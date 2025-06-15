Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 121.0
- Aktualisiert: 26 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist.
Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und Rückwärtstest.
Es verwendet eine Kombination von adaptiven Indikatoren, um starke Marktbedingungen zu erkennen, und führt Trades basierend auf vordefinierten Regeln mit Risikokontrolle aus. Das System ist in der Lage, auf M15- und M30-Zeitrahmen zu operieren, und umfasst Einstellungen für Handelsfilterung, Sitzungsmanagement und optionale Martingale-Logik.
Hauptmerkmale:
-
Entwickelt für BTCUSD, EURUSD und Gold (XAUUSD)
-
Funktioniert am besten auf dem M15- oder M30-Zeitrahmen
-
Einstellbarer Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop
-
Eingabeoption für Martingale-Multiplikator (1,5x empfohlen)
-
Zeitbasierter Handelsfilter zur Vermeidung volatiler Phasen
-
Begrenzte Anzahl von Trades pro Tag zur Risikokontrolle
-
Kein Grid oder Arbitrage; die Trades werden auf Basis von Trend- und Volumensignalen ausgeführt
-
Vollständig kompatibel mit ECN-Brokern und Konten mit geringer Streuung
-
Einfache Einrichtung und geringe Systemressourcen
Empfohlene Einstellungen:
-
Verwendung auf BTCUSD, EURUSD oder XAUUSD Charts
-
Mindesteinlage: 100 USD
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
-
Verwenden Sie VPS für eine stabile Ausführung
Eingaben umfassen:
-
Losgröße
-
Stop Loss und Take Profit
-
Martingale-Multiplikator
-
Magische Zahl
-
Maximale Anzahl von Trades pro Tag
-
Sitzungszeit-Filter
-
Kontrolle der Kauf-/Verkaufsrichtung
Entwickelt von Vyom Tekriwal
Dieser EA ist für Benutzer geeignet, die stabile Scalping-Strategien mit geringem Drawdown bevorzugen, die sich auf trendige Marktbedingungen konzentrieren. Für beste Ergebnisse sollten Sie die empfohlenen Paare und Einstellungen verwenden und den EA auf einem zuverlässigen VPS betreiben.
it azaming EA and the authure very helpful thanks alot its make profit and safe trading always
thanks alot for your help and amazing bot for gold