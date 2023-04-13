Extreme Exhaustion Levels for Turning Points

Skalpex Andrey Kozak Indikatoren

Skalpex ist ein Systemindikator für die wellendiagnostische Analyse der frühen Phasen einer Marktlage. Der Indikator hinkt genau 1 Takt hinterher. Er zeigt die exakten Preisumkehrungen an, zeichnet seine Werte nicht neu, ist aber 1 Takt zu spät. Das liegt daran, dass der letzte (Null-Balken) vor dem Abschluss noch nicht gebildet wurde, was bedeutet, dass man nie genau weiß, wohin er gehen und wo er schließen wird. Wir können davon ausgehen. Um keine Wahrsagerei zu betreiben, ist der Skalpex-Ind