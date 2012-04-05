Machen Sie sich die Macht der perfektesten Zahl des Universums zunutze. Golden Retracement ist ein Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um präzise Umkehrungen an wichtigen Fibonacci-Retracement-Levels zu erkennen und zu handeln. Er erkennt automatisch signifikante Marktschwankungen und berechnet die Niveaus des Goldenen Schnitts (38,2 %, 50,0 %, 61,8 %) und wartet darauf, dass der Kurs mit einer starken Bestätigung "abprallt". Dieser Bot bringt mathematische Eleganz und disziplinierte Ausführung in Ihren Handel und hilft Ihnen, von tiefen Korrekturen und Fortsetzungen zu profitieren.

Für: XAUUSD 30min (Zero-Spread oder Raw-Spread Konten auf Exness)