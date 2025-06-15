Satoshimind BTC Gold Scalper MT4

Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist.

Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und Rückwärtstest.

Es verwendet eine Kombination von adaptiven Indikatoren, um starke Marktbedingungen zu erkennen, und führt Trades basierend auf vordefinierten Regeln mit Risikokontrolle aus. Das System ist in der Lage, auf M15- und M30-Zeitrahmen zu operieren, und umfasst Einstellungen für Handelsfilterung, Sitzungsmanagement und optionale Martingale-Logik.

Hauptmerkmale:

Entwickelt für BTCUSD, EURUSD und Gold (XAUUSD)

Funktioniert am besten auf dem M15- oder M30-Zeitrahmen

Einstellbarer Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

Eingabeoption für Martingale-Multiplikator (1,5x empfohlen)

Zeitbasierter Handelsfilter zur Vermeidung volatiler Phasen

Begrenzte Anzahl von Trades pro Tag zur Risikokontrolle

Kein Grid oder Arbitrage; die Trades werden auf Basis von Trend- und Volumensignalen ausgeführt

Vollständig kompatibel mit ECN-Brokern und Konten mit geringer Streuung

Einfache Einrichtung und geringe Systemressourcen

Empfohlene Einstellungen:

Verwendung auf BTCUSD, EURUSD oder XAUUSD Charts

Mindesteinlage: 100 USD

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Verwenden Sie VPS für eine stabile Ausführung

Eingaben umfassen:

Losgröße

Stop Loss und Take Profit

Martingale-Multiplikator

Magische Zahl

Maximale Anzahl von Trades pro Tag

Sitzungszeit-Filter

Kontrolle der Kauf-/Verkaufsrichtung

Entwickelt von Vyom Tekriwal



Dieser EA ist für Benutzer geeignet, die stabile Scalping-Strategien mit geringem Drawdown bevorzugen, die sich auf trendige Marktbedingungen konzentrieren. Für beste Ergebnisse sollten Sie die empfohlenen Paare und Einstellungen verwenden und den EA auf einem zuverlässigen VPS betreiben.