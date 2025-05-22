SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4

5

SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4

Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt

Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt.

Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Disziplin und Konsistenz bei jedem Handel verlangen.

Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

  • Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

  • Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten

  • Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Händler nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.

Schlüsselkomponenten der Strategie

Fibonacci-Levels - Erkennt natürliche Preisrückgänge und -erweiterungen für optimierte Einstiege.

Harmonische Muster - Identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit eingebauter Bat-, Butterfly- und Gartley-Logik.

Price-Action-Filter - Stellt sicher, dass die Trades mit starken Candlestick-Mustern und Unterstützungs- oder Widerstandszonen übereinstimmen.

VWAP-Integration - Bestätigt institutionelle volumengewichtete Trends für intelligentes Handels-Timing.

EMA-Cross-System - Erkennt Momentum-Verschiebungen mit zwei gleitenden Durchschnitts-Crossovers.

Trendbestätigung - Analysiert Richtungsvorgaben mit Multi-Timeframe-Logik, um unruhige Märkte zu vermeiden.

Elliott-Wellen-Muster - Interpretiert die Wellenstruktur des Marktes, um die Genauigkeit beim Trendhandel zu verbessern.

Risikomanagement und Ausführung
Ein Trade nach dem anderen - Vermeidet Overtrading mit einem disziplinierten Einstiegssystem.

Enger Stop Loss und Take Profit - Jeder Handel ist geschützt, um das Risiko zu reduzieren und Gewinne zu sichern.

Automatische Losgröße (optional) - Unterstützt festes oder dynamisches Geldmanagement.

Eingebauter Spread- und Slippage-Schutz - Vermeidet schlechte Ausfüllungen unter volatilen Bedingungen.

Entwickelt für
BTCUSD auf MetaTrader 4

Optimiert für M15 bis H1 Zeitrahmen

Perfekt sowohl für Prop-Firm-Challenge-Strategien als auch für die Performance von Live-Konten

Warum Sie sich für SatoshiMind AI
entscheiden sollten Kombiniert traditionelle technische Analyse mit modernen AI-Vorteilen

Sicherer, regelbasierter, emotionsfreier Handel

Schnelle Ausführung ohne Martingale oder Grid

Backtested und forward-tested für reale Performance

Überlassen Sie SatoshiMind die Analyse - Sie konzentrieren sich auf die Gewinne.

Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie den Handel mit einem der präzisesten und profitabelsten DAX- und NASDAQ- oder USTECH 100 Expert Advisors auf dem Markt.

Hinweis: Für Set-Dateien für Paare wie BTCUSD und Gold bitte hier melden.



Bewertungen 5
Avinash Reddy Kummetha
1272
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.23 04:09 
 

As I said before great developer helps a lot. Quick turn around for any issue. Great any desk support when needed. Finally a very good EA.

Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 14:35 
 

User support is fantastic, he addressed all questions and help to ensure the EA is used correctly to ensure profitability 📈. I have bought multiple ea from vendor.

zaustorron
829
zaustorron 2025.05.28 20:36 
 

Good EA. Good author

Auswahl:
rajdiwan
22
rajdiwan 2025.07.14 03:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.07.14 04:04
Much love!! I am always there for my customers!! God bless you!!💗
Avinash Reddy Kummetha
1272
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.23 04:09 
 

As I said before great developer helps a lot. Quick turn around for any issue. Great any desk support when needed. Finally a very good EA.

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.07.16 11:30
Much love! Blessings!!
Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 14:35 
 

User support is fantastic, he addressed all questions and help to ensure the EA is used correctly to ensure profitability 📈. I have bought multiple ea from vendor.

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.06.03 08:49
Thanks, keep shining 🌟💗
zaustorron
829
zaustorron 2025.05.28 20:36 
 

Good EA. Good author

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.06.03 08:48
Thanks, keep growing 💗
oily74
448
oily74 2025.05.27 05:39 
 

I purchased the EA and the author was 100 % guiding me on the install and setup procedure for this EA, Offers to install via anydesc and wattsapp. Author gives additional setfiles for this EA. Running this EA on BTCUSD with safe 1 trade at a time and a safe TP and SL and is running with some profit.

Vyom Tekriwal
2463
Antwort vom Entwickler Vyom Tekriwal 2025.05.27 05:46
Much love !! Keep growing!! 💗
Antwort auf eine Rezension