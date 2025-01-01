DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalUsedSeries 

UsedSeries

Erhält die Flags der verwendeten Zeitreihen.

int  UsedSeries()

Rückgabewert

Flags von verwendeten Zeitreihen (sofern kein anderes Symbol oder andere Zeitrahmen festgelegt sind), andernfalls 0.