Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K)

Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung.

Er eignet sich für Händler, die eine automatisierte Lösung suchen, die sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig strenge Disziplin bei Ein- und Ausstiegsentscheidungen beibehält.

Empfohlener Zeitrahmen für die Verwendung: M15 (15-Minuten)

Dieser Expert Advisor setzt Techniken der künstlichen Intelligenz ein, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten

Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Hauptmerkmale:

Intelligente Handelsfilterung mit KI-gesteuerter Logik

Konfigurierbare Handelsrichtung: Nur kaufen, nur verkaufen oder beides

Mehrere Risikovoreinstellungen, einschließlich Niedrig, Mittel, Hoch und Extrem

Dynamische Losgröße auf Basis von Saldo, Eigenkapital oder festen Losen

Eingebaute Drawdown-Kontrolle und Kapitalschutzfunktionen

Strukturierter und gut organisierter Code mit minimalem Ressourcenverbrauch

90% Gewinnrate bei Long-Positionen & 70% Gewinnrate bei Short-Positionen

Risiko-Management:

Voreingestellte Risikomodelle mit anpassbarer Handelsgrößenlogik

Drawdown-Limits mit konfigurierbarer Reaktion (Pause, Schließen von Trades oder Neustart)

Sicherer Umgang mit hoher Volatilität und nachrichtengetriebenen Bedingungen

Technische Empfehlungen:

Verwenden Sie den M15-Zeitrahmen für optimale Ergebnisse

Kompatibel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

ECN oder Raw Spread Broker Konten werden empfohlen

VPS-Hosting mit niedriger Latenz wird für die beste Leistung empfohlen

Entwickler: Vyom Tekriwal

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Dieser EA ist für verantwortungsbewusste Händler gedacht, die die Bedeutung von diszipliniertem Risikomanagement und strategischer Automatisierung verstehen.



