ShortCondition

Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Verkauf aufgetreten waren, zurück.

virtual int  ShortCondition()

Rückgabewert

Wenn eine Bedingung für den Verkauf ist aufgetreten, wird eine Zahl von 1 bis 100 (je höher der Wert, desto stärker das Signal) zurückgegeben, wenn es kein Signal gibt, wird 0 zurückgegeben.

Hinweis

Die Basisklasse hat keine Implementierung von Algorithmus zur Bestimmung der Verkauf-Bedingungen, darum gibt die Basisklassenmethode immer 0 zurück.