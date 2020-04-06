Forex Machine AI Bot MT4
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 8.0
- Aktivierungen: 10
Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K)
Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung.
Er eignet sich für Händler, die eine automatisierte Lösung suchen, die sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig strenge Disziplin bei Ein- und Ausstiegsentscheidungen beibehält.
Empfohlener Zeitrahmen für die Verwendung: M15 (15-Minuten)
Dieser Expert Advisor setzt Techniken der künstlichen Intelligenz ein, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:
-
Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten
-
Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten
-
Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte
Hauptmerkmale:
-
Intelligente Handelsfilterung mit KI-gesteuerter Logik
-
Konfigurierbare Handelsrichtung: Nur kaufen, nur verkaufen oder beides
-
Mehrere Risikovoreinstellungen, einschließlich Niedrig, Mittel, Hoch und Extrem
-
Dynamische Losgröße auf Basis von Saldo, Eigenkapital oder festen Losen
-
Eingebaute Drawdown-Kontrolle und Kapitalschutzfunktionen
-
Strukturierter und gut organisierter Code mit minimalem Ressourcenverbrauch
-
90% Gewinnrate bei Long-Positionen & 70% Gewinnrate bei Short-Positionen
Risiko-Management:
-
Voreingestellte Risikomodelle mit anpassbarer Handelsgrößenlogik
-
Drawdown-Limits mit konfigurierbarer Reaktion (Pause, Schließen von Trades oder Neustart)
-
Sicherer Umgang mit hoher Volatilität und nachrichtengetriebenen Bedingungen
Technische Empfehlungen:
-
Verwenden Sie den M15-Zeitrahmen für optimale Ergebnisse
-
Kompatibel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
ECN oder Raw Spread Broker Konten werden empfohlen
-
VPS-Hosting mit niedriger Latenz wird für die beste Leistung empfohlen
Entwickler: Vyom Tekriwal
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
Dieser EA ist für verantwortungsbewusste Händler gedacht, die die Bedeutung von diszipliniertem Risikomanagement und strategischer Automatisierung verstehen.