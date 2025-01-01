Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseShort BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CheckCloseShort Findet heraus, ob eine Short-Position geschlossen werden soll. virtual bool CheckCloseShort( double& price // Referenz ) Parameter price [in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Schlusspreises zu platzieren. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false. CheckCloseLong CloseLongParams