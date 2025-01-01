DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Findet heraus, ob eine Long-Position eröffnet werden soll.

virtual bool  CheckOpenLong(
   double&    price,          // Referenz
   double&    sl,             // Referenz
   double&    tp,             // Referenz
   datetime&  expiration      // Referenz
   )

Parameter

price

[in][out]  Die Referenz an die Variable um den Wert des Eröffnungspreises zu platzieren.

sl

[in][out]  Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Stop Loss zu platzieren.

tp

[in][out]  Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Take Profit zu platzieren.

expiration

[in][out]  Die Referenz an die Variable um die Durchlaufzeit der Order (falls erforderlich) zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.