Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalBasePrice 

BasePrice

Setzt die Basispreisniveau.

void  BasePrice(
   double    value         // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert des Parameters.

Rückgabewert

Nichts.