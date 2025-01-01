- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
LongCondition
Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Kauf aufgetreten waren, zurück.
|
virtual int LongCondition()
Rückgabewert
Wenn eine Bedingung für den Kauf ist aufgetreten, wird eine Zahl von 1 bis 100 (je höher der Wert, desto stärker das Signal) zurückgegeben, wenn es kein Signal gibt, wird 0 zurückgegeben.
Hinweis
Die Basisklasse hat keine Implementierung von Algorithmus zur Bestimmung der Kauf-Bedingungen, darum gibt die Basisklassenmethode immer 0 zurück.