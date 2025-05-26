VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading

4

VWAP AI MT5 Expert Advisor - Präzisionshandel für US30, Gold & NASDAQ

Überblick:
VWAP AI ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (US100) und US30 (Dow Jones) Indizes entwickelt wurde. Dieser auf Präzision und Leistung ausgelegte EA nutzt den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Kombination mit fortschrittlichen adaptiven Algorithmen und einem intelligenten Martingale-System, um hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege auf dem M15-Zeitrahmen zu identifizieren.

Dieser Expert Advisor setzt Techniken der künstlichen Intelligenz ein, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

  • Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

  • Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten

  • Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Händler nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.

Merkmale:

  • VWAP-gesteuerte KI-Logik: Kombiniert VWAP-Logik mit mehreren Filtern für gleitende Durchschnitte (DEMA, TEMA, ADX), um Trend und Volatilität zu bestätigen

  • Smart Martingale: Kontrolliert und optional - wird nur bei bestimmten Verlustschwellen aktiviert, mit einem konfigurierbaren maximalen Multiplikator

Eingebaute Risikokontrolle:

  • Maximal 1 offener Auftrag zur gleichen Zeit

  • Festes Lot oder automatisch inkrementelle Sequenz

  • Benutzerdefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen

  • Trailing-Stop-System mit Pip-Step-Logik

  • Geringe Abweichungstoleranz: Konfiguriert mit 10-Punkt-Slippage für enge Ausführung

  • Kein Hedging oder Grid - hält die Margin-Nutzung konservativ und einfach zu prüfen

Konfigurations-Eingaben:

  • Anpassbare Indikatorperioden (TEMA, DEMA, ADX)

  • Take Profit- und Stop Loss-Niveaus (Standardwert 200 Punkte)

  • Trailing Stop System mit dynamischen Schwellenwerten

  • Martingale-Aktivierungsregeln und maximaler Multiplikator (Standardwert: 10x)

  • Benachrichtigungssystem für Fehlerwarnungen und Ausführungsprotokolle

Warum VWAP AI?

  • Bewährte Strategie mit geringem Drawdown und hoher Stabilität

  • Ideal für Scalper, Swing-Trader oder Prop-Firm-Herausforderer

  • Vollständig automatisierte, freihändige Handelslösung

Was Sie erhalten:

  • VWAP AI MT5 Expert Advisor-Datei

  • Anleitung zur Einrichtung und Optimierung

  • Zugang zu zukünftigen Updates

  • Unterstützung durch den Entwickler

Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen EA mit soliden risikobereinigten Renditen, minimalen Drawdowns und einem bewährten Backtest auf US-Indizes sind, dann ist VWAP AI genau das Richtige für Ihren Handel.

Informieren Sie sich jetzt über Preise, Lizenzierung oder fordern Sie eine Demoversion an.



Bewertungen 1
kingkingaluking
31
kingkingaluking 2025.11.29 11:19 
 

Quick Help and Support!!

