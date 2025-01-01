TakeLevel

Setzt den Wert des Parameters "TakeLevel".

void TakeLevel(

double value

)

Parameter

value

[in] Der neue Wert des Parameters "TakeLevel".

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Parameter "TakeLevel" wird in Einheiten von Preisniveaus definiert. Der Wert der Einheit von Preisniveaus wird durch die Methode PriceLevelUnit() zurückgegeben. Verwendet, um Take Profit relativ zu dem Eröffnungspreis festzulegen.