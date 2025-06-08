AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 20
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt)
Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik.
Hauptmerkmale:
-
Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern)
-
Intelligentes Positionsmanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop
-
Adaptive Ein- und Ausstiegslogik, die für volatile Marktbewegungen entwickelt wurde
-
Kein Grid, kein Martingal (sichere Risikomanagement-Optionen verfügbar)
-
Vollständig automatisiert und einfach einzurichten
Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:
-
Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten
-
Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten
-
Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte
Ideal für Händler, die eine konsistente Performance im US30-Indexhandel mit minimalen manuellen Eingriffen anstreben.
Getestet bei großen Brokern mit schneller Ausführung und niedrigen Spreads.
I purchased a new product from Mr. Vyom Tekriwal (AI DRIVEN US30INDEX TRADING); his assistance was prompt and effective, with great availability. I am convinced he is a very capable operator and knowledgeable about trading. Thanks Vyom! Greetings to all the members of this beautiful Community