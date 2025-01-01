DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalIgnore 

Ignore

Setzt den Wert des Parameters "Ignore".

void  Ignore(
   long    value         // Wert
   )

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "Ignore".

Rückgabewert

Nichts.