SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4

Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt

Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt.

Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Disziplin und Konsistenz bei jedem Handel verlangen.

Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten

Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Händler nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.

Schlüsselkomponenten der Strategie

Fibonacci-Levels - Erkennt natürliche Preisrückgänge und -erweiterungen für optimierte Einstiege.

Harmonische Muster - Identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit eingebauter Bat-, Butterfly- und Gartley-Logik.

Price-Action-Filter - Stellt sicher, dass die Trades mit starken Candlestick-Mustern und Unterstützungs- oder Widerstandszonen übereinstimmen.

VWAP-Integration - Bestätigt institutionelle volumengewichtete Trends für intelligentes Handels-Timing.

EMA-Cross-System - Erkennt Momentum-Verschiebungen mit zwei gleitenden Durchschnitts-Crossovers.

Trendbestätigung - Analysiert Richtungsvorgaben mit Multi-Timeframe-Logik, um unruhige Märkte zu vermeiden.

Elliott-Wellen-Muster - Interpretiert die Wellenstruktur des Marktes, um die Genauigkeit beim Trendhandel zu verbessern.

Risikomanagement und Ausführung

Ein Trade nach dem anderen - Vermeidet Overtrading mit einem disziplinierten Einstiegssystem.

Enger Stop Loss und Take Profit - Jeder Handel ist geschützt, um das Risiko zu reduzieren und Gewinne zu sichern.

Automatische Losgröße (optional) - Unterstützt festes oder dynamisches Geldmanagement.

Eingebauter Spread- und Slippage-Schutz - Vermeidet schlechte Ausfüllungen unter volatilen Bedingungen.

Entwickelt für

BTCUSD auf MetaTrader 4

Optimiert für M15 bis H1 Zeitrahmen

Perfekt sowohl für Prop-Firm-Challenge-Strategien als auch für die Performance von Live-Konten

Warum Sie sich für SatoshiMind AI

entscheiden sollten Kombiniert traditionelle technische Analyse mit modernen AI-Vorteilen

Sicherer, regelbasierter, emotionsfreier Handel

Schnelle Ausführung ohne Martingale oder Grid

Backtested und forward-tested für reale Performance

Überlassen Sie SatoshiMind die Analyse - Sie konzentrieren sich auf die Gewinne.

Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie den Handel mit einem der präzisesten und profitabelsten DAX- und NASDAQ- oder USTECH 100 Expert Advisors auf dem Markt.

Hinweis: Für Set-Dateien für Paare wie BTCUSD und Gold bitte hier melden.







