MathCorrelationKendall

计算Kendall相关系数。

处理真实值数组的版本：

bool  MathCorrelationKendall(
   const double&  array1[],  // 数值的第一数组
   const double&  array2[],  // 数值的第二数组
   double&        tau        // 相关系数
   )

处理整数值数组的版本：

bool  MathCorrelationKendall(
   const int&     array1[],  // 数值的第一数组
   const int&     array2[],  // 数值的第二数组
   double&        tau        // 相关系数
   )

参数

array1[]

[in] 数值的第一数组。 

array2[]

[in] 数值的第二数组。 

tau

[out] 存储相关系数的变量。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。