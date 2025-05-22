SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 10
SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT4
Präzisionshandel mit KI, Fibonacci und Marktlogik - Hinweis Set-Datei für BTCUSD ist im Kommentarbereich angehängt
Wir stellen vor: SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT4 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der Bitcoin/BTCUSD und XAUUSD/Gold mit intelligenter Präzision handelt, indem er eine einzigartige Mischung aus technischer Beherrschung und KI-gesteuerter Entscheidungsfindung nutzt.
Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Genauigkeit, Disziplin und Konsistenz bei jedem Handel verlangen.
Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:
-
Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten
-
Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten
-
Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte
Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Händler nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.
Schlüsselkomponenten der Strategie
Fibonacci-Levels - Erkennt natürliche Preisrückgänge und -erweiterungen für optimierte Einstiege.
Harmonische Muster - Identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit eingebauter Bat-, Butterfly- und Gartley-Logik.
Price-Action-Filter - Stellt sicher, dass die Trades mit starken Candlestick-Mustern und Unterstützungs- oder Widerstandszonen übereinstimmen.
VWAP-Integration - Bestätigt institutionelle volumengewichtete Trends für intelligentes Handels-Timing.
EMA-Cross-System - Erkennt Momentum-Verschiebungen mit zwei gleitenden Durchschnitts-Crossovers.
Trendbestätigung - Analysiert Richtungsvorgaben mit Multi-Timeframe-Logik, um unruhige Märkte zu vermeiden.
Elliott-Wellen-Muster - Interpretiert die Wellenstruktur des Marktes, um die Genauigkeit beim Trendhandel zu verbessern.
Risikomanagement und Ausführung
Ein Trade nach dem anderen - Vermeidet Overtrading mit einem disziplinierten Einstiegssystem.
Enger Stop Loss und Take Profit - Jeder Handel ist geschützt, um das Risiko zu reduzieren und Gewinne zu sichern.
Automatische Losgröße (optional) - Unterstützt festes oder dynamisches Geldmanagement.
Eingebauter Spread- und Slippage-Schutz - Vermeidet schlechte Ausfüllungen unter volatilen Bedingungen.
Entwickelt für
BTCUSD auf MetaTrader 4
Optimiert für M15 bis H1 Zeitrahmen
Perfekt sowohl für Prop-Firm-Challenge-Strategien als auch für die Performance von Live-Konten
Warum Sie sich für SatoshiMind AI
entscheiden sollten Kombiniert traditionelle technische Analyse mit modernen AI-Vorteilen
Sicherer, regelbasierter, emotionsfreier Handel
Schnelle Ausführung ohne Martingale oder Grid
Backtested und forward-tested für reale Performance
Überlassen Sie SatoshiMind die Analyse - Sie konzentrieren sich auf die Gewinne.
Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie den Handel mit einem der präzisesten und profitabelsten DAX- und NASDAQ- oder USTECH 100 Expert Advisors auf dem Markt.
Hinweis: Für Set-Dateien für Paare wie BTCUSD und Gold bitte hier melden.
As I said before great developer helps a lot. Quick turn around for any issue. Great any desk support when needed. Finally a very good EA.