🔷 Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 für XAUUSD Auto Trading Einführungsangebot für 1. 10 Exemplare nur zu $98 - Preis wird auf $299 nach dem Verkauf der 1. 10 Exemplare erhöht werden.

Erweiterte AI-Driven XAUUSD Trading Expert Advisor

Gold Jesus Blessings AI Neural EA MT5 ist ein vollautomatisches KI-gesteuertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde.

Der Expert Advisor kombiniert neuronale Marktanalyse, volatilitätsbasierte Risikokontrolle und strenge Handelsmanagementregeln, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu identifizieren.

🚀 Wie der EA funktioniert (Strategieübersicht)

1️⃣ AI / Neuronale Marktanalyse

Der EA verwendet eine neural inspirierte Entscheidungsmaschine, die kontinuierlich analysiert:

Marktpreisverhalten

Momentum und Volatilitätsveränderungen

Trendstärke und -richtung

Basierend auf dieser Analyse entscheidet der EA dynamisch, ob er KAUFEN, VERKAUFEN oder sich aus dem Markt heraushalten soll, um schlechte oder unsichere Bedingungen zu vermeiden.

2️⃣ Volatilitätsbasierte Handelsausführung (ATR-Logik)

Um sich an die wechselnden Bedingungen des Goldmarktes anzupassen, verwendet der EA den Average True Range (ATR) Indikator:

Stop Loss und Take Profit Levels werden dynamisch berechnet

Das Risiko wird entsprechend der Echtzeit-Volatilität angepasst

Verhindert enge Stops bei hoher Volatilität und weite Stops bei ruhigen Märkten

Dadurch eignet sich der EA sowohl für trendfolgende als auch für sich schnell bewegende XAUUSD-Sitzungen.

3️⃣ Intelligentes Risiko- und Geldmanagement

Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollfunktionen:

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand

Konfigurierbarer Risikoprozentsatz

Feste oder dynamische Positionsgröße

One-Trade-at-a-Time-Logik zur Vermeidung eines übermäßigen Engagements

Dadurch wird das Kapital geschützt und gleichzeitig ein stetiges Wachstum ermöglicht.

4️⃣ Vollständig automatisiertes Handelsmanagement

Sobald ein Handel platziert ist, verwaltet der EA ihn automatisch:

Vordefinierter Stop Loss und Take Profit

Kein manuelles Eingreifen erforderlich

Trades werden streng nach den Regeln der Strategie geschlossen, nicht nach Gefühl

5️⃣ Optimiert für XAUUSD (Gold)

Dieser EA ist speziell für den Goldhandel optimiert:

Funktioniert am besten auf XAUUSD

Entwickelt für MT5-Broker mit Standard-Gold-Symbolen

Geeignet für große Sessions mit hoher Liquidität

⚙️ Hauptmerkmale

✔ AI / Neural-style Entscheidungslogik

✔ ATR-basierte dynamische SL & TP

✔ Automatische Lot-Berechnung

✔ Strenges Risikomanagement

✔ Kein Martingale

✔ Kein Grid

✔ Kein Hedging

✔ Ein Trade zur Zeit

✔ Voll automatisiert

✔ Optimiert für XAUUSD

📊 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15 / M30 (empfohlen)

Mindesteinlage: $1000 (empfohlen für sicheres Risiko)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Makler: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen

⚠️ Wichtiger Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden, und passen Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihrem Kapital an.

🏆 Für wen ist dieser EA geeignet?