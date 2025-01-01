InitIndicators

Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen.

virtual bool InitIndicators(

CIndicators* indicators

)

Parameter

indicators

[in] Ein Zeiger auf ein Objekt der Sammlung von Indikatoren und Zeitreihen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Die notwendige Zeitreihen werden initialisiert, wenn das Objekt ein Symbol oder Zeitrahmen, die anders als die bei der ersten Initialisierung angegebenen Symbol und Zeitrahmen sind, verwendet.