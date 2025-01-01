Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalExpiration BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Expiration Setzt den Wert des Parameters "Expiration". void Expiration( int value // Wert ) Parameter value [in] Der neue Wert des Parameters "Expiration". Rückgabewert Nichts. Hinweis Parameter "Expiration" wird in Balken angegeben. Es wird bei der Berechnung der Ablaufzeit von einer Pending-Order verwendet (wenn Eröffnung nicht zum aktuellen Marktpreis ist geplant). TakeLevel Magic