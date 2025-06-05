SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5

5

SMC AI Advanced for EURUSD and US30 Trading MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Paaren EURUSD und US30 (Dow Jones) auf der Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA basiert auf Smart Money Concepts (SMC), künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Preis-Aktions-Analyse und bietet hochwahrscheinliche Handelseinträge mit effektivem Risikomanagement (Hinweis: Verwenden Sie die im Kommentar angehängten Set-Dateien für Live- und Backtests).

Er ist für den Intraday- und kurzfristigen Handel auf den Zeitrahmen M15 und H1 optimiert. Der EA verwendet dynamische Algorithmen, die sich an die sich ändernde Marktvolatilität und Trends anpassen und Händlern helfen, starke Momentum-Bewegungen und Umkehrungen im EURUSD und US30 zu erfassen.

Zu den Funktionen gehören konfigurierbarer Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, Risikoprozentsatz pro Handel und vollautomatisches Handelsmanagement. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Strategien, um ein kontrolliertes Risiko zu gewährleisten.

Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu herkömmlichen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

  • Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

  • Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikebenen

  • Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

SMC AI Advanced EA eignet sich für Anfänger, Fortgeschrittene und professionelle Trader, die einen zuverlässigen automatisierten Handel mit EURUSD und US30 mit gleichbleibender Performance suchen.

Kompatibel mit allen wichtigen Brokern und ECN-Konten. Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher.


Avinash Reddy Kummetha
1272
Avinash Reddy Kummetha 2025.06.11 03:20 
 

EA performing consistently with 80% wintate, great support from developer. Both pairs entries and exits are great with fixed SL andTP and use of trailing Sl it is less raspy elEA with low DD

