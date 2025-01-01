DokumentationKategorien
LongCondition

Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Kauf aufgetreten waren, zurück.

virtual int  LongCondition()

Rückgabewert

Wenn eine Bedingung für den Kauf ist aufgetreten, wird eine Zahl von 1 bis 100 (je höher der Wert, desto stärker das Signal) zurückgegeben, wenn es kein Signal gibt, wird 0 zurückgegeben.

Hinweis

Die Basisklasse hat keine Implementierung von Algorithmus zur Bestimmung der Kauf-Bedingungen, darum gibt die Basisklassenmethode immer 0 zurück.