CheckTrailingOrderLong

Findet heraus, ob Parameter einer Pending-Kauf-Order geändert werden soll.

virtual bool CheckTrailingOrderLong(

COrderInfo* order,

double& price

)

Parameter

order

[in] Ein Zeiger auf das Objekt COrderInfo.

price

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Stop Loss zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.