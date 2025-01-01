DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalCheckTrailingOrderShort 

CheckTrailingOrderShort

Findet heraus, ob Parameter einer Pending-Verkauf-Order geändert werden soll.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort(
   COrderInfo*    order,          // Zeiger
   double&        price           // Referenz
   )

Parameter

order

[in]  Ein Zeiger auf das Objekt COrderInfo.

price

[in][out]  Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Stop Loss zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.