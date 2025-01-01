Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalUsedSeries BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection UsedSeries Erhält die Flags der verwendeten Zeitreihen. int UsedSeries() Rückgabewert Flags von verwendeten Zeitreihen (sofern kein anderes Symbol oder andere Zeitrahmen festgelegt sind), andernfalls 0. BasePrice Weight