Empfohlene Produkte
AvA 8
Sveinn FRIDFINNSSON
Experten
AvA 8 SET-Dateien Fortgeschrittener Multi-Strategy Expert Advisor AvA - 8 ist ein umfassender, professioneller Expert Advisor, der für ernsthafte Forex- und CFD-Händler entwickelt wurde, die Vielseitigkeit und Präzision im automatisierten Handel suchen. Dieser leistungsstarke EA kombiniert mehrere Handelsstrategien mit fortschrittlichem Risikomanagement in einem einzigen, zusammenhängenden System. AvA - 8 verfügt über zwei primäre Handelsmodule aus unserer HELLENIC-Modulbibliothek - DELTA (
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf einer Trendfolgestrategie, die mit einer Marktstrukturanalyse kombiniert wird, um verlässliche Preisbewegungen zu identifizieren und zu verfolgen. Er vermeidet kurzfristiges Rauschen und konzentriert sich auf die Ausrichtung der Trades auf die breitere Marktrichtung. Handelslogik: Der EA analysiert die Preisstruktur und die Trendbedingungen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Er ist darauf ausgelegt, dem Marktmomentum zu folgen, anstatt pl
NTG10xPro
Moein Zohary Binazirfoumany
Experten
Dieser Expert Advisor nutzt die Marktschwankungen anhand mehrerer Kriterien effizient aus. Der anfängliche Einzahlungswert ist ein Kriterium für die endgültige Rendite des EA. Wir empfehlen, mindestens 500 $ einzusetzen. Zusammen mit der Erhöhung der anfänglichen Einlage wird empfohlen, die Handelslotgröße relativ zu erhöhen. Die anderen Eingabeparameter sind für GBPUSD optimiert. Um für andere Paare verwendet zu werden, müssen sie separat optimiert werden.
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experten
Nur 5 Exemplare für $220, nächster Preis: $240(3 Exemplare übrig) Zum Testen, in den Einstellungen, ist es besser, den vollen Handel Option zu aktivieren. Ein Experte auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz ( AI ) Für USDCAD im Zeitrahmen 15 und 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Mit relativ großer Anzahl von Signalen (Um alle Signale zu erhalten: aktivieren Sie die volle Handelsoption in den Einstellungen und führen Sie den Experten zur gleichen Zeit in mehreren Zeitrahmen) Hat eine
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experten
SpectraCore Genesis Entwickelt für Gold. Präzise bis ins Detail. Handelt, wenn andere zögern. SpectraCore Genesis ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es handelt sich um ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für XAU/USD (Gold) konzipiert wurde. Keine universellen Vorlagen, keine Kompromisse – nur strukturierte Logik, Risikokontrolle und algorithmische Präzision. Dieser EA springt nicht impulsiv in den Markt. Er wartet. Und er schlägt zu, wenn der Moment wirklich zählt. Ein Live-
Gold Scalp Matrix Pro
Prabir Sarkar
Experten
Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Roboter Schnell - Präzise - Intelligente Risikokontrolle - Multi-TP Engine Gold Scalp Matrix Pro ist ein leistungsstarker vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert Trendbestätigung (EMA-200) + SAR-Umkehrerkennung + Multi-Positions-Skalierung, um eine schnelle, konsistente Scalping-Performance zu liefern - selbst unter volatilen Marktbedingungen. Dieser EA wurde fü
FractalScalper
Ivan Simonika
Experten
Dieser Bot basiert auf der Analyse von adaptiven gleitenden Durchschnitten. Der Experte zeichnet sich durch stabile Signale aus, die als genaue kurzfristige Signale verwendet werden können. Dies ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mit zuverlässigen Indikatoren analysiert. Ob Scalper ein System ist oder nicht, hängt von den Parametern TakeProfit und StopLoss ab. Mit diesem Berater, müssen Sie verstehen, dass dieser Bot erfordert Optimierung. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting-Konten
MarketGauge
Stanislav Korotky
Experten
Dies ist ein Clusterexpertenberater. Er ermöglicht den Handel mit einer beliebigen Anzahl von Instrumenten, darunter Forex-Währungen, Indizes, Waren, Aktien, usw. Er basiert auf dem Algorithmus des SuperIndices-Indikators (der Indikator selbst ist nicht erforderlich, kann aber für die visuelle Analyse nützlich sein). Die Handelsstrategie besteht darin, Vermögenswerte im oberen Teil des Indikators zu kaufen und im unteren Teil zu verkaufen. Sie können die Signalstärke für den Ein- und Ausstieg in
