+

  • Hebelwirkung: 1:200 oder höher

Handeln Sie wie die Institutionen.
Der Gold Pro SMC Big Player EA MT5 verbindet Präzision, Risikokontrolle und institutionelle Logik - und gibt Händlern den Vorteil, sowohl auf Privat- als auch auf Firmenkonten selbstbewusst aufzutreten.


Auswahl:
Trader20252025
162
Trader20252025 2025.11.04 10:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.11.07 09:39
Thanks for your review! I appreciate it bro!!
Antwort auf eine Rezension