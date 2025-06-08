AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt)

Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik.

Hauptmerkmale:

Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern)

Intelligentes Positionsmanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

Adaptive Ein- und Ausstiegslogik, die für volatile Marktbewegungen entwickelt wurde

Kein Grid, kein Martingal (sichere Risikomanagement-Optionen verfügbar)

Vollständig automatisiert und einfach einzurichten

Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an: Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten

Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Ideal für Händler, die eine konsistente Performance im US30-Indexhandel mit minimalen manuellen Eingriffen anstreben.

Getestet bei großen Brokern mit schneller Ausführung und niedrigen Spreads.