Nasdaq Hacking Pro
Samuele Libetti
5 (1)
Experten
NASDAQ Hacking Pro Ein robustes Handelssystem für den NASDAQ100 NASDAQ Hacking Pro ist ein trendfolgender Expert Advisor, der speziell für den NASDAQ100 entwickelt wurde. Das System verwendet einen statistisch getriebenen Ansatz ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid. Getestet auf historischen Daten von 2008 bis 2022 und validiert mit konsistenten Ergebnissen auf Echtzeitdaten ab 2023. Hauptmerkmale Optimierte Trendfolgestrategie - Das System identifiziert Trends präzise und fi
The Dow Jones Killer MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experten
Sonderangebot! $60 vor dem nächsten Upgrade. Speziell für die Bewegungen des Dow Jones-Marktes entwickelt. Der Dow Jones Killer ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell für den präzisen und effizienten Handel mit dem Dow Jones Index entwickelt wurde. Er nutzt eine Kombination aus fortschrittlichen Trend- und Volumenindikatoren über mehrere Zeitrahmen hinweg und stellt so sicher, dass er hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten in Echtzeit erfasst. Mit seiner schnellen und reaktion
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experten
In der Welt des Handels, wo jeder Tick der Beginn einer neuen Geschichte sein kann, ist es entscheidend, einen verlässlichen Verbündeten zu haben. TrendVarianceSpectrum ist nicht nur ein Trading-Roboter; es ist Ihr Leitfaden in den volatilen Märkten. Mit jahrelanger Erfahrung entwickelt und auf über 25 Jahre Daten trainiert, vereint es die Eleganz der Mathematik mit der Kraft moderner Technologie. Hauptvorteile von TrendVarianceSpectrum: Minimale Drawdowns:   TrendVarianceSpectrum arbeitet mit d
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Experten
(Absichtlich eingestellt/abgelaufen, nur zu DEMONSTRATIVEN Zwecken) Quanterly EA-Precision Meets Automation | Entwickelt von Ravefxt | Kontakt: R avefxt@ gmail.com Erschließen Sie sich ein konsistentes Handelspotenzial mit Quanterly EA , einem hochentwickelten Expert Advisor für Trader, die eine zuverlässige Automatisierung in dynamischen Märkten suchen. Dieser EA kombiniert adaptive Sensitivität mit robustem Risikomanagement, um aus Preisbewegungen Kapital zu schlagen und bietet eine nahtlose
FREE
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – BTCUSD M5 Expert Advisor Satoshi Nakamoto ist ein spezialisierter Expert Advisor, der exklusiv für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert RSI-basierte Einstiege mit ADX-basierten Ausstiegen sowie robuste Risikomanagement-Funktionen. Das Ziel: Mikrobewegungen von Bitcoin zu erfassen und gleichzeitig strenge Kontoschutzmaßnahmen einzuhalten.
FrankPro
Alexej Grebyonkin
Experten
Multifunktionales universelles Handelssystem . Geeignet für alle Forex- und Kryptomärkte. .set-Dateien werden wöchentlich aktualisiert und auf unserer Website veröffentlicht. ---- Neue Funktion hinzugefügt, 2024.10.15 : Integration von KI-Lama-Modellen. Zusätzliche RSI MACD-Indikator-Filter hinzugefügt. Flexity AI Indikator Integration. --- FrankPro.ex5 [POLYINDICATORS AND AUTOMATIC OPTIMIZATION ], ein umfangreicher Build mit dem größten Teil des TS_DayTrader Handelssystems. Eine umfangreiche P
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experten
Einführung in Titan Backup : Sind Sie bereit, Ihr Trading auf das nächste Level zu heben, mit einem automatisierten System, das Präzision und Flexibilität vereint? Lernen Sie Titan Backup kennen – Ihren persönlichen Trading-Assistenten, der darauf ausgelegt ist, profitreiche Breakouts durch das Erkennen von Akkumulationszonen zu nutzen. Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) ist ideal für hochvolatile Märkte wie den Nasdaq 100 und den Crypto 10 geeignet und bietet sowohl vollautomatisierte a
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Experten
Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit dem besten kostenlosen Slip für MT5! Haben Sie genug vom Standard-MetaTrader-Chart, der langsam ist und dem es an Informationen mangelt? Trader Panel Grid Alpha ist ein Trading-Panel auf professionellem Niveau, das entwickelt wurde, um dem diskretionären Händler Agilität, Kontrolle und Klarheit zu geben. Dieses kostenlose Tool ist nicht nur ein Ticket. Es ist eine Kontrollstation, die die wichtigsten Informationen und Aktionen direkt auf Ihrem Chart
FREE
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[MT4 Version ] DoIt Gold Guardian - Zuversichtliche, stressfreie Automatisierung für Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian wurde für Händler entwickelt, die mit Vertrauen, Kontrolle und Einfachheit von den explosiven Bewegungen des Goldes profitieren wollen. Der DoIt Gold Guardian ist ausschließlich auf Long-Trades spezialisiert und konzentriert sich darauf, die stärksten Aufwärtsphasen des Goldes zu erwischen - und gleichzeitig Ihr Kapital durch dynamisches, intelligentes Risikomanagement zu s
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experten
Meistern Sie den Londoner Ausbruch: Automatisieren Sie Ihren Vorteil mit GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA ist ein robuster, präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf Händler zugeschnitten ist, die frühe Ausbrüche in der Londoner Sitzung ausnutzen möchten. Er nutzt eine ausgeklügelte Mischung aus bereichsbasierter Logik, fortschrittlicher Order-Block-Erkennung und Preisaktionsbestätigungen, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu ermöglichen. Dieser EA is
SafeLockdown MT5
Paranchai Tensit
Experten
SafeLockdown MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieser EA hat den 21 Jahre zurückliegenden Test von echten Tickdaten (2003-2023) und (2021-2023) bestanden. Der Expert Advisor verwendet keine Martingale, Grids, Hedging, Mittelwertbildung und andere riskante Strategien. Diese Strategie funktioniert gut mit der Welle der sich ständig ändernden Märkte, die auf kleine Marktbewegungen abzielt, um Gewinne in kurzer Zeit zu generieren, indem man in den Markt ein- und aussteigt und Gewinne aus
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experten
Nur 5 Exemplare für $260, nächster Preis: $280(3 Exemplare übrig) Zum Testen ist es besser, in den Einstellungen die volle Handelsoption zu aktivieren. Ein Experte auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz ( AI ) Für GBPUSD in Zeitrahmen 15 und 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Mit Relativ große Anzahl von Signalen (Um alle Signale zu erhalten: aktivieren Sie die volle Handelsoption in den Einstellungen und führen Sie den Experten zur gleichen Zeit in mehreren Zeitrahmen) Hat einen TP
Midas Touch MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135726 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135727 Midas Touch – One-Shot-Präzision für XAUUSD „Alles, was König Midas berührte, wurde zu Gold.“ Jetzt sind Sie an der Reihe, den Markt zu berühren ... und ihn in puren Gewinn zu verwandeln. Mythologie trifft Marktbeherrschung Midas Touch EA ist ein One-Shot-Expert Advisor, der speziell für XAUUSD im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und die legendäre Präzision alter Weisheit mit m
Circinus MT5
Kulanan Chavalparit
Experten
Circinus 2021 ist ein vielseitiger Algorithmus, der eine breite Palette von Einlagen verwenden kann. Geeignet für EURUSD Paar . Backtesting zeigte mehr als 220% Gewinne in 12 Monaten für Ersteinlage 100 USD und anfänglichem Lot 0.01 (TP_money =10) Backtesting zeigte mehr als 130% Gewinne in 12 Monaten für Ersteinlage 1.000 USD und anfänglichem Lot 0.1 ( TP_money =10) Backtesting zeigte mehr als 130% Gewinne in 12 Monaten bei einer Ersteinlage von 10.000 USD und einem anfänglichen Lot 1.0 ( TP_mo
Smart Robot AI
Ramiz Mavludov
Experten
Dieser Expert Advisor kombiniert 2 interessante Elemente: das Fehlen einer Anpassung an historische Daten und eingebaute "Gehirne", die im MTF-Modus unabhängig voneinander arbeiten und darauf trainiert sind, wichtige Signale zu finden; es gibt immer einen Stop-Loss. Dies ist keine einfache Sammlung gewöhnlicher Daten, sondern ein dynamisches Muster, das schwer in wenigen Worten zu beschreiben ist. Bei Tests können Sie beobachten, wie der Experte sowohl positive als auch negative Trades sowie Wac
Pullback trading robot
Mpaleng Tumelo Lehlokoa
Experten
Wir stellen Ihnen den Pullback Trading Robot vor, Ihre ultimative Lösung, um in der dynamischen Welt des Handels mit Präzision und Vertrauen zu navigieren. Dieses hochentwickelte automatisierte System, das für höhere Zeitrahmen entwickelt wurde, nutzt die Kraft von Mean-Reversion-Strategien, um in schwächer tendierenden Marktbedingungen zu gedeihen. Hauptmerkmale: Mean-Reversion-Strategie: Der Pullback Trading Robot nutzt eine Mean-Reversion-Strategie, um bei Marktrückgängen strategisch in den H
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Experten
The Art of Forex ist ein neuer komplexer Expert Advisor, der kontinuierlich in beide Richtungen handelt. Es wird eine Reihe von Aufträgen eröffnet, um den besten Durchschnittspreis zu erzielen, bis der Take Profit erreicht ist. Dies ist optimal, um in einem unvorhersehbaren Markt Gewinne zu erzielen.   Ein Verlustabdeckungssystem ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can us
FREE
Dow Dominator
Albi Zeka
Experten
Wir stellen Ihnen " Dow Dominator " vor , einen US30-Handels-Bot , der nach einigen Tests im Hintergrund auf den Märkten veröffentlicht wurde. Der Bot verwendet Stop-Loss und Take-Profit, KEIN MARTINGALE und NO GRID System wird verwendet . SUPPORT : BESUCHEN SIE UNSEREN ÖFFENTLICHEN CHAT LIVE-SIGNAL Der Preis wird alle 5 Käufe um $50 steigen. Über die Einrichtung: Erforderliches Guthaben : Erforderliches Mindestguthaben ist $150 Zeitrahmen: Empfohlener Zeitrahmen für diese Strategie ist 15 Mi
Bolli Plus 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser EA handelt mit dem Trend, so dass er einen hohen Gewinnanteil hat. Verwendet Trendindikatoren wie Bollinger Bands und gleitende Durchschnitte. Dies ist KEIN Martingale-System, aber es verwendet Lots-Multiplikator, um die Gewinne zu erhöhen. Sie können den Lots-Multiplikator leicht deaktivieren, indem Sie ihn auf 1 ändern. Eigenschaften: 1. KEIN Martingal 2. KEIN Raster 3. Hohe Gewinnrate Strategie. 4. Niedriger Drawdown. 5. Verwendet STOP OUT Prozent anstelle des üblichen Stop Loss. 6. V
Ylei SR Pro Trader
Johnrey Sarahina
Experten
Wir stellen vor: Ylei SR Pro Trader - Ihr erstklassiger Expert Advisor für Präzisionshandel mit Unterstützung, Widerstand und Zigzag-Analyse auf der MetaTrader 5 Plattform! Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit Ylei SR Pro Trader, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Kraft von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen mit dem Zigzag-Indikator zu nutzen. Erhöhen Sie Ihr Handelserlebnis und optimieren Sie Ihre Gewinne mit ei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $348 . Price will be hiked to $499 after  Sale of 1st 20 Copies .   Gold Monster AI EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den XAUUSD
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 - Institutional-Grade XAUUSD Algorithmus (Use Default Upgraded EA_AI, Neural network & Machine Learning Parameters added for higher profits) - Backtest video Already Uploaded for your convenience & Trust Purposes -Prop-Firm Compatible- Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake Goldman Brown Bear Sniper Pro MT5 ist ein institutioneller Handelsalgorithmus der nächsten Generation, der speziell für XAUUSD (Gold)
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Aurum Quant Pro MT5 AI Robot MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible)- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $148. Price will be hiked to $399 after Sale of 1st 10 Copies. Der EA verwendet eine quantitative M
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Paaren EURUSD und US30 (Dow Jones) auf der Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA basiert auf Smart Money Concepts (SMC), künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Preis-Aktions-Analyse und bietet hochwahrscheinliche Handelseinträge mit effektivem Risikomanagement (Hinweis: Verwenden Sie die im Kommentar angehängten Set-Dateien für Live- und Backtests) . Er ist für de
Gold Pro SMC Big Player EA MT5
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Pro SMC Big Player EA MT5 - Hinweis Dieser EA kann auch auf Indizes wie US30, NASDAQ, FR40, DAX, UK, BTCUSD, Metalle und Währungen verwendet werden. Schreiben Sie mir separat für Set-Dateien nach dem Kauf. Beeilen Sie sich, der Preis ist auf die ersten 10 Exemplare begrenzt, der Preis wird bald auf $300 erhöht, kaufen Sie jetzt!! Note- We are giving 50-100% Money Back Refund Guarantee if not satisfied with result using our bot-  Next 5 copies available for $98, next price $300 Set-Datei für
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integri
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $288, next price $499  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist e
Gann AI Indicator MT5 for Bitcoin Manual Trading
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Der Gann AI-Indikator MT5 für den manuellen Bitcoin-Handel ist ein präzises Tool, das Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Trendein- und -ausstiege bei Bitcoin-Paaren zu erkennen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Gann-Methoden in Kombination mit KI-verbesserten Algorithmen und ist für manuelle Handelsstrategien optimiert, die darauf abzielen, signifikante Marktbewegungen mit Klarheit und Vertrauen zu erfassen. Der Indikator stellt dynamisch Richtungssignale und adaptive Trendlinien d
FREE
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
Vyom Tekriwal
5 (4)
Experten
SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4 Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Dis
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an: Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten Dynamische Entscheidungsfindung m
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indikatoren
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
AI Driven US30 Index Trading Bot for MT4 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Intraday-Handel mit dem US30 (Dow Jones) Index entwickelt wurde. (Hinweis: Die Datei ist im Kommentar angehängt) Der EA identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Handels-Setups mithilfe dynamischer Preisbewegungen und integrierter adaptiver Logik. Hauptmerkmale: Optimiert für den US30-Index (funktioniert am besten auf M15- und M30-Zeitfenstern) Intelligentes Positio
Satoshimind BTC Gold Scalper MT4
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experten
Trending Satoshimind AI BTCUSD & Gold Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die Paare Bitcoin, EURUSD und XAUUSD (Gold) mit hoher Genauigkeit zu handeln. Dieser EA basiert auf einer trendfolgenden und momentumbasierten Einstiegslogik, die für kurzfristiges Intraday-Scalping optimiert ist. Note-Set-Dateien für BTCUSD & Gold sind im Kommentarbereich angehängt. Laden Sie sie von dort herunter und verwenden Sie sie im Live-, Demo-, Vorwärts- und
Quantum Multicurrency AI Trading BOT MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Der Quantum Multicurrency AI Robot MT4 ist ein leistungsstarker automatisierter Expert Advisor für den Handel mit verschiedenen Währungspaaren, der intelligente Entscheidungsalgorithmen verwendet. Er arbeitet mit Präzision über mehrere Forex-Instrumente hinweg und ist damit eine ideale Lösung für Händler, die eine konsistente Performance in volatilen Märkten suchen. Dieser EA wurde entwickelt, um verschiedene Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher Logik zu analysieren, um optimale Einstieg
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom
Vyom Tekriwal
Experten
Currency Sniper AI Bot MT4 Vyom ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der mithilfe von KI-gestützter Logik und Handelseinträgen im Sniper-Stil auf konsistente Gelegenheiten in den wichtigsten Währungspaaren abzielt. Dieses automatisierte Handelssystem wurde für Händler entwickelt, die eine beständige Performance, ein intelligentes Risikomanagement und Ergebnisse mit geringem Drawdown anstreben. Es nutzt fortschrittliche technische Filter, Trendidentifikation und Volatilitätsbewertung, um
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indikatoren
AI-gesteuerter Forex-Handelssignal-Indikator MT4 Dieser fortschrittliche MT4-Indikator nutzt künstliche Intelligenz, um mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % wahrscheinliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision legen. Er analysiert Kursbewegungen in Echtzeit und zeigt optimale Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufstransaktionen auf. Dieses Tool eignet sich für alle wichtigen Forex-Paare und Zeitrahmen und ist ideal für Intraday- und
Forex Machine AI Bot MT4
Vyom Tekriwal
Experten
Forex Machine AI Bot MT4 (Hinweis_High Risk Set Datei ist im Kommentar beigefügt_Verwenden Sie es in M15 Zeit auf jede Währung und sehen Sie die Magie_Empfohlenes Kapital $2K-5K) Forex Machine AI Bot MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für eine konsistente Intraday-Handelsleistung entwickelt wurde. Der EA basiert auf einer intelligenten algorithmischen Logik und integriert mehrere Schichten von Handelsfilterung, Risikokontrolle und dynamischer Positionsgrößenbestimmung. Er eignet s
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4
Vyom Tekriwal
4 (1)
Experten
BTC Pro Quantum Arbitrage AI MT4 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den präzisen Arbitrage-Handel entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um Ineffizienzen in Preisbewegungen zu erkennen und schnelle Trades mit hoher Genauigkeit auszuführen. Optimiert für volatile Vermögenswerte, erzielt der EA die besten Ergebnisse bei Bitcoin (BTCUSD) und Gold (XAUUSD), indem er Marktmomentum und Preisunterschiede ausnutzt. Der EA wurde für den H1-Zeitrahmen entwickelt, passt s
Nasdaq AI Precision Bot for MT5
Vyom Tekriwal
3.5 (2)
Experten
DAX | NASDAQ AI Precision Bot für MT5 - auch für Prop Firm geeignet - UPGRADED mit ERWEITERTEN AI-FEATURES und ACCURACY Nutzen Sie die Möglichkeiten des institutionellen KI-Handels mit unserem leistungsstarken Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (USTECm) und DAX-Indizes entwickelt wurde. Wesentliche Merkmale KI-gestützte Handelslogik, optimiert für DAX- und NASDAQ-Indizes Risikooptimierter Einstieg mit intelligenten Ausstiegsfiltern Ultra-schnelle Entscheidungsmaschine für M1-Scalping Adapti
SureShot EURUSD and Gold AI for MT5
Vyom Tekriwal
Experten
SureShot AI - EURUSD GBPUSD und Gold Expert Advisor für MT5 - Geeignet für Prop Firm Intelligente Signalverarbeitung und dynamisches Risikomanagement (Hinweis: Der Preis wird auf $700/Kopie erhöht. Begrenzt auf 10 Exemplare. Beeilen Sie sich, kaufen Sie jetzt! ) Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit SureShot AI, einem robusten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit EURUSD und Gold (XAUUSD) unter Verwendung fortschrittlicher technischer Indikatoren, adaptiver S
Reversal AI Alpha Trend Indicator MT5 VYOM
Vyom Tekriwal
Indikatoren
Reversal AI Alpha Trend Indikator MT5 Reversal AI Alpha Trend ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mit Hilfe von fortschrittlicher KI-basierter Mustererkennung und Marktstrukturanalyse hochwahrscheinliche Umkehrzonen erkennt. Dieses Tool kombiniert intelligente Logik mit Echtzeit-Bestätigung, um Händlern dabei zu helfen, optimale Einstiegspunkte vor großen Marktumschwüngen zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit volatilen Instrumenten wie BTCUSD, US30, NASDAQ oder sichereren V
Gold Neural Network Scalper Pro EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold Neural Network Scalper Pro EA (MT5) - SET FILE FOR XAUUSD ist im Kommentar für den Live-Handel/Backtest angehängt - muss verwendet werden Price will be increased to $199 after 1st 10 Copies-Hurryup now!! Nutzen Sie die Kraft der Künstlichen Intelligenz und des Quantum Machine Learning für den präzisen Goldhandel. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD (Gold) mit hochmodernen KI-Algorithmen zu skalpieren, die sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anpass
Auswahl:
kingkingaluking
31
kingkingaluking 2025.11.29 11:19 
 

Quick Help and Support!!

Antwort auf eine Rezension