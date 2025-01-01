DokumentationKategorien
Expiration

Setzt den Wert des Parameters "Expiration".

void  Expiration(
   int    value         // Wert
   )

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "Expiration".

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Parameter "Expiration" wird in Balken angegeben. Es wird bei der Berechnung der Ablaufzeit von einer Pending-Order verwendet (wenn Eröffnung nicht zum aktuellen Marktpreis ist geplant).