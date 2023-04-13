Extreme Exhaustion Levels for Turning Points


Wir stellen die "Extreme Exhaustion Levels" vor: Ein leistungsstarkes Instrument für Händler, die eine Markterschöpfung und potenzielle Trendumkehr erkennen möchten.

  • Der Exhaustion Indicator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das Händlern hilft, zu erkennen, wann Märkte überkauft oder überverkauft sind, was auf eine bevorstehende Trendumkehr hindeuten könnte. Mit einer einzigartigen Kombination aus Preisbewegungen, gleitenden Durchschnitten und Bollinger Bands bietet der Exhaustion Indicator Händlern einen umfassenden Überblick über die Marktbedingungen und hilft ihnen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

  • Der Indikator ist in hohem Maße anpassbar, so dass Händler die Parameter an ihre Handelsstrategie und ihren Stil anpassen können. Er verfügt über vier Pufferfarben, drei Preisaktionsstufen und zwei Methoden, die anzeigen, wann der Markt ein extremes Erschöpfungsniveau erreicht. Zusätzlich bietet der Indikator die Möglichkeit, Pfeile auf dem Chart anzuzeigen, um potenzielle Umkehrpunkte visuell hervorzuheben.

  • Der Exhaustion Indicator ist mit der beliebten Handelsplattform MetaTrader 4 kompatibel und eignet sich für Trader aller Niveaus, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Mit seiner leistungsstarken Kombination aus technischen Analysetools und anpassbaren Einstellungen ist der Exhaustion Indicator ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Händler, der sich einen Vorteil auf den Märkten verschaffen möchte.




Lot Size EA with Risk Reward ratio
Jannie Barwise
Utilitys
Dies ist ein Risikorechner für Forex und alles andere, was Sie auf MT4 handeln. Wenn Sie ständig versuchen, herauszufinden, wie man die Losgröße im Forex-Handel berechnet, dann wird dies Ihr Leben sehr viel einfacher machen. Es wird automatisch Ihre Losgröße berechnen, basierend darauf, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen. Außerdem wird Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet, je nachdem, wo Sie den Gewinn mitnehmen möchten. Sobald Sie im Rechner auf "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken, erscheinen zwei
Rabby MT4
Jannie Barwise
Indikatoren
RABBY: Der "Momentum Dislocation" Scanner für XAUUSD Hören Sie auf, sich vom M5-Rauschen einfangen zu lassen. Fangen Sie an, die Verschiebung zu handeln. Der erste Gold-Indikator, der die "Preisabkopplung" für hochpräzise Einstiege visualisiert. Sie brauchen keinen weiteren Pfeil. Sie müssen die Struktur der Bewegung sehen. Wenn Sie Gold (XAUUSD) auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen handeln, kennen Sie das Gefühl: Ein Indikator zeigt ein Kaufsignal an. Sie steigen ein. Zwei Minuten später bricht die
Rabby
Jannie Barwise
Indikatoren
RABBY: Der "Momentum Dislocation" Scanner für XAUUSD Hören Sie auf, sich vom M5-Rauschen einfangen zu lassen. Fangen Sie an, die Verschiebung zu handeln. Der erste Gold-Indikator, der die "Preisabkopplung" für hochpräzise Einstiege visualisiert. Sie brauchen keinen weiteren Pfeil. Sie müssen die Struktur der Bewegung sehen. Wenn Sie Gold (XAUUSD) auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen handeln, kennen Sie das Gefühl: Ein Indikator zeigt ein Kaufsignal an. Sie steigen ein. Zwei Minuten später bricht die
ali alshamsi
111
ali alshamsi 2025.05.18 04:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Gorazd Trauner
1034
Gorazd Trauner 2025.03.15 15:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

wairriniso
26
wairriniso 2024.02.11 14:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

jgooi777
240
jgooi777 2024.01.30 13:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Fakhar Ul Islam
239
Fakhar Ul Islam 2023.07.22 13:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Martin Brown
803
Martin Brown 2023.07.08 20:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

gnanos123
942
gnanos123 2023.07.08 15:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Joseph M Schembri
855
Joseph M Schembri 2023.06.21 02:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Matthew Annett
240
Matthew Annett 2023.06.18 10:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Bunsatoru Kikuchi
192
Bunsatoru Kikuchi 2023.05.31 01:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

zofesu
350
zofesu 2023.04.21 10:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Arhyel Mshelia
394
Arhyel Mshelia 2023.04.19 12:02 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Jannie Barwise
1786
Antwort vom Entwickler Jannie Barwise 2023.04.19 13:30
Hi Arhyel. I'm really glad you like it :) The entire course is on Udemy. The course can be found here: https://bit.ly/3YLZWqe
Antwort auf eine Rezension