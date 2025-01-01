PriceLevel

Setzt den Wert des Parameters "PriceLevel".

void PriceLevel(

double value

)

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "PriceLevel".

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Parameter "PriceLevel" wird in Einheiten von Preisniveaus definiert. Der Wert der Einheit von Preisniveaus wird durch die Methode PriceLevelUnit() zurückgegeben. Verwendet, um die Eröffnungsniveau relativ zu dem Basispreis festzulegen.