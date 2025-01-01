DokumentationKategorien
Basisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Findet heraus, ob eine Long-Position geschlossen werden soll.

virtual bool  CheckCloseLong(
   double&  price      // Referenz
   )

Parameter

price

[in][out]  Die Referenz an die Variable um den Wert des Schlusspreises zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.