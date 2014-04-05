Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
- Indikatoren
- Vyom Tekriwal
- Version: 8.0
- Aktivierungen: 10
Reversal AI Alpha Trend Indikator MT5
Reversal AI Alpha Trend ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mit Hilfe von fortschrittlicher KI-basierter Mustererkennung und Marktstrukturanalyse hochwahrscheinliche Umkehrzonen erkennt. Dieses Tool kombiniert intelligente Logik mit Echtzeit-Bestätigung, um Händlern dabei zu helfen, optimale Einstiegspunkte vor großen Marktumschwüngen zu identifizieren.
Ganz gleich, ob Sie mit volatilen Instrumenten wie BTCUSD, US30, NASDAQ oder sichereren Vermögenswerten wie Gold und wichtigen Währungspaaren handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an verschiedene Bedingungen an.
Empfohlene Verwendung:
Zeitrahmen: M30 (30-Minuten)
Vermögenswerte: BTCUSD, US30, NASDAQ, Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD und andere wichtige Devisenpaare
Am besten geeignet für: Scalping, Intraday-Trendumkehr und Swing-Trading-Setups
Wichtigste Vorteile:
Präzise Identifizierung von Umkehrzonen
KI-unterstützte Trenderkennung
Funktioniert bei Kryptowährungen, Indizes, Metallen und Währungen
Verbessert die Risiko-Ertrags-Genauigkeit mit Echtzeit-Signalen
Holen Sie sich mit Reversal AI Alpha Trend Einblicke in Umkehrbewegungen auf institutioneller Ebene in Ihren Handel.