VWAP AI for NASDAQ and US30 Trading

VWAP AI MT5 Expert Advisor - Präzisionshandel für US30, Gold & NASDAQ
Überblick:
VWAP AI ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für NASDAQ (US100) und US30 (Dow Jones) Indizes entwickelt wurde. Dieser auf Präzision und Leistung ausgelegte EA nutzt den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Kombination mit fortschrittlichen adaptiven Algorithmen und einem intelligenten Martingale-System, um hochwahrscheinliche Handelsein- und -ausstiege auf dem M15-Zeitrahmen zu identifizieren.
Dieser Expert Advisor setzt Techniken der künstlichen Intelligenz ein, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:
Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten
Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten
Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte
Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Händler nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.
Merkmale:
VWAP-gesteuerte KI-Logik: Kombiniert VWAP-Logik mit mehreren Filtern für gleitende Durchschnitte (DEMA, TEMA, ADX), um Trend und Volatilität zu bestätigen
Smart Martingale: Kontrolliert und optional - wird nur bei bestimmten Verlustschwellen aktiviert, mit einem konfigurierbaren maximalen Multiplikator
Eingebaute Risikokontrolle:
Maximal 1 offener Auftrag zur gleichen Zeit
Festes Lot oder automatisch inkrementelle Sequenz
Benutzerdefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen
Trailing-Stop-System mit Pip-Step-Logik
Geringe Abweichungstoleranz: Konfiguriert mit 10-Punkt-Slippage für enge Ausführung
Kein Hedging oder Grid - hält die Margin-Nutzung konservativ und einfach zu prüfen
Konfigurations-Eingaben:
Anpassbare Indikatorperioden (TEMA, DEMA, ADX)
Take Profit- und Stop Loss-Niveaus (Standardwert 200 Punkte)
Trailing Stop System mit dynamischen Schwellenwerten
Martingale-Aktivierungsregeln und maximaler Multiplikator (Standardwert: 10x)
Benachrichtigungssystem für Fehlerwarnungen und Ausführungsprotokolle
Warum VWAP AI?
Bewährte Strategie mit geringem Drawdown und hoher Stabilität
Ideal für Scalper, Swing-Trader oder Prop-Firm-Herausforderer
Vollständig automatisierte, freihändige Handelslösung
Was Sie erhalten:
VWAP AI MT5 Expert Advisor-Datei
Anleitung zur Einrichtung und Optimierung
Zugang zu zukünftigen Updates
Unterstützung durch den Entwickler
Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen EA mit soliden risikobereinigten Renditen, minimalen Drawdowns und einem bewährten Backtest auf US-Indizes sind, dann ist VWAP AI genau das Richtige für Ihren Handel.